Mar del Plata: el municipio informó que detuvo a 332 personas para mantener el orden público en 2025

Los datos difundidos por la intendencia dan cuenta de más de 11 mil intervenciones ante denuncias recibidas por WhatsApp y otras vías. Se labraron actas por consumo de alcohol en la vía pública y falta de respeto

La Patrulla Municipal interviene ante denuncias vecinales por conductas que afectan la convivencia urbana

La Municipalidad de General Pueyrredon desplegó durante 2025 una fuerte presencia y control en la vía pública, que resultó en la detención de 332 personas en distintos puntos de Mar del Plata. Esta cifra resume el impacto de una serie de operativos encabezados por el Cuerpo de Patrulla Municipal, que actuó a partir de denuncias vecinales y controles permanentes, según informó la propia comuna a través de su balance anual.

Durante ese período, los agentes realizaron 11.137 intervenciones relacionadas con situaciones de orden público. Estas acciones derivaron en la confección de 3.662 actas por diversas infracciones. Los operativos se enfocaron en abordar conflictos vinculados a ocupaciones indebidas del espacio, conductas intimidatorias, consumo de alcohol en la vía pública y otras faltas que afectan la convivencia urbana. Desde la Municipalidad remarcaron que parte de las detenciones correspondió a personas con pedidos de captura vigentes, localizadas en el marco de los controles preventivos o como consecuencia de la respuesta a denuncias recibidas.

El informe anual resalta el funcionamiento del canal de denuncias habilitado por la Secretaría de Seguridad, disponible las 24 horas mediante el número de WhatsApp 223 3406177. Este servicio permite a los vecinos enviar mensajes en tiempo real, con ubicación, fotografías y videos, lo que facilita la identificación de situaciones irregulares y agiliza la intervención de los equipos municipales. Según la Municipalidad, este sistema se consolidó como una herramienta clave para canalizar reclamos sobre hechos de inseguridad, disturbios y presencia de cuidacoches o “trapitos”.

Se labraron miles de actas por ocupaciones indebidas consumo de alcohol y otras faltas en la vía pública

Uno de los episodios recientes ilustrativos de este accionar ocurrió en el Paseo Jesús de Galíndez, donde agentes de la Patrulla Municipal intervinieron tras el reporte de vecinos sobre un hombre identificado como “trapito”, quien se encontraba consumiendo alcohol y dirigiendo improperios, según los agentes, hacia menores de edad.

Según el reporte, al intentar disuadirlo, el individuo adoptó una actitud hostil y se negó a cesar la conducta. Ante esta situación, los agentes procedieron a su reducción y solicitaron el apoyo de otras áreas operativas. Finalmente, personal policial lo aprehendió y trasladó a la Comisaría Novena para continuar con las actuaciones de rigor. Además, se labraron actas por consumo de alcohol en la vía pública y por falta de respeto al personal interviniente.

Según reportó la Municipalidad de General Pueyrredon, el balance de 2025 refleja el alcance de las políticas de control y ordenamiento del espacio público, implementadas con el objetivo de mejorar la convivencia urbana. El municipio remarca que los procedimientos y la articulación entre áreas buscan ofrecer respuestas rápidas frente a las situaciones irregulares que afectan la vida cotidiana en la ciudad.

Desarticularon una fiesta con más de 400 personas en Mar del Plata e incautaron varias dosis de droga

Desarticularon una fiesta en la calle Sánchez Labrador y Los Manzanos de la zona norte de Mar del Plata (Google Maps)

El miércoles pasado amplio operativo policial y municipal en la zona norte de la ciudad sorprendió a Mar del Plata. De esta manera, pudieron desarticular una fiesta clandestina con la participación de más de 400 personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 10 de la mañana, en una vivienda ubicada en la intersección de Sánchez Labrador y Los Manzanos. Personal de la Comisaría N°15, el Cuerpo de Caballería, Inspección General y la Patrulla Municipal llegaron hasta allí tras recibir un llamado por parte de los vecinos, quienes alertaron sobre el desarrollo de una fiesta en la zona.

Al llegar, los agentes constataron la presencia de cerca de 40 vehículos estacionados en las inmediaciones, música a volumen elevado y una importante concentración de jóvenes que ingresaban al predio.

La respuesta de las autoridades incluyó el desalojo inmediato del lugar y el secuestro de equipos de sonido, como parlantes y amplificadores, utilizados para la fiesta.

La inspección permitió confirmar la existencia de una 'pool party’ no autorizada, en la que la concurrencia superaba los límites permitidos por las ordenanzas municipales y la Ley Provincial 13.178. Las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al decomiso de material sonoro.

Durante la intervención, los agentes descubrieron una cartera descartada en las inmediaciones. En su interior, hallaron varias bolsas ziploc con pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones judiciales de rigor.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que analizará las pruebas recogidas y podrá impulsar acciones penales contra quienes resulten responsables del transporte, tenencia y eventual comercialización de drogas en el contexto de la fiesta.

Murió la única sobreviviente del

Cómo son las fiestas tradicionales

Tres hombres mataron y faenaron

Video: retrocedió y ocultó la

Una pareja fue detenida por
