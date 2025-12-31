Sociedad

Un joven de 22 años se juntó a fumar marihuana con amigos, ingresó a nadar a una cantera de La Plata y murió ahogado

Los presentes vieron cómo la víctima se sumergió y no volvió a salir del agua. Personal de la Policía logró hallar el cuerpo sin vida


El operativo de búsqueda en la cantera de Lisandro Olmos contó con la intervención del Subcomando Oeste y personal de rescate especializado

En la localidad de Lisandro Olmos, ubicada en el partido de La Plata, se produjo la muerte de un joven de 22 años tras ahogarse en la denominada cantera de 90, un predio frecuentado por vecinos de la zona. El hecho fue reportado en horas de la tarde de este martes y motivó la intervención de agentes del Subcomando Oeste y del personal de Rescate de la Policía.

La víctima fue identificada como Iván Darío Duarte Borja, de nacionalidad paraguaya. El episodio fue detectado a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que derivó en un rápido despliegue de autoridades en la intersección de las calles 90 y 175, donde se ubica la popular cantera.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a un testigo que formaba parte del grupo de amigos que acompañaban a Duarte. De acuerdo con la información oficial, el joven afirmó que todos se encontraban fumando marihuana. Se encontraban reunidos en las inmediaciones de la cantera cuando, por motivos que permanecen bajo investigación, Duarte ingresó al espejo de agua y desapareció de la superficie sin lograr salir nuevamente, de acuerdo a los testimonios recabados en el lugar.

El operativo de búsqueda demandó la presencia de personal especializado en rescate, bajo la coordinación del comisario inspector Quinteros. Los efectivos ingresaron al agua equipados con herramientas adecuadas y, tras varios minutos de rastrillaje, hallaron el cuerpo sin vida del joven. El procedimiento se desarrolló mientras se aguardaba la llegada de peritos para realizar las tareas de rigor en la escena.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno tomó intervención en la causa, dictando las directivas necesarias para que la investigación avance y se esclarezcan las circunstancias que rodearon el hecho.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación a la espera de los peritajes que permitan determinar con precisión cómo se produjo el trágico desenlace.

En Córdoba, otro hombre murió ahogado en una cascada de La Cumbrecita


Bomberos Voluntarios y personal de salud de La Cumbrecita participaron en el intento de reanimación del turista ahogado en la cascada

Una excursión en La Cumbrecita, ubicada en la provincia de Córdoba, tuvo un desenlace fatal este martes, cuando un hombre de 35 años perdió la vida por ahogamiento en la Cascada Grande, según informaron fuentes policiales y medios de la zona.

El hecho se produjo en uno de los lugares más visitados del Valle de Calamuchita. Allí, el hombre se encontraba acompañado por dos amigos, quienes intentaron ayudarlo pero no lograron evitar el desenlace.

Según la información oficial, la víctima, proveniente de la ciudad de Córdoba, ingresó al agua en horas de la tarde. Sus acompañantes advirtieron que no volvía a la superficie y reaccionaron de inmediato. Lo rescataron y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio local El Doce TV, incluso uno de los amigos continuaba con las maniobras de reanimación cuando arribó el personal policial.

Efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba tomaron el relevo y prosiguieron con las tareas de reanimación: las realizaron durante alrededor de veinte minutos. A estas acciones se sumó personal de los Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y del área de Salud de la comuna, en un intento por salvarle la vida.

Después de los esfuerzos realizados en el lugar, un servicio de emergencias constató el fallecimiento de la víctima. La identidad del hombre no fue difundida de manera oficial, pero tanto él como sus acompañantes serían residentes de la ciudad de Córdoba.

Sobre las causas del accidente, todavía no se establecieron detalles precisos. La investigación judicial está en curso para esclarecer el contexto de lo ocurrido en uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Calamuchita.














