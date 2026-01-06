Se incendió un geriátrico en Olavarría, dos jubilados murieron y más de 20 resultaron heridos

Al menos dos muertos y 37 heridos por el incendio de un geriátrico en Olavarría (Central de Noticias)

Una residencia de adultos mayores ubicada en el barrio Isaura de la localidad bonaerense de Olavarría resultó gravemente afectada en la noche del lunes por un incendio que dejó dos fallecidos y al menos 37 personas heridas.

El siniestro, que se desató en una vivienda sobre la intersección de 25 de Mayo y Calle 110, activó un amplio operativo de emergencia que involucró a Bomberos Voluntarios, personal de UTOI, fuerzas policiales y 15 ambulancias del SAME.

De acuerdo con el reporte del portal Central de Noticias, las primeras hipótesis apuntan a que el fuego se habría originado a partir del desperfecto de un ventilador.

La magnitud del incendio obligó a evacuar de inmediato a los residentes y al personal del geriátrico, así como a coordinar el traslado de los heridos a diferentes centros de salud de la ciudad.

El Hospital Municipal “Héctor M. Cura” se declaró en estado de emergencia ante la llegada masiva de pacientes, entre los que se encuentran adultos mayores, empleados de la residencia y tres bomberos lesionados durante las tareas de rescate.

Según declaraciones oficiales reproducidas por el mismo portal, uno de los bomberos permanece internado en terapia intensiva, debido a la gravedad de la intoxicación por monóxido de carbono.

El intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, se hizo presente en el lugar de los hechos y manifestó: “No tenemos los informes de lo que sucedió, es muy prematuro”.

Junto a él participaron el Jefe de Defensa Civil municipal, Adrián Guevara; el subsecretario de Salud y director del hospital, Fernando Alí; la jefa de Emergencias, Jorgelina Montenegro; y el subsecretario de Seguridad municipal, Elías Quintas.

Las autoridades solicitaron a los familiares de los residentes que se trasladen al Hospital Municipal para recibir información sobre el paradero de sus allegados.

“Los nombres y los datos de esos pacientes, que entendemos que la familia está preocupada, van a poder solicitarlos al 440800 interno 9. Ahí van a dar los datos de su familiar y van a poder preguntar dónde está internado. No se les va a dar el parte, se les va a indicar dónde está internado”, detalló Alí,.

Entre los heridos el más grave es un bombero que se encuentra en terapia intensiva (Central de Noticias)

Durante la madrugada, el despliegue de emergencias incluyó la movilización de al menos siete dotaciones de Bomberos Voluntarios y la presencia de ambulancias tanto públicas como privadas.

Los equipos médicos clasificaron a los pacientes según el grado de gravedad para derivarlos al Hospital Municipal, la Clínica Cemeda y la Clínica María Auxiliadora.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, 25 personas permanecen internadas en el Hospital Municipal, cuatro en la Clínica Cemeda y ocho en la Clínica María Auxiliadora. Esta última institución derivó a algunos pacientes a la Unidad de Terapia Intensiva.

El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, aseguró: “Al momento tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, no sabemos las identidades. Está trabajando Policía Científica en el lugar que va a determinar especialmente quiénes son esas personas”.

Los heridos presentan, en su mayoría, cuadros de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Cuatro pacientes ya recibieron atención en la Cámara Hiperbárica, un recurso utilizado para tratar intoxicaciones agudas.

La investigación sobre el origen del incendio quedó en manos de la Policía Científica, que trabaja para identificar a las víctimas fatales y determinar las causas exactas del siniestro.

Las autoridades municipales y sanitarias mantienen el monitoreo de los pacientes hospitalizados y la asistencia a los familiares.