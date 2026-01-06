Tiempo en el AMBA: cuándo volverían las lluvias

El avance de un frente frío provocará variaciones en la temperatura y el regreso de lluvias a la zona metropolitana (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras una serie de jornadas con temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado. De acuerdo con los últimos informes, el cambio de condiciones será perceptible a mitad de semana, cuando un frente frío avance sobre la región, modificando el panorama térmico y favoreciendo el desarrollo de precipitaciones aisladas.

Según el reporte del SMN, la jornada de hoy presentará temperaturas máximas estimadas de 31°C, con una mínima que ronda los 21°C. El cielo se muestra parcialmente nublado y el viento soplará desde el norte, manteniendo la atmósfera cálida, aunque sin probabilidades de precipitaciones. La situación comenzará a modificarse a partir de la noche, cuando el ingreso de aire frío marque el inicio de una nueva etapa en el comportamiento climático de la región.

El miércoles, el avance de un frente frío desde el sur se hará sentir sobre el AMBA. La temperatura máxima prevista será de 29°C, mientras que la mínima se mantendrá en 21°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las probabilidades de lluvias aisladas se extienden a lo largo de toda la jornada, aunque los modelos coinciden en que los acumulados serían exiguos.

El viento, que comenzará soplando desde el sur, rotará al sudeste y se intensificará hacia el atardecer, promoviendo ráfagas y descenso térmico. La jornada transcurrirá inestable, con probabilidades de lluvias aisladas en todas sus franjas horarias.

La semana inicia con temperaturas elevadas y cielos parcialmente nublados en el AMBA

El jueves 8 de enero, el descenso térmico continuará en el AMBA. Las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 26° C y la mínima descenderá hasta los 17° C, con una circulación persistente de aire frío desde el sudeste. El cielo, parcialmente nublado, reflejará la estabilidad que se afianza tras el pasaje del sistema frontal. De acuerdo con los registros del SMN, no se esperan precipitaciones para ese día, aunque la nubosidad baja contribuirá a mantener la sensación de frescura en la ciudad y sus alrededores.

Para el viernes 9, se mantendrán las mismas condiciones. La cobertura nubosa será significativa, con vientos que rotarán desde el noreste hacia el este y luego al sudeste, agregando humedad y reforzando el ambiente sin calor intenso. La temperatura máxima permanecerá en 26° C y la mínima en 21° C, mientras que las probabilidades de lluvias solo repuntan hacia la noche y la madrugada del sábado, cuando podría producirse un nuevo episodio de precipitaciones aisladas.

El sábado 10, el SMN indica la reaparición de lluvias débiles y aisladas en el AMBA, aunque la intensidad no sería relevante y la mayor parte de la jornada transcurriría bajo un manto de nubosidad amplia y temperaturas moderadas, con una máxima de 26° C. La noche del sábado podría escapar a las lluvias, y el domingo 11 se perfila con condiciones más estables, sol y temperaturas en ascenso, alcanzando los 30°C.

El suroeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza tienen una alerta amarilla para este martes

En cuanto a las alertas meteorológicas, el mapa emitido por el SMN para el martes 6 de enero muestra que el AMBA no se encuentra bajo advertencias específicas, a diferencia de otras regiones del centro del país donde rigen alertas por tormentas y vientos intensos.

Durante este periodo, los vientos del sudeste y este jugarán un papel clave en la regulación de las temperaturas y la entrada de humedad, aspectos que incidirán en la formación de nubosidad y en el potencial desarrollo de precipitaciones.

La alternancia entre días templados, nublados y con baja amplitud térmica, junto a episodios de lluvias aisladas, configura un inicio de año con condiciones atmosféricas apacibles, alejadas de los extremos térmicos característicos del verano.