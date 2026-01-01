Sociedad

Tiene cinco títulos y abrió un OnlyFans porque no llega a fin de mes: “Me discriminan por mis fotos hot y no me dan trabajo”

Miguelina Fredes Sarasola tiene 31 años y quedó en el centro de la polémica cuando los padres de una escuela de Campana pidieron que la apartaran de su cargo de docente por vender contenido erótico y postularse a Gran Hermano

Guardar
Tiene cinco títulos y abrió
Tiene cinco títulos y abrió un Only Fans porque no llega a fin de mes: “Me discriminan por mis fotos hot y no me dan trabajo” (Foto: gentileza IG @Miguelinafredes.ok)

A los 31 años, con cinco títulos bajo el brazo y una vida atravesada por la docencia, la maternidad y la precarización laboral, Miguelina Fredes Sarasola quedó en el centro de una polémica que expuso las contradicciones morales de la sociedad argentina.

Maestra de primaria, Licenciada en Educación, operadora socio terapéutica en adicciones, especialista en enfermedades psiquiátricas y actriz, decidió abrir una cuenta en OnlyFans para poder llegar a fin de mes. Desde entonces, asegura que su nombre quedó reducido a una etiqueta que la persigue y la excluye de otras oportunidades laborales: “La seño hot”.

La historia de Miguelina se hizo pública en julio de 2022, cuando un grupo de padres de la Escuela Normal N°30 de Campana exigió que fuera apartada de su cargo al enterarse de que vendía contenido erótico en redes sociales. El reclamo se agravó cuando se supo que había pedido licencia médica y que, durante ese tiempo, continuaba subiendo fotos y videos a plataformas para adultos. Para muchos, eso resultó “incompatible” con su rol docente. Para ella, fue el punto de quiebre de una situación económica que la asfixiaba.

Miguelina tiene 31 años, vive
Miguelina tiene 31 años, vive en Campana y es mamá de dos varones, de 15 y 7 años

Nacida en Basavilbaso, Entre Ríos, y madre de dos hijos, de 15 y 7 años, Miguelina llegó a Campana buscando estabilidad laboral. Sin embargo, el conflicto con los padres la dejó fuera del aula. Tras el escándalo mediático, la dirección de la escuela decidió aplicar un artículo del estatuto docente para “protegerla” y reasignarla a tareas administrativas en secretaría. Formalmente, no fue despedida. En los hechos, dejó de dar clases frente a un curso.

Quiero aclarar que nunca me echaron del colegio. Aún conservo mi cargo de titular de maestra de tercer grado, pero acordamos que lo mejor era que pasara a desempeñarme como secretaria”, dijo en diálogo con Infobae.

El detonante, según su versión, fue la filtración de material íntimo que había sido comprado por un padre de la institución. “Un papá compró una foto y un video, los distribuyó y se enteró la mujer. Ahí se terminó de pudrir todo”, relató.

Miguelina es maestra titular de
Miguelina es maestra titular de tercer grado en un escuela pública pero tras el escándalo con los padres ahora hace tareas administrativas en la misma institución

A partir de ese momento, el malestar creció y se transformó en una presión colectiva para que no volviera al aula. “Investigaron mi vida privada, lo que hago fuera del ámbito institucional. Eso es lo que más me indigna”, sostuvo.

Miguelina comenzó a vender contenido erótico en 2021: “Cobraba 50 mil pesos por la titularidad y pagaba 45 mil de alquiler”, recordó. Hoy, su realidad no cambió: “Gano $700 mil en el colegio y pago $500 mil de alquiler. Por eso sigo en OnlyFans. En tres días gano lo mismo que en un mes, pero los años van pasando y necesito otra cosa”.

Y justamente ahí es donde aparece la contradicción que más la angustia. “En este país factura más mi contenido erótico que los cinco títulos que tengo”, reflexionó. La frase que repite, casi como un grito, resume su malestar: “Si un culo factura más que un título universitario, ¿qué mensaje le estamos dando a los jóvenes?”.

“Gano $700 mil en el
“Gano $700 mil en el colegio y pago $500 mil de alquiler. Por eso sigo en Only Fans. En tres días gano lo mismo que en un mes, pero los años van pasando y necesito otra”, aseguró Miguelina

Para Miguelina, el problema no es que el contenido erótico sea un trabajo —aclara que lo es—, sino que sea prácticamente la única salida económica viable para alguien como ella, con una formación extensa y diversa.

Estoy en una lista negra. No puedo conseguir nada en los colegios privados”, se lamentó. Y aseguró que este señalamiento también se extiende a otros empleos: “Si voy a buscar trabajo a una panadería, tampoco me toman porque ya todos me conocen. Campana es como la frase ‘pueblo chico, infierno grande’. Tendría que irme a otra ciudad para buscar nuevas oportunidades”.

Sin embargo eso no está en sus planes porque sus hijos tienen a sus padres en Campana y toda una vida social armada. “Siento que acá mis capacidades intelectuales se diluyen por lo de OnlyFans y no se ve realmente quién soy ni todo lo que estudié”, afirmó. “Me capacité, me formé, toqué mil puertas. Y las mil puertas se cerraron”, agregó.

“Estoy en una lista negra.
“Estoy en una lista negra. No puedo conseguir nada en los colegios privados”, aseguró Miguelina luego de que en Campana todos se enteraran que tiene un perfil en OnlyFans

Según su testimonio, fue rechazada en instituciones educativas, en el ámbito municipal e incluso en áreas de salud mental, donde —paradójicamente— su perfil profesional sería más que necesario. “En Campana hubo muchísimos suicidios y yo me postulé para trabajar en el área de salud. Me rechazaron. ¿El motivo? Ser la seño hot”, admitió.

Miguelina siente que su imagen pública eclipsó cualquier otra capacidad. “Te ven solo como un objeto sexual. No importa que tengas títulos, experiencia o vocación. Eso queda anulado”, agregó. La discriminación, dice, proviene muchas veces de otras mujeres y se traduce en un estigma difícil de revertir.

La exposición mediática también coincidió con otro deseo personal: desde 2022 se postuló a todas las ediciones de Gran Hermano. La semana pasada volvió a presentarse en casting para la edición 2026 con la expectativa de que el reality pudiera abrirle puertas en el mundo artístico. “Quiero ser yo, sin restricciones. Quizás sea el momento de cambiar de rubro”, explicó Miguelina, quien hizo cuatro cuadras de fila y tuvo que esperar durante cuatro horas bajo el sol porteño para tener su oportunidad de hablar frente a cámara.

Desde 2022, Miguelina se viene
Desde 2022, Miguelina se viene postulando en Gran Hermano. Este año hizo 4 cuadras de fila para el casting de la edición 2026

Hoy, su realidad es ambigua. Por un lado, reconoce que el dinero que gana con el contenido le permite sostener a su familia. Por el otro, admite que la afecta emocional y psicológicamente. “No es lo que quiero para mi vida. Es mi último recurso”, insistió. Sus hijos ya están más grandes y entiende que, con el tiempo, también ellos estarán expuestos a los prejuicios y miradas ajenas.

Miguelina no reniega de su cuerpo ni de su sexualidad. “No tengo vergüenza en mostrarme como soy”, dice. Pero tampoco romantiza la situación. “Es mucha plata en poco tiempo, sí. Pero no es el mensaje que quiero transmitir. No quiero que los pibes crean que estudiar no sirve para nada”, planteó. Su mayor temor es que su caso sea leído como un atajo exitoso y no como el síntoma de un sistema que falla.

“¿Para qué terminar el secundario, para qué estudiar una carrera de cinco o seis años, si después no cobrás ni un cuarto de lo que ganás mostrando el cuerpo?”, se preguntó. La reflexión no busca demonizar a quienes viven del contenido erótico, sino interpelar a una sociedad que desvaloriza el trabajo profesional y empuja a muchos a elegir entre la vocación y la supervivencia.

“Deseo trabajar de otra
“Deseo trabajar de otra cosa. Para algo estudié”, repitió Miguelina a lo largo de la entrevista

Mientras tanto, Miguelina sigue adelante, atrapada en una paradoja que no eligió del todo. Necesita seguir vendiendo contenido porque le permite pagar el alquiler y sostener a sus hijos. Al mismo tiempo, sigue buscando oportunidades laborales acordes a su formación, aunque una y otra vez se encuentre con el mismo muro. “Deseo trabajar de otra cosa. Para algo estudié”, repitió a lo largo de la entrevista.

Su historia incomoda porque obliga a mirar de frente una realidad extendida: la hipocresía social frente a la sexualidad y la facilidad con la que se estigmatiza a quien se sale del molde.

Miguelina no pide indulgencia ni aplausos. Pide, simplemente, que sus títulos valgan más que un prejuicio y que su vida no quede reducida a una foto hot en una pantalla.

Temas Relacionados

Miguelina Fredesseño hotOnlyFanscontenido eróticomaestra hotúltimas noticias

Últimas Noticias

Un paseo por Atenas: del origen del cristianismo a visitas a los vestigios de la antigua cultura griega

Andrés Salvatori hizo un recorrido por la capital del país. Su crónica de los cines de verano y su participación en una clásica ceremonia de bautismo

Un paseo por Atenas: del

Cayeron dos delincuentes por una denuncia por violencia de género: uno estaba prófugo por matar a tiros a un hombre

“Moco”, como se conoce al principal sospechoso del crimen, es una de las personas que se disputan el territorio por la venta de drogas en la Villa 18

Cayeron dos delincuentes por una

El paquete de medidas que enfrentaron a Perón con la Iglesia: legalización de la prostitución, las zonas rojas y la ley de divorcio

En las últimas horas de 1954 el presidente decidió triplicar la apuesta en la dura puja con la iglesia. Estas medidas fueron el cierre de un agresivo paquete que incluyeron la no obligatoriedad de la enseñanza católica, el corte de subsidios a las escuelas religiosas, la ley de divorcio, la separación de la iglesia del estado y la equiparación de los derechos entre hijos legítimos e ilegítimos

El paquete de medidas que

Video: robaron un auto en San Miguel, los ubicaron por las cámaras y terminaron detenidos tras una espectacular persecución

Tras el aviso de la víctima al centro de monitoreo, la patente fue cargada en la red de cámaras y en pocos minutos los operadores coordinaron un operativo cerrojo con la Policía que permitió recuperar el vehículo y detener a tres personas

Video: robaron un auto en

Vuelco fatal en la Ruta 7: murió un niño de 6 años y su madre está grave

El accidente ocurrió cerca del mediodía en el kilómetro 1080, cerca de Potrerillos, cuando el vehículo que circulaba en sentido este-oeste perdió el control por causas que se investigan y terminó detenido a varios metros de la calzada

Vuelco fatal en la Ruta
DEPORTES
Del Mundial de fútbol y

Del Mundial de fútbol y la Finalissima, a los Juegos Olímpicos de Invierno: la agenda deportiva de 2026

2026, el año del Mundial: el fixture completo, los estadios y todo lo que hay que saber

Los 24 movimientos confirmados en el mercado de pases de la Liga Profesional en el inicio del 2026: el club que ya cerró seis refuerzos

¿Y si acaba de empezar el último año de Messi con la camiseta de la Selección?

Con el foco en la Premier League y la NBA: las ocho propuestas deportivas para ver este 1° de enero

TELESHOW
“Bicho” Gómez: “Si los grandes

“Bicho” Gómez: “Si los grandes de la comedia no nacieron en el circo, en algún momento pasaron por ahí”

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Romance confirmado: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom, a los besos en Punta del Este

La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

Juana Viale lanzó un fuerte llamado a la conciencia ambiental: “Fin de año, cambiemos hábitos”

INFOBAE AMÉRICA

Descubre qué parque de Walt

Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

¿Hacia dónde se dirige Taylor Swift a partir de ahora?

Ciencia en 2050: dilemas climáticos, medicina personalizada y misiones a Marte

Park Chan-wook y lo divertido del terror que revuelve el estómago

El lado oscuro del vampiro: los originales y perturbadores rituales que inspiraron el mito