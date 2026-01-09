Cambios en la línea A del Subte: una estación cerrará por obras de renovación, mientras que otra volverá a estar habilitada

Subterráneos de Buenos Aires profundiza su Plan de Renovación Integral con seis estaciones aún cerradas y catorce ya renovadas

Las obras de modernización en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires avanzan con un nuevo paso: este lunes reabrirá la estación Loria de la Línea A, luego de una etapa de trabajos de renovación que formó parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones implementado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

Al mismo tiempo, el comunicado oficial de la empresa señala que la estación Piedras, en la misma línea, cerrará temporalmente por un período de tres meses para dar paso a una intervención similar en sus instalaciones.

El detalle de las tareas incluidas en el plan para Loria y Piedras abarca trabajos de impermeabilización, pintura, recambio de pisos, instalación de nuevas luces LED, actualización de la señalética, colocación de señalización en braille sobre pasamanos y pórticos, y la incorporación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La estación Loria de la Línea A del subte porteño reabre tras finalizar las obras de renovación en sus instalaciones

La intervención comprende además los sectores vinculados a los accesos, así como las galerías de escaleras -tanto las mecánicas como las peatonales- y los andenes. Según el comunicado oficial, el objetivo es asegurar una circulación más sencilla, una organización óptima y una mejora en la iluminación de los espacios.

En el caso específico de la impermeabilización, las tareas incluyeron la aplicación de técnicas de inyección, tratamiento de juntas y el uso de productos de última generación.

Para la estación Piedras, que posee una declaratoria patrimonial, el comunicado resalta que se repondrán más de 85.000 cerámicas, una cifra que refleja la magnitud de la renovación en ese punto del recorrido.

De acuerdo al anuncio, ya se completó la puesta en valor de catorce estaciones y en la actualidad seis permanecerán cerradas como parte de la agenda de mejoras. En detalle, los puntos que seguirán siendo afectados por cierres son Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero en la Línea D. La renovación de cada una de estas estaciones responde a una planificación que busca mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de quienes utilizan diariamente el subte porteño.

La estación Piedras de la Línea A cerrará por tres meses para avanzar con trabajos de modernización integrales

El informe difundido por SBASE enumera las estaciones que ya fueron renovadas, entre ellas Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. Las obras también alcanzaron a los paradores del Premetro, extendiendo el plan de mejoras más allá del subte tradicional.

El cronograma de intervenciones continuará en otras estaciones durante los próximos meses, siempre bajo la coordinación de Subterráneos de Buenos Aires S.E.. Entre los próximos puntos de la agenda figuran Tribunales para la Línea D, así como Medrano y Ángel Gallardo en la Línea B. En la Línea C, los trabajos se realizarán en Lavalle e Independencia, y en la Línea E se intervendrán General Urquiza y Entre Ríos.

El comunicado destaca que cada una de estas acciones busca transformar las estaciones en espacios más funcionales, accesibles y con mejores condiciones de seguridad para los usuarios. La puesta en valor de los accesos, galerías y andenes forma parte del esfuerzo integral por modernizar el sistema de transporte subterráneo de la ciudad, con la mira puesta en el bienestar de quienes utilizan este servicio a diario.

En cuanto al boleto que pagan los usuarios para recorrer las líneas con sus nuevas obras, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) indicó que recién en marzo, el valor del pasaje subirá a $1.336, mientras que hasta febrero permanecerá en $1.206.

Además proyectó que la tarifa del subte alcanzará los $1.664 en diciembre de 2026, siempre que no se produzcan modificaciones en el esquema previsto.