Alertaron por la aparición de yacarés tras las inundaciones en Corrientes y pronosticaron tormentas para este domingo

Por el momento, una vecina aseguró haber visto un yacaré por su barrio (Imagen ilustrativa Infobae)

Luego de las intensas tormentas que provocaron inundaciones en diferentes localidades de la provincia de Corrientes, los vecinos enfrentan situaciones críticas. Mientras que varias familias tuvieron que ser evacuadas, en otras zonas reportaron la aparición de yacarés en zonas urbanas.

Aunque todavía no está confirmado si se trató de uno o más ejemplares, una vecina del barrio Sapucay, ubicado en la ciudad capital, aseguró que la presencia de los reptiles sería producto de que el agua cubre gran parte del sector desde hace casi una semana.

“Hace seis días que tenemos el agua y ahora apareció el bichito, es un yacaré, pero no sabemos si son más”, expresó la mujer durante un diálogo con Diario Época. De la misma forma, aseguró que había 20 familias que permanecen afectadas en la zona.

Ante la aparición de yacarés en zonas urbanas, especialistas y organismos de control recomendaron a la población no intentar manipular los animales y dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes, como la Policía o el Centro de Conservación Aguará.

Así se encontraba la Ruta Nacional 123

Pese a que pasan los días, la situación se volvería cada vez más problemática. Sobre todo, porque la emergencia hídrica se extendió a otros puntos del territorio. Uno de ellos fue la ciudad de Mercedes, donde el tránsito sobre la Ruta Nacional 123 estuvo interrumpido a lo largo de la jornada, como consecuencia del desborde del arroyo Sarandí.

Según informó El Litoral, en las últimas horas el nivel del agua descendió lo suficiente para habilitar la circulación vehicular en ambos sentidos a la altura del kilómetro 152. A pesar de esto, las autoridades mantuvieron el pedido de extremar precauciones.

Por este motivo, la Policía Rural y Ecológica de Mercedes y el personal de comisarías locales permanecen en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a la población. Entre las recomendaciones, solicitaron circular a baja velocidad y estar atentos ante posibles nuevas crecidas si las lluvias persisten.

En el caso de la localidad de San Luis del Palmar, la Policía de Corrientes reforzó la prevención en la zona, especialmente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, para resguardar viviendas y evitar hechos delictivos en áreas despobladas por la emergencia.

Más de 200 personas tuvieron que ser evacuadas (Facebook: Luis Dalmacio)

El operativo fue ordenado, luego de que un total de 240 personas tuvieran que ser evacuadas durante la semana debido al avance del agua. En el procedimiento participaron efectivos de la División Infantería del área capital, el Grupo Táctico Operativo de San Luis del Palmar, la Unidad Regional I, comisarías locales y la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

Hasta el momento, en la provincia se reportó que la caída de agua superó los 300 milímetros. Se espera que la cifra vaya en aumento, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas. El aviso estará vigente para toda la provincia durante este domingo.

En línea con esto, las autoridades avisaron que se podrían producir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por este motivo, brindaron una serie de recomendaciones para cuidar la salud.

Al momento de que se desarrollen lluvias intensas o temporales, sugirieron no salir de casa y extremar las precauciones para evitar incidentes. Entre las medidas prioritarias, pidieron mantener cerradas las puertas y ventanas, estar alejado de ellas y asegurar o retirar objetos de exterior que pudieran ser susceptibles de ser arrastrados por el viento.

Si existe riesgo de ingreso de agua, se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad. Además, resulta esencial no sacar la basura y limpiar previamente desagües y sumideros para evitar obstrucciones.

En caso de encontrarse en la vía pública, lo más conveniente es buscar refugio en un edificio, casa o un vehículo cerrado de inmediato. Asimismo, recomendaron no estacionarse cerca de árboles, postes de luz o estructuras que pudieran ser derribadas por las ráfagas de viento.