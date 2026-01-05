Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Gonzalo Aziz (Sebastián Romero Bernard)

A los 47 años, Gonzalo Aziz atraviesa un momento bisagra en su carrera: en diciembre pasado se despidió de TN tras más de dos décadas de trabajo en el canal de noticias más importante del país, para prepararse para un nuevo desafío que lo tiene entusiasmado y expectante. En febrero próximo, el periodista debutará como conductor principal de Infobae en Vivo, el noticiero de cierre del día de la señal de streaming del medio digital. En diálogo con Teleshow, Aziz compartió sus sensaciones sobre este ciclo de cambios, sus expectativas y el recorrido profesional y académico que lo llevaron hasta este lugar clave en el periodismo audiovisual argentino.

“Estoy haciendo esto en el mejor año de mi carrera profesional”, contó a este medio, repasando su extenso recorrido en el canal de noticias más importante del país. “Tengo el trabajo de un noticiero, de productor, de cronista, de acreditado parlamentario, de columnista… Me siento en un momento profesional espectacular”, resumió.

La convicción no es casual: el periodista no solo se formó en el oficio, sino que apostó a la educación permanente, sumando una licenciatura en Comunicación por la UBA, una maestría en Política en la Universidad Austral y un posgrado en liderazgo político en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy, además, es profesor titular en la Maestría en Política de la Austral, lo que mantiene vivo su vínculo con la academia y la docencia.

El desembarco en Infobae es mucho más que un cambio de medio. Representa para Aziz la oportunidad de volcar toda su experiencia en un medio que apuesta por el streaming y la conversación con audiencias nuevas. “El streaming es un soporte, un vehículo a través del cual personas de todo tipo reciben productos audiovisuales”, explicó, subrayando el crecimiento de plataformas digitales como YouTube y la necesidad de conectar con el público joven, que ya no consume medios tradicionales.

Aziz, quien cuenta con una amplia trayectoria en los medios, adelante su debut en Infobae en Vivo

“Estoy convencido de que este país y la región necesitan soluciones creativas, dinámicas, innovadoras. Para eso, la gente joven es cada día más necesaria”, reflexionó. “Los jóvenes tienen otra dinámica, otros conocimientos, otra velocidad de resolución de problemas, mucha creatividad… Es fundamental participar de productos audiovisuales capaces de interactuar con ellos”.

Sin ocultarlo, el periodista dejó salir a la superficie su entusiasmo en cada respuesta. “Traer toda esta experiencia de tanto tiempo a un medio como Infobae para mí es un desafío espectacular que me entusiasma desde un montón de lugares”, comentó. Y profundizó: “Me entusiasma por trabajar con Daniel Hadad, que es una persona a quien respeto profundamente y con quien tengo un vínculo desde hace muchos años. También me emociona trabajar en el sistema digital, en un medio de comunicación que tiene una mirada de mundo y no una mirada local, con profesionales que respeto y aprecio muchísimo, que sé que ya están incorporados a esta historia".

"Para mí es un desafío espectacular que me entusiasma desde un montón de lugares", comenta Aziz sobre este nuevo proyecto (StoryLab)

El segmento que conducirá de lunes a viernes de 18 a 21 será, según anticipa, “un programa con impronta política muy grande”. La actualidad argentina será central: “Vamos a ver qué le pasa a la Argentina en términos políticos, económicos y qué le pasa a la región”. La agenda no se agota ahí: policiales, información general y deportiva también tendrán protagonismo, siempre con una mirada integradora y plural.

“Yo soy periodista y analista político, así que ese eje va a estar bien presente. Pero el programa va a tener el sello de Infobae: pluralidad, conversación, diálogo y respeto por el otro”, enfatiza. Aziz es autor del libro La gestión del diálogo, tesis de su maestría, y esa bandera la levanta para el nuevo ciclo: “Este programa va a ser un espacio donde van a escuchar a personas que piensan muy distinto interactuar y debatir de manera respetuosa. Todo lo que le pase a la Argentina y a la región lo abordaremos con opiniones diferentes que van a interactuar de manera cordial”.

Gonzalo Aziz en la presentación de su libro 'La gestión del diálogo: Una política estratégica para promover el desarrollo' (Anabel Gómez/INFOBAE)

Para este nuevo ciclo en Infobae en Vivo, Aziz estará acompañado de un sólido equipo de columnistas que aportará diversidad de miradas y experiencia en distintas áreas. De lunes a viernes, compartirán mesa Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, aportando análisis político, social y de actualidad. Además, la grilla del programa de las 18 sumará la presencia de especialistas como Gustavo Lazzari y Mica Mendelevich, quienes se incorporarán dos veces por semana, y Nacho Olivera Doll, que estará presente un día a la semana con su mirada económica. Como columnistas fuertes, se destacan Paulo Kablan, referente en policiales, y Gustavo Grabia, reconocido por su cobertura en temas judiciales y deportivos, quienes aportarán profundidad a las coberturas y debates centrales de cada jornada. Así, el programa se prepara para ofrecer un espacio plural, ágil y con voces calificadas, garantizando una cobertura integral de la actualidad.

Sobre la preparación, Gonzalo reconoció el valor de la escuela de TN y su reciente experiencia como conductor de La Casa Streaming, donde aprendió los códigos de la comunicación digital y la interacción directa con la audiencia. “Vengo con todo eso y con un entusiasmo personal muy lindo. Me siento súper preparado para esto”, aseguró a este medio.

El desafío, sin embargo, es mucho más que profesional. “No me estoy embarcando en algo en lo que no creo. Lo hago porque realmente me parece un proyecto espectacular, que me entusiasma muchísimo y en el que creo de verdad. Nos va a ir muy bien como medio, como canal de streaming y como equipo”, afirma convencido.

"Me siento súper preparado para esto", aseguró el periodista, quien arribará en la conducción en febrero (Archivo)

Con ganas, formación y un entusiasmo contagioso, Gonzalo Aziz se prepara para liderar una nueva etapa en su carrera y en la historia de Infobae. El streaming, la pluralidad de voces y el respeto por el diálogo serán las claves de este ciclo que promete renovar la forma de informar y analizar la actualidad argentina y regional. El año apenas comienza y las expectativas no pueden ser más altas.

La programación completa de Infobae en vivo

Infobae en Vivo prepara una grilla robusta y plural para su señal de streaming, con figuras clave para cada franja. La nueva programación arrancará a las 7 de la mañana con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, quienes se pondrán al frente de la primera edición informativa del día.

Desde las 9, el análisis y la actualidad estarán a cargo de Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro, mientras que el mediodía tendrá a Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Federico Mayol y Facundo Kablan cubriendo la agenda política, internacional y social.

A las 15, “Manu” Jove y Paula Guardia Bourdin liderarán una mesa de especialistas que se completa con Lara López Calvo y, en formato rotativo, Tomás Trape, Rosendo Grobo y Marcos Shaw, todos aportando análisis de actualidad.

El prime time informativo, a las 18, queda en manos de Gonzalo Aziz acompañado por Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, mientras que durante la semana se suman Gustavo Lazzari, Mica Mendelevich y Nacho Olivera Doll para ampliar el debate y la mirada. Además, en el cierre de la jornada, se destacan las participaciones de Paulo Kablan y Gustavo Grabia, columnistas referentes en policiales y judiciales, que aportarán profundidad y experiencia al ciclo.

También tendrán columnas destacadas Lucia Crivelli, María Migliore, Federico Fahsbender, Flavia Pittella, Daniel López Rosetti, Conrado Estol y Tomás Balmaceda.

Así, Infobae en Vivo apuesta a una programación con voces diversas, formatos dinámicos y el objetivo de informar y analizar la actualidad en tiempo real, con un equipo de profesionales reconocidos y una agenda enfocada en la política, la economía, la información general y el análisis plural.