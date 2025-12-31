Desde la semana próxima, habrá telepeaje en las rutas nacionales 12 y 14

Cambia el sistema de cobro de los peajes (Gentileza Diario Río Uruguay)

A partir del martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos en las rutas nacionales 12 y 14. En tanto, el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de peaje se eliminará.

En esta primera etapa de implementación, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será la forma de pago disponible. Contará con un 50% de descuento en comparación con el resto de los sistemas electrónicos de cobro.

Los demás medios de pago electrónico se incorporarán con posterioridad a la segunda quincena de enero. A partir de ese momento, los usuarios podrán abonar mediante tarjetas de crédito y débito y escaneo de códigos QR. También se habilitará la utilización de billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto por tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes.

Estos medios estarán disponibles en los tótems de cobro que serán instalados en las vías de cada estación de peaje, con la indicación mediante señales de que se trata de Pago Electrónico.

Durante los últimos días, las viejas cabinas de peaje manual que existían en la intersección de RN 14 con la RN 18 a la altura de Puerto Yeruá fueron demolidas. Allí se instalarán los tótems para el pago electrónico.

Las medidas fueron anunciadas por el nuevo concesionario de la autopista. En Yeruá ya no hay cabinas (Gentileza Diario Río Uruguay)

¿Qué precio tendrá el peaje y cuántos puestos habrá?

En lo que refiere a valores, el importe del ticket será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, con una adecuación conforme a la evolución del índice de inflación. Ese mes, el valor del peaje a la altura de Yeruá, cerca de Concordia, estaba en $1.600. Hay otros tres puntos de pago en el trayecto: en Zárate, sobre RN 12, otro en Colonía Elía, al sur de Concepción del Uruguay y el restante en Piedritas, al norte de Mocoretá.

Las medidas fueron anunciadas por el nuevo concesionario de la autopista que vincula la mayor cantidad de tránsito entre Argentina y Brasil. Se trata de Autovía Construcciones y Servicios SA. La firma operará con la denominación Autovía del Mercosur, identificando al corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.

Gentileza Diario Río Uruguay

Por otra parte, el plan inicial de obras y reconstrucción comenzará también el 6 de enero. Incluirá trabajos prioritarios de bacheo intensivo de calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor. El objetivo es mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio para los usuarios.

La nueva concesión

Tras la caída del contrato con Caminos del Río Uruguay a principios de año, el Gobierno nacional lanzó una nueva licitación. Las rutas 12 y 14 estaban en un paquete junto con otras vías de la región. En total, sumaban 741 kilómetros.

En noviembre, el Gobierno nacional anunció el resultado del proceso. Se trató del primer esquema de privatización de rutas de la Administración de Javier Milei.

Gentileza Diario Río Uruguay

La Etapa I compone más de 700 kilómetros vinculados al corredor del Mercosur, fundamental en el comercio y la integración con Brasil y Uruguay. El corredor conecta cuatro pasos fronterizos. A ellos se suma el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná. El enlace facilita el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario, lo que permitirá potenciar exportaciones y el desarrollo logístico.

Según informó Vialidad, “en etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones sumará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros. El sistema implementado prescindirá de subsidios públicos, a diferencia del modelo anterior, que se mantenía con aportes estatales y no ofrecía beneficios concretos para los usuarios”.