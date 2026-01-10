Tragedia en Chaco: una joven de 21 murió tras estar días internada luego de chocar contra un caballo

La joven de 21 años falleció tras varios días de internación debido a un choque en moto contra un caballo en el barrio 20 Viviendas

La noticia del fallecimiento de Malena Luz Romero, una joven de 21 años de la ciudad de Quitilipi, en la provincia de Chaco, causó consternación y malestar en la comunidad chaqueña. El trágico hecho, ocurrido tras un accidente de tránsito en el que la víctima impactó contra un caballo, impulsó nuevas demandas de control y responsabilidad sobre la presencia de animales sueltos en la vía pública, una problemática que la población viene señalando desde hace años.

Según informaron medios locales como Diario Norte y Diario Chaco, la joven perdió la vida luego de permanecer varios días en estado crítico tras colisionar en motocicleta con un caballo en las calles del barrio 20 Viviendas.

El accidente se produjo el 7 de enero, durante la siesta, en las inmediaciones de la calle Jujuy, dentro del mencionado barrio de Quitilipi. De acuerdo con Diario Norte, al llegar la patrulla al lugar del siniestro ni la motocicleta ni el animal involucrado permanecían allí.

Como consecuencia del impacto, Romero sufrió politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave que obligó a su traslado urgente al hospital local y, posteriormente, al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para recibir atención de mayor complejidad.

Un reporte posterior de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria y Policía Sanitaria Interior, precisó que la joven fue derivada al Hospital Perrando de Resistencia ante el agravamiento de su estado de salud.

La muerte de Malena Luz Romero en Chaco provocó reclamos por la presencia de animales sueltos en Quitilipi

El 8 de enero, los profesionales médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral y este viernes se comunicó formalmente su deceso, según consignó Diario Chaco.

La noticia del fallecimiento se propagó con rapidez, generando expresiones de pesar y acompañamiento tanto en su entorno cercano como en el conjunto de la localidad. El Instituto de Educación Superior Juan José Gualberto Pisarello de Quitilipi, donde la joven estudiaba el profesorado de Educación Física, emitió un mensaje de condolencias dirigido a la familia y amistades.

“Nuestro más sentido pésame para la familia Romero por la repentina partida de Malena, estudiante de nuestra casa de estudios. Acompañamos a familiares y amigos rogando a Dios por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

En las redes sociales, amigos y allegados la recordaron como una persona muy querida en el ámbito deportivo, ya que integraba grupos locales de Cestobol y participaba en distintas actividades. “Alegre, risueña, sana, con toda una vida por delante; esta tragedia nos rompe el corazón”, expresaron desde su círculo íntimo, en mensajes recogidos por Diario Norte.

Los grupos de pertenencia de la joven organizaron campañas de colaboración para ayudar a la familia a afrontar los gastos derivados del fallecimiento, como una venta de comidas y la apertura de una cuenta con alias charly.20.28.25 a nombre de Carlos Romero.

El hecho reavivó la discusión sobre la reiterada presencia de animales sueltos en la vía pública, tanto en rutas como dentro del casco urbano de Quitilipi. Vecinos y comerciantes manifestaron su indignación y exigieron respuestas a las autoridades, al considerar que el problema no es nuevo ni aislado, sino parte de una situación de larga data.

Un comerciante, citado por Diario Norte, afirmó: “Este trágico evento no es un caso aislado, es un síntoma de un problema más profundo que afecta a nuestra comunidad: falta de control, falta de responsabilidad y falta de empatía. Los dueños de estos caballos, que deberían ser los primeros en velar por su seguridad y la de los demás, parecen no darse cuenta del peligro que representan. Las autoridades, que deberían tomar medidas para prevenir estos accidentes, parecen no estar haciendo lo suficiente”.

La falta de controles y sanciones hacia quienes permiten que los animales circulen libremente por calles y rutas figura entre las quejas más frecuentes recogidas por los medios locales. Otra vecina dijo: “Acá hay una muerte, no es poca cosa. Hoy fue Malena, mañana cualquiera de nosotros. Es una total imprudencia, ¿cuándo entenderán?”.