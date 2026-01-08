Chocaron dos colectivos de la misma línea en el barrio porteño de Saavedra: un chofer herido

El accidente ocurrió sin pasajeros a bordo en la Avenida Doctor Ricardo Balbín al 4800

Un choque entre dos colectivos de la línea 41 en el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires dejó como saldo un conductor hospitalizado con politraumatismos. El incidente ocurrió cerca de las 17 de este jueves en Avenida Doctor Ricardo Balbín al 4800, en la intersección con Deheza, donde una unidad que circulaba vacía impactó desde atrás a otro colectivo de la misma línea.

De acuerdo con la información suministrada por la agencia de noticias NA, ambos vehículos de la línea 41 transitaban sin pasajeros en el momento de la colisión. La colisión se produjo cuando el segundo vehículo, que llegaba por detrás, embistió al que se encontraba adelante.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el lugar y trasladó a uno de los conductores al hospital Pirovano tras diagnosticarle politraumatismos en un hombro y latigazo cervical. El otro chofer involucrado no precisó derivación médica y permaneció en la zona.

Uno de los choferes debió ser atendido en el hospital Pirovano

La Comisaría Vecinal 12A tomó intervención en el hecho y realizó las actuaciones correspondientes, en tanto los peritos trabajaron en la determinación de las causas que originaron el impacto.

Los coches de la línea 41 iban sin pasajeros

El accidente no ocasionó demoras ni interrupciones en el tránsito vehicular sobre la avenida Balbín, una de las arterias principales del barrio de Saavedra. La circulación en la zona se mantuvo con normalidad luego del choque.

El SAME atendió en el lugar a uno de los conductores

Horas antes, chocaron otros dos colectivos y 18 personas resultaron heridas

Alrededor del mediodía, una colisión entre dos colectivos de las líneas 12 y 151 dejó un saldo de 18 personas heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave. El incidente ocurrió en Adolfo Alsina al 1900, entre Combate de los Pozos y Sarandí, en el barrio Monserrat.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que tres personas resultaron gravemente heridas y otras 15 sufrieron lesiones leves. El operativo movilizó 19 ambulancias para asistir a los afectados, todos adultos, quienes fueron trasladados a los hospitales Ramos Mejía, Argerich, Durand, Fernández y Penna.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro tuvo lugar en una de las arterias más transitadas de la ciudad. El SAME indicó que una docena de móviles participaron del dispositivo de auxilio y traslado en el sitio del choque.

En diálogo con TN tras finalizar el operativo, el titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó que los heridos más graves presentaron “politraumatismos graves”, uno de ellos correspondiente a uno de los conductores, y que fueron los primeros en ser evacuados mediante triage.

El hecho sucedió sobre la calle Adolfo Alsina al 1900. El SAME movilizó 12 unidades para el tratamiento de los afectados

Durante la mañana, también se produjeron otros accidentes de tránsito en diferentes sectores de Ciudad de Buenos Aires, con múltiples lesionados. Entre los episodios reportados hubo involucrados motociclistas, ciclistas, peatones y personal de tránsito.

En la esquina de Avenida de Mayo 1037 y Bernardo de Irigoyen, un motociclista impactó contra una pared. Por su parte, en Avenida 9 de Julio y Juan Domingo Perón, dos agentes de tránsito mujeres sufrieron politraumatismos al caer de su moto y debieron ser trasladadas al hospital Ramos Mejía. Otro hecho en Santiago del Estero y 15 de Noviembre involucró un choque entre un auto y una motocicleta.

Se registraron además otras colisiones: en Valdenegro y Avenida Doctor Ricardo Balbín, un colectivo de la línea 110 atropelló a un ciclista; en Griveo 2328, entre Caracas y Máximo, chocaron dos bicicletas; y en Blanco Encalada y Moldes, otro ciclista resultó embestido.

Los reportes agregaron que en Avenida Corrientes y Ramírez de Velazco se produjo una colisión entre un auto y una moto; en Superí y Cirilo Correa, un ciclista fue atropellado; en Avenida Doctor Ricardo Balbín y Besaress, un colectivo arrolló a un ciclista, y en Superí 1400, entre Avenida Elcano y Clemente Zarraga, un ciclista fue atropellado por un auto.

En Avenida Callao y Tucumán, un peatón fue embestido por un automóvil. Además, en Avenida Cabildo 2400, entre Blanco Encalada y Avenida Monroe, dos motocicletas chocaron; en Avenida San Martín 3089, entre Manuel Ricardo Trelles y Avenida Álvarez Jonte, un ciclista fue atropellado por un auto, y en Avenida Elcano 3142, entre Freire y Corregidores, otro ciclista fue embestido.

La secuencia de siniestros se completó con la caída de un motociclista en Avenida Monroe 1402, entre Migueletes y Avenida del Libertador, y una colisión de vehículos en Avenida 9 de Julio, entre Estados Unidos.