Sociedad

Tragedia en Chaco: una joven de 21 murió tras estar días internada luego de chocar contra un caballo

La víctima iba en su moto cuando impactó contra el animal. Los vecinos de la zona afirman que no es un hecho aislado y piden más controles

Guardar
La joven de 21 años
La joven de 21 años falleció tras varios días de internación debido a un choque en moto contra un caballo en el barrio 20 Viviendas

La noticia del fallecimiento de Malena Luz Romero, una joven de 21 años de la ciudad de Quitilipi, en la provincia de Chaco, causó consternación y malestar en la comunidad chaqueña. El trágico hecho, ocurrido tras un accidente de tránsito en el que la víctima impactó contra un caballo, impulsó nuevas demandas de control y responsabilidad sobre la presencia de animales sueltos en la vía pública, una problemática que la población viene señalando desde hace años.

Según informaron medios locales como Diario Norte y Diario Chaco, la joven perdió la vida luego de permanecer varios días en estado crítico tras colisionar en motocicleta con un caballo en las calles del barrio 20 Viviendas.

El accidente se produjo el 7 de enero, durante la siesta, en las inmediaciones de la calle Jujuy, dentro del mencionado barrio de Quitilipi. De acuerdo con Diario Norte, al llegar la patrulla al lugar del siniestro ni la motocicleta ni el animal involucrado permanecían allí.

Como consecuencia del impacto, Romero sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave que obligó a su traslado urgente al hospital local y, posteriormente, al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para recibir atención de mayor complejidad.

Un reporte posterior de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior, precisó que la joven fue derivada al Hospital Perrando de Resistencia ante el agravamiento de su estado de salud.

La muerte de Malena Luz
La muerte de Malena Luz Romero en Chaco provocó reclamos por la presencia de animales sueltos en Quitilipi

El 8 de enero, los profesionales médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral y este viernes se comunicó formalmente su deceso, según consignó Diario Chaco.

La noticia del fallecimiento se propagó con rapidez, generando expresiones de pesar y acompañamiento tanto en su entorno cercano como en el conjunto de la localidad. El Instituto de Educación Superior Juan José Gualberto Pisarello de Quitilipi, donde la joven estudiaba el profesorado de Educación Física, emitió un mensaje de condolencias dirigido a la familia y amistades.

Nuestro más sentido pésame para la familia Romero por la repentina partida de Malena, estudiante de nuestra casa de estudios. Acompañamos a familiares y amigos rogando a Dios por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

En las redes sociales, amigos y allegados la recordaron como una persona muy querida en el ámbito deportivo, ya que integraba grupos locales de Cestobol y participaba en distintas actividades. “Alegre, risueña, sana, con toda una vida por delante; esta tragedia nos rompe el corazón”, expresaron desde su círculo íntimo, en mensajes recogidos por Diario Norte.

Los grupos de pertenencia de la joven organizaron campañas de colaboración para ayudar a la familia a afrontar los gastos derivados del fallecimiento, como una venta de comidas y la apertura de una cuenta con alias charly.20.28.25 a nombre de Carlos Romero.

El hecho reavivó la discusión sobre la reiterada presencia de animales sueltos en la vía pública, tanto en rutas como dentro del casco urbano de Quitilipi. Vecinos y comerciantes manifestaron su indignación y exigieron respuestas a las autoridades, al considerar que el problema no es nuevo ni aislado, sino parte de una situación de larga data.

Un comerciante, citado por Diario Norte, afirmó: “Este trágico evento no es un caso aislado, es un síntoma de un problema más profundo que afecta a nuestra comunidad: falta de control, falta de responsabilidad y falta de empatía. Los dueños de estos caballos, que deberían ser los primeros en velar por su seguridad y la de los demás, parecen no darse cuenta del peligro que representan. Las autoridades, que deberían tomar medidas para prevenir estos accidentes, parecen no estar haciendo lo suficiente”.

La falta de controles y sanciones hacia quienes permiten que los animales circulen libremente por calles y rutas figura entre las quejas más frecuentes recogidas por los medios locales. Otra vecina dijo: “Acá hay una muerte, no es poca cosa. Hoy fue Malena, mañana cualquiera de nosotros. Es una total imprudencia, ¿cuándo entenderán?”.

Temas Relacionados

ChacoQuitilipiCaballosAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Mellizas de 7 años y un nene de 10 años vendían droga para bandas narco de Rosario

La situación fue expuesta este viernes al cabo de 70 allanamientos que se hicieron en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. El jefe de la unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Franco Carbone, destacó que los niños quedaron filmados “haciendo los pasamanos” con los clientes

Mellizas de 7 años y

El duro análisis de Ignacio Torres por los incendios forestales en Chubut: “Es la peor sequía desde 1965″

El gobernador patagónico afirmó que ya pasaron “48 horas críticas” y que se esperan ráfagas de viento de entre 60 y 70 km/h. “Todos estamos espalda con espalda para defender la localidad de El Hoyo”, dijo el mandatario provincial

El duro análisis de Ignacio

Corrientes: una pareja murió calcinada tras un choque frontal contra un camión en la Ruta 14

Las víctimas eran oriundas de Misiones. Tras el impacto, ambos vehículos se incendiaron

Corrientes: una pareja murió calcinada

Detuvieron a un motochorro que intentó robarle un reloj a un turista italiano en CABA: tenía 17 antecedentes penales

Ocurrió en el barrio porteño de Monserrat, donde el delincuente abordó a la víctima con la intención de robarle un Rolex. El momento de la detención

Detuvieron a un motochorro que

La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

La mujer tenía 27 años. Los cuerpos fueron descubiertos después de que los familiares de las víctimas hicieron la denuncia. Qué revelaron los primeros exámenes forenses

La Matanza: detuvieron a un
DEPORTES
El ataque de furia de

El ataque de furia de un futbolista con un compañero en pleno partido: empujón, insultos y una sanción interna

Goleada histórica del Manchester City en la FA Cup: venció 10-1 a un equipo de tercera división e igualó un récord del club

Pierre Gasly mostró el museo que tiene en su casa y su gran colección de camisetas de fútbol

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima: la condición que puso Boca Juniors para dejarlo ir libre

El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

TELESHOW
Darío Barassi y Lucía Gómez

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

El divertido ida y vuelta de Wanda Nara y Grego Rossello en redes sociales: “Hola perdida”

La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

INFOBAE AMÉRICA

Polémica sobre la nacionalidad de

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a media

Destino, error y violencia: los ejes de La familia Schroffenstein, la ópera prima de Kleist

EN VIVO | El régimen de Irán amenazó con pena de muerte a quienes participen o colaboren en las protestas

Tom Cruise llevó al límite su papel en “Valkiria” con una transformación extrema

Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo