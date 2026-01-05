Sociedad

Se incendió una cervecería de Pilar: los dueños acusaron a un salón de eventos vecino por el inicio del fuego

Se trata de Pope, ubicada sobre la Panamericana, en el kilómetro 40

Incendio en cervecería Pope

Bomberos combatieron un incendio en la Cervecería Pope, ubicada en el kilómetro 40 del ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de Del Viso en la provincia de Buenos Aires.

Los responsables del local informaron que afortunadamente no hubo heridos por el fuego y responsabilizaron a sus vecinos, los propietarios de “La Posta Eventos” por el inicio del foco ígneo.

De acuerdo a la versión de Pope, el incendio comenzó luego de que se propagaran las llamas de una quema de cañas realizada en el terreno lindero. Para respaldar su versión, difundieron un video en redes sociales en donde se ve a un grupo de personas intentando apagar el foco con matafuegos en el lote contiguo al de la cervecería.

La policía corroboró preliminarmente esta versión, señalando que efectivamente el fuego se inició en el terreno contiguo. Además, el viento intenso que había en la zona en ese momento ayudó a que las llamas iniciadas en el loteo vecino se expandieron prendiendo fuego el techo de la cervecería.

“150 veces les dijimos que saque esas cañas y que no prenda fuego. Se prendió todo el galpón, se mandaron una recontra cagada”, se escucha el lamento de un testigo en una de las historias de Instagram de la cervecería afectada, minutos después del lamentable episodio.

Las llamas se propagaron rápidamente
Las llamas se propagaron rápidamente por el viento y el calor en la zona

El fuego alcanzó más de dos metros de altura y afectó tanto al techo como al frente del local de la cervecería Pope. Las llamas fueron de tal magnitud que el humo negro cruzó la autopista. El episodio cobró notoriedad rápidamente dado que numerosos automovilistas que circulaban por ese camino registraron con sus teléfonos celulares las imágenes del incendio. El portal local Pilar a Diario recopiló los registros en sus cuentas de redes sociales.

“Mandá móviles que te agarra todo eh, por lo menos mandá los cisternas”, se escucha el pedido de auxilio de uno de los efectivos que formó parte del operativo, en uno de los videos publicados. En él se ve a un sólo bombero batallando contra las llamas en el frente de la cervecería con una sola manguera. Minutos después los refuerzos efectivamente llegaron.

Los dueños de la cervecería
Los dueños de la cervecería responsabilizaron a sus vecinos por el incendio

En efecto, varias dotaciones de bomberos y móviles de la policía bonaerense llegaron hasta el lugar con el objetivo de extinguir las llamas. El incendio fue controlado pasado el mediodía.

La advertencia oficial por el manejo del fuego

El episodio se justo en momentos en que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) había emitido severas recomendaciones para el manejo del fuego, en función de las condiciones del tiempo en distintos puntos del país.

Las previsiones para el trimestre diciembre-febrero anticipan escenarios de riesgo extremo de incendios en múltiples regiones, mientras los expertos advierten que las condiciones serán superiores a las normales en el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe, alertó el organismo.

De acuerdo con el SNMF, el monitoreo deberá ser especialmente riguroso en el sudoeste de Buenos Aires, áreas de La Pampa y en el sur de San Luis y Mendoza, junto con Patagonia. Además, el noreste del país acumula déficits de precipitaciones en el último mes y las proyecciones trimestrales apuntan a una continuidad de esta tendencia.

Las autoridades insisten en la necesidad de intensificar las precauciones, dado que 16 provincias siguen bajo alerta.Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional informó que un total de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes presentan un peligro “extremo” de incendios, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Noticia en desarrollo

