Violento choque frontal entre un auto y un camión en Mendoza: murió una mujer y un hombre sufrió graves heridas

La víctima fatal y el lesionado se transportaban en el coche. El conductor del vehículo de carga es brasileño y resultó ileso

El accidente en la Ruta
El accidente en la Ruta 60 de Maipú involucró a un camión Scania de origen brasileño y un Fiat Uno, cuyas causas aún siguen bajo investigación

Una colisión entre un camión Scania con semirremolque y un Fiat Uno provocó la muerte de Estefanía Vanesa Brea, de 30 años, y dejó a un hombre de 45 años internado en grave estado en el departamento de Maipú, dentro de la provincia de Mendoza. El accidente se produjo este sábado alrededor de las 12 en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira.

De acuerdo a la información de medios locales como Mdz, el camión, conducido por R. M., de nacionalidad brasileña, avanzaba de sur a norte por la Variante Palmira, mientras que el Fiat Uno circulaba de oeste a este por la Ruta 60. La colisión se produjo en el cruce de ambas vías, por causas que aún se investigan.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a los ocupantes del automóvil en el lugar. Ambos presentaban heridas de gravedad y fueron trasladados al Hospital Perrupato. Al arribar, los médicos confirmaron el fallecimiento de Estefanía Vanesa Brea, mientras que el conductor continúa con pronóstico reservado.

El conductor del camión no sufrió lesiones y el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, según indicaron más portales locales como Los Andes y El Sol. Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y llevar adelante las actuaciones de rigor. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión

La intervención de Bomberos, Gendarmería Nacional y Seguridad Vial permitió extinguir el fuego y recuperar los cuerpos calcinados de las víctimas

Dos personas murieron este viernes en la provincia de Corrientes tras un accidente vial seguido de incendio ocurrido en la Ruta Nacional 14. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados calcinados dentro de su vehículo, luego de un choque frontal con un camión.

El hecho se registró durante la mañana, aproximadamente a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Santo Tomé, en el área del Santuario del Gauchito Gil. En el accidente estuvieron implicados un camión que transportaba un contenedor y un Fiat Siena en el que viajaban las personas fallecidas.

Según reportes de medios locales, el camión circulaba con dirección norte-sur, mientras el automóvil iba en sentido contrario al momento del impacto. Posterior a la colisión, ambos vehículos quedaron en una banquina y se desató un incendio que destruyó por completo tanto el auto como la cabina del camión.

Inicialmente, se confirmó la muerte del conductor del Fiat Siena, quien perdió la vida en el acto, mientras que el chofer del camión salió ileso. No obstante, después de que los bomberos apagaron las llamas, encontraron el cuerpo sin vida y calcinado de la acompañante, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el Diario Digital Santo Tomé.

El equipo de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé intervino tras recibir el aviso de un vecino que alertó sobre el choque entre el camión y el automóvil en el kilómetro 693 de la ruta, encontrando ambos vehículos en llamas.

El comunicado de la institución, difundido en Facebook, detalla: “Inmediatamente, se procede a llamar personal. Sale la primera dotación autobomba grande, y llegando al lugar, viendo la dimensión del incendio, se pide apoyo de agua y personal. Luego de un arduo trabajo, se logró extinguir el foco”.

Tras las labores, los bomberos lograron sacar a las dos víctimas del Fiat, ambas calcinadas. Se trataba de un matrimonio originario de San Vicente, en la provincia de Misiones.

En el operativo también participaron agentes de Gendarmería Nacional y de Seguridad Vial. El tránsito en ambos sentidos de la ruta fue interrumpido hasta que la Comisaría Primera realizó los peritajes necesarios.

Una de las teorías principales indica que el Fiat Siena habría intentado sobrepasar a otros vehículos que circulaban en la misma dirección y, al efectuar la maniobra, no vio al camión que venía de frente, lo que provocó el choque.

