Salta continúa bajo alerta por tormentas mientras se recupera de la inundación que afectó a más de 40 familias

Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que este sábado sigue vigente la alerta amarilla. En paralelo, las autoridades continúan monitoreando la situación

Un fuerte temporal azotó a la ciudad de La Merced (enfoque_salta)

Luego del fuerte temporal que azotó a las localidades Rosario de Lerma y La Merced, en la provincia de Salta, continúan las tareas de recuperación con cuadrillas municipales concentradas en la reparación de calles principales y la restitución de servicios esenciales para garantizar la seguridad de los habitantes.

El fenómeno atmosférico, impulsado por la llamada Alta Boliviana, favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, lo que activó tormentas de fuerte desarrollo en sectores como el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes.

En total, más de 40 familias recibieron asistencia inmediata tanto de la comuna como de la provincia, según informó Matías Cruz, presidente del Concejo Deliberante, en diálogo con Informate Salta. A pesar de la magnitud del fenómeno, el funcionario confirmó que no fue necesario evacuar vecinos y que ningún hogar presentó riesgo inminente de derrumbe.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, la ayuda social llegó en forma de módulos alimentarios, colchones y bidones de agua potable, junto con otros artículos esenciales. Además, los equipos técnicos analizaron la situación local para identificar las necesidades más urgentes y, así, buscar una solución concreta para los damnificados.

Más de 40 familias fueron asistidas

De la misma manera, las labores actuales incluyen la reposición de postes de luz y la reparación de cañerías dañadas, en colaboración con Agua del Norte. Además, se intensificaron los trabajos de limpieza en los canales pluviales para minimizar el riesgo de futuros desbordes, aunque Cruz reconoció que la intensidad de la tormenta del miércoles superó todas las previsiones y planteó la necesidad de repensar estrategias frente al cambio climático: “Son cosas que nos tenemos que ir replanteando porque el cambio climático es evidente y tenemos que trabajar en eso”.

De hecho, la alerta amarilla emitida para el comienzo del fin de semana mantiene al operativo de emergencia en funciones y en permanente contacto con el Gobierno provincial. Las autoridades priorizan la restauración de la red vial y la mejora en la iluminación de los barrios más afectados por la caída de postes.

Este sábado hay alerta amarilla en Salta por tormentas

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Si bien este sábado gran parte de Salta está bajo alerta por tormentas, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pintaron de amarillo la zona correspondiente a Rosario de Lerma. Por lo tanto, se espera que la parte más fuerte del temporal pase cerca, pero no afecte.

El pronóstico indica que, a partir de la tarde del sábado y hasta la madrugada del domingo, hay entre un 10 y un 40% de probabilidades de tormentas aisladas.

El pronóstico en Rosario de Lerma, Salta

Cortaron varios caminos y rutas, luego de las inundaciones

Las consecuencias del intenso temporal en el Valle de Lerma llevaron a la suspensión total del servicio de colectivos hacia Las Moras, una de las zonas más damnificadas. En este sentido, las lluvias obligaron a modificar los recorridos de los colectivos interurbanos que atraviesan La Merced y se dirigen a la ciudad de Salta, limitando su circulación a la avenida Sarmiento y la avenida Hipólito Yrigoyen, con tránsito reducido a media calzada en ciertos tramos, según informó El Tribuno.

El estado de la infraestructura vial se vio particularmente afectado en la Ruta Nacional 68, eje clave para la conectividad provincial. Varios tramos resultaron comprometidos por el escurrimiento de agua y la acumulación de sedimentos. Las tareas de despeje se centraron entre la salida de La Merced y el kilómetro 158, donde Vialidad Nacional intervino en la recomposición de banquinas y la limpieza de la calzada.

A pesar de que el tránsito sigue habilitado, se implementaron desvíos provisorios y señalización preventiva en los sectores cercanos a los arroyos San Vicente y El Tajamar, conocidos por su tendencia al anegamiento. El arrastre de barro y restos vegetales representa un riesgo constante y dificulta la circulación.

Por este motivo, las autoridades provinciales recomendaron reducir la velocidad y acatar las indicaciones del personal vial en las zonas críticas. Además, solicitaron consultar previamente el estado de los servicios y evitar desplazamientos innecesarios mientras persista la situación climática adversa.

La ruta 89, la ruta 88 y el área de Sumalao se mantienen intransitables, tanto para vehículos particulares como para el transporte público. La prioridad es preservar la seguridad de los habitantes mientras se restablecen las condiciones normales en la región.

