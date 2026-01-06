Sociedad

Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas a Pergamino, pero “Gaspar” se accidentó y terminó hospitalizado

Un hombre de 44 años oriundo de Lincoln fue internado luego de realizar una maniobra brusca durante el descenso en el Parque Belgrano, generando un gran operativo de emergencia para su atención y traslado

Uno de los paracaidistas que representaba a los Reyes Magos sufrió una caída accidentada tras realizar el tradicional salto aéreo ante una gran cantidad de familias

La tradicional celebración de los Reyes Magos en Pergamino quedó marcada por una postal inesperada: uno de los paracaidistas, que representaba a Gaspar, terminó en el hospital tras un accidentado aterrizaje en el Parque Belgrano.

El hecho ocurrió durante el acto central, cuando tres paracaidistas descendieron ante una multitud que aguardaba el arribo de los personajes. Los dos primeros lograron aterrizar sin contratiempos, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y debió realizar una brusca acción para evitar golpear al público que observaba la escena.

El impacto sorprendió a las familias presentes, algunas de las cuales se acercaron rápidamente a prestar ayuda, mientras otros asistentes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. El accidentado, un hombre de 44 años de la ciudad de Lincoln, fue atendido por personal del SAME y trasladado en una camilla hasta el Hospital San José a través de un cordón sanitario dispuesto por las fuerzas de seguridad y los colaboradores del evento.

De acuerdo con el parte médico al que accedió el medio local Primera Plana, el paciente ingresó con un traumatismo de cadera derecha y se encontraba estable tras los primeros estudios. El hospital informó que se le practicaron estudios por imágenes para precisar el alcance de la lesión y descartar una fractura, posibilidad que hasta el momento no se había confirmado de manera oficial.

El Hospital San José de Pergamino recibió al hombre accidentado y dispuso su derivación a Lincoln para continuar su recuperación

A la espera de un parte definitivo, se dispuso que el hombre fuera derivado al Hospital Municipal de Lincoln para continuar allí su recuperación, siguiendo los protocolos habituales y en función de su evolución clínica.

En medio de la conmoción, la organización y testigos salieron al cruce de versiones difundidas en redes sociales, aclarando que no hubo ninguna camioneta involucrada ni se produjo una caída posterior al aterrizaje, como se había especulado en algunos mensajes. El único incidente se produjo durante la maniobra de descenso, en un contexto que exige un margen de frenado amplio y con cierto nivel de riesgo inherente.

La intervención de los servicios de emergencia fue rápida y eficaz, permitiendo la atención inmediata del herido. Además, La Opinión Online subrayó el reconocimiento que recibió el paracaidista por priorizar la seguridad del público, al elegir impactar el cuerpo contra el suelo antes que poner en peligro a los asistentes.

La presencia de los Reyes Magos en el Parque Belgrano constituye un clásico de la agenda anual en Pergamino. El evento, que suele reunir a numerosas familias, incluyó este año el tradicional salto en paracaídas y concluyó con la llegada de los personajes a la Iglesia Merced.

Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro: una maniobra les salvó la vida

Personal de emergencia asistió a los tres tripulantes, quienes permanecieron lúcidos tras el aterrizaje forzoso en Río Negro

Una avioneta privada en la que viajaba un matrimonio de Arroyo Seco junto a otro tripulante tuvo un aterrizaje forzoso cerca de Las Grutas, en la provincia de Río Negro. Afortunadamente, las tres personas que se encontraban en la aeronave sobrevivieron tras el descenso de emergencia. El episodio, que generó un amplio despliegue de equipos de rescate, tuvo lugar poco después del despegue desde el aeródromo Antoine de Saint Exupéry.

Los ocupantes habían pasado las fiestas de fin de año en Las Grutas y habían emprendido el viaje de regreso a Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, cuando, pocos minutos después del despegue, la aeronave experimentó una falla mecánica. Esta situación obligó a un descenso de emergencia en una zona de médanos y vegetación natural, a unos tres kilómetros del cruce de las rutas nacionales 3 y 251 y la ruta provincial 2.

La información confirmada por el Ministerio Público Fiscal indica que los ocupantes resultaron con lesiones leves y permanecieron lúcidos tras el impacto. El accidente movilizó rápidamente a efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes trabajaron en la asistencia y posterior traslado de Martins, de 65 años, su esposa, de 61, y el tercer tripulante al hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste.

El medio local Diario Río Negro precisó que uno de los ocupantes, tras el aterrizaje, caminó varios kilómetros hasta una estación de servicio YPF para pedir ayuda y alertar sobre el incidente, lo que permitió la rápida intervención de los servicios de emergencia.

La aeronave sufrió daños visibles en las alas y el fuselaje durante el descenso forzado. El avión suele guardarse habitualmente en el hangar de Alvear, en las afueras de Rosario, y tenía previsto regresar tras el período de celebraciones.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía descentralizada de turno de San Antonio Oeste y de los organismos aeronáuticos competentes, quienes deberán determinar las causas exactas del desperfecto.

