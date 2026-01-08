Chocaron dos colectivos en el barrio de Monserrat: hay 18 heridos, tres en estado grave

Chocaron dos colectivos

Durante el mediodía, una colisión entre dos colectivos de las líneas 12 y 151 provocó 18 personas heridas, tres de ellas en estado grave. El accidente se produjo en la zona de Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio porteño de Monserrat.

De acuerdo con el reporte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el accidente dejó tres heridos de gravedad y 15 personas sufrieron lesiones leves. El organismo movilizó 19 ambulancias hacia el lugar para asistir a los afectados, que son todos adultos y que fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Durand, Fernández y Penna.

Los primeros informes confirman que el choque se produjo en una arteria transitada de la ciudad. El SAME precisó que el operativo de asistencia involucró a una docena de móviles para el traslado y la atención en el sitio del siniestro.

En comunicación con TN y luego de finalizar el operativo, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que los pacientes más afectados sufrieron “politraumatismos graves”, que uno de ellos corresponde a uno de los choferes y que fueron los primeros en ser trasladados por triage.

Un choque entre dos colectivos en Monserrat dejó 18 heridos

A lo largo de esta mañana también se desarrollaron distintos siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y que dejó múltiples personas heridas. Entre los hechos reportados, se registraron accidentes que involucraron motociclistas, ciclistas, peatones y personal de tránsito.

En la intersección de Avenida de Mayo 1037 y Bernardo de Irigoyen, un motociclista impactó contra una pared, mientras que en Avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, dos agentes de tránsito identificadas como femeninas sufrieron politraumatismos tras caer de una motocicleta y fueron trasladadas al hospital Ramos Mejía. Otro incidente en Santiago del Estero y 15 de Noviembre dejó el saldo de un choque entre un automóvil y una moto.

Las colisiones no se limitaron a estos casos. En Valdenegro y Avenida Doctor Ricardo Balbín, un ciclista fue atropellado por un colectivo de la línea 110. Además, en Griveo 2328, entre Caracas y Máximo, se produjo una colisión entre dos bicicletas. En Blanco Encalada y Moldes, otro ciclista resultó atropellado.

El colectivo de la Línea 151 quedó con el frente completamente destrozado

Los reportes también consignaron que en Avenida Corrientes y Ramírez de Velazco se registró una colisión entre un auto y una moto, mientras que en Superí y Cirilo Correa otro ciclista resultó embestido. En Avenida Doctor Ricardo Balbín y Besaress, un ciclista fue arrollado por un colectivo, y en Superí 1400, entre Avenida Elcano y Clemente Zarraga, un ciclista resultó atropellado por un automóvil.

En Avenida Callao y Tucumán un peatón fue embestido por un auto. Por otra parte, en Avenida Cabildo 2400, entre Blanco Encalada y Avenida Monroe, dos motocicletas chocaron. En Avenida San Martín 3089, entre Manuel Ricardo Trelles y Avenida Álvarez Jonte, un ciclista fue atropellado por un auto, y en Avenida Elcano 3142, entre Freire y Corregidores, otro ciclista resultó embestido.

La lista de incidentes se completa con un motociclista caído en Avenida Monroe 1402, entre Migueletes y Avenida del Libertador, y una colisión vehicular en Avenida 9 de Julio, entre Estados Unidos.

Los accidentes involucraron a diferentes actores del tránsito, desde ciclistas y peatones hasta agentes de tránsito, y demandaron la intervención de servicios de emergencia y el traslado de los heridos a hospitales porteños.