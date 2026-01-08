Sociedad

Chocaron dos colectivos en el barrio de Monserrat: hay 18 heridos, tres en estado grave

El hecho sucedió sobre la calle Adolfo Alsina al 1900. El SAME movilizó 12 unidades para el tratamiento de los afectados

Chocaron dos colectivos

Durante el mediodía, una colisión entre dos colectivos de las líneas 12 y 151 provocó 18 personas heridas, tres de ellas en estado grave. El accidente se produjo en la zona de Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio porteño de Monserrat.

De acuerdo con el reporte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el accidente dejó tres heridos de gravedad y 15 personas sufrieron lesiones leves. El organismo movilizó 19 ambulancias hacia el lugar para asistir a los afectados, que son todos adultos y que fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Durand, Fernández y Penna.

Los primeros informes confirman que el choque se produjo en una arteria transitada de la ciudad. El SAME precisó que el operativo de asistencia involucró a una docena de móviles para el traslado y la atención en el sitio del siniestro.

En comunicación con TN y luego de finalizar el operativo, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que los pacientes más afectados sufrieron “politraumatismos graves”, que uno de ellos corresponde a uno de los choferes y que fueron los primeros en ser trasladados por triage.

Un choque entre dos colectivos en Monserrat dejó 18 heridos

A lo largo de esta mañana también se desarrollaron distintos siniestros viales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y que dejó múltiples personas heridas. Entre los hechos reportados, se registraron accidentes que involucraron motociclistas, ciclistas, peatones y personal de tránsito.

En la intersección de Avenida de Mayo 1037 y Bernardo de Irigoyen, un motociclista impactó contra una pared, mientras que en Avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, dos agentes de tránsito identificadas como femeninas sufrieron politraumatismos tras caer de una motocicleta y fueron trasladadas al hospital Ramos Mejía. Otro incidente en Santiago del Estero y 15 de Noviembre dejó el saldo de un choque entre un automóvil y una moto.

Las colisiones no se limitaron a estos casos. En Valdenegro y Avenida Doctor Ricardo Balbín, un ciclista fue atropellado por un colectivo de la línea 110. Además, en Griveo 2328, entre Caracas y Máximo, se produjo una colisión entre dos bicicletas. En Blanco Encalada y Moldes, otro ciclista resultó atropellado.

El colectivo de la Línea
El colectivo de la Línea 151 quedó con el frente completamente destrozado

Los reportes también consignaron que en Avenida Corrientes y Ramírez de Velazco se registró una colisión entre un auto y una moto, mientras que en Superí y Cirilo Correa otro ciclista resultó embestido. En Avenida Doctor Ricardo Balbín y Besaress, un ciclista fue arrollado por un colectivo, y en Superí 1400, entre Avenida Elcano y Clemente Zarraga, un ciclista resultó atropellado por un automóvil.

En Avenida Callao y Tucumán un peatón fue embestido por un auto. Por otra parte, en Avenida Cabildo 2400, entre Blanco Encalada y Avenida Monroe, dos motocicletas chocaron. En Avenida San Martín 3089, entre Manuel Ricardo Trelles y Avenida Álvarez Jonte, un ciclista fue atropellado por un auto, y en Avenida Elcano 3142, entre Freire y Corregidores, otro ciclista resultó embestido.

La lista de incidentes se completa con un motociclista caído en Avenida Monroe 1402, entre Migueletes y Avenida del Libertador, y una colisión vehicular en Avenida 9 de Julio, entre Estados Unidos.

Los accidentes involucraron a diferentes actores del tránsito, desde ciclistas y peatones hasta agentes de tránsito, y demandaron la intervención de servicios de emergencia y el traslado de los heridos a hospitales porteños.

Alerta en Entre Ríos: en

Violento robo en un reconocido

El relato del empleado que

La historia de Soledad, la

El conmovedor rescate de un
El delantero de Boca Juniors

Luciano Castro irrumpió en medio

La historia del saco de

