Reportaron la presencia de dos yacarés cerca de una ciudad de Salta y se encendieron todas las alarmas

Un grupo de trabajadores divisaron al menos dos ejemplares en la zona de Tres Palmeras

La circulación de un video en redes sociales encendió las alarmas en Tres Palmeras, al oeste de la ciudad de Salta, luego de que se observaran al menos dos yacarés desplazándose por el río Arias, en las inmediaciones de áreas frecuentadas por familias y residentes.

La rápida viralización de las imágenes impulsó respuestas inmediatas de las autoridades. De esta manera, personal de la Policía Rural y Ambiental intervino preventivamente tras la difusión del material audiovisual, realizando patrullajes nocturnos en la zona para localizar a los animales.

Durante ese primer operativo no se logró detectar a los yacarés, pero, según confirmó el comisario Barón Gutiérrez, el monitoreo continuará en los próximos días, con énfasis en la noche, según informó el portal del diario El Tribuno.

La grabación fue registrada por motociclistas que transitaban por el lugar. En el video, uno de los presentes expresa: “Un yacaré en la cataratita… ¡no!, estamos pa’ trás”, lo que refleja el desconcierto y el temor ante la proximidad de los ejemplares al entorno urbano.

Las imágenes muestran con nitidez a los animales próximos a la orilla, en un tramo del curso de agua cercano a viviendas y espacios de uso cotidiano.

Entre los habitantes de Tres Palmeras, la exposición de los yacarés provocó inquietud, sobre todo por el posible riesgo para niños, mascotas y personas, que pueden aproximarse al río de manera habitual o durante actividades recreativas.

Sobre la presencia de este tipo de reptiles en sectores urbanos, Gutiérrez explicó que el yacaré es una especie autóctona de Sudamérica y advirtió sobre su reacción defensiva en caso de sentirse amenazado o acorralado. Por ello, instó a los ciudadanos a no acercarse a los animales, mantenerse en alerta y extremar los cuidados en las cercanías del río Arias. Además, pidió que ante cualquier nuevo avistamiento o situación de potencial peligro, se realice una comunicación inmediata al 911.

Como antecedente de situaciones similares en la provincia, durante 2025 se reportó la eventual presencia de un yacaré en el dique Cabra Corral. En esa ocasión, luego de viralizarse nuevos videos y advertencias en redes sociales, se dispusieron recorridos por parte de organismos provinciales junto a fuerzas de seguridad y equipos especializados.

Si bien tampoco hubo confirmación visual en esa instancia, las autoridades mantuvieron el monitoreo de la zona y reiteraron las recomendaciones de evitar el contacto con el agua mientras persistiera la sospecha de presencia de estos animales.

Las autoridades controlarán la zona durante todo el día (Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación)

La preocupación creció entre los residentes de Salta, ya que el río Arias recorre zonas densamente habitadas y es utilizado tanto por bañistas como por quienes buscan esparcimiento al aire libre.

Alertaron por la aparición de yacarés tras las inundaciones en Corrientes

Hacia fines del año pasado, luego de las intensas tormentas que provocaron inundaciones en diferentes localidades de la provincia de Corrientes, los vecinos enfrentan situaciones críticas. Mientras que varias familias tuvieron que ser evacuadas, en otras zonas reportaron la aparición de yacarés en zonas urbanas.

Aunque todavía no está confirmado si se trató de uno o más ejemplares, una vecina del barrio Sapucay, ubicado en la ciudad capital, aseguró que la presencia de los reptiles sería producto de que el agua cubre gran parte del sector desde hace casi una semana.

“Hace seis días que tenemos el agua y ahora apareció el bichito, es un yacaré, pero no sabemos si son más”, expresó la mujer. De la misma forma, aseguró que había 20 familias que permanecen afectadas en la zona.

Ante la aparición de yacarés en zonas urbanas, especialistas y organismos de control recomendaron a la población no intentar manipular los animales y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes, como la Policía o el Centro de Conservación Aguará.