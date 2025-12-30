Habló el camionero que fue filmado realizando un graffiti en un parque nacional: “Pido disculpas y estoy comprometido”

El registro fue tomado el pasado 26 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle encantado de Neuquén

El camionero identificado como Gustavo, protagonista de la reciente polémica en el Parque Nacional Nahuel Huapi, rompió el silencio tras la viralización de las imágenes que lo mostraron realizando un graffiti sobre una formación rocosa.

En un video difundido horas después del incidente, el camionero expresó: “Mi nombre es Gustavo. Soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito. Bueno, pido disculpas del error que cometí”, en un mensaje grabado en primera persona, donde también manifestó su compromiso de reparar el daño causado.

El episodio se originó el pasado 26 de diciembre, cuando una cámara captó al hombre deteniendo un camión de una reconocida empresa de transporte en el Km 1598 de la Ruta 40, a la altura del paraje Valle Encantado en Neuquén, para llevar adelante la pintada.

La escena fue registrada por un testigo que, al notar la acción, interpeló al conductor: “¿Por qué hacés eso? No se puede”, increpó la persona detrás del teléfono. El camionero, lejos de eludir el reclamo, retrucó: “¿Te molesta a vos?”, y buscó justificar su conducta señalando que existían otras intervenciones similares en la zona.

Las imágenes del graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi se viralizaron en redes sociales y generaron un fuerte rechazo social hacia la conducta del camionero

Tras el registro audiovisual, el testigo documentó la presencia del camión, estacionado en la margen opuesta de la ruta, y su presunto vínculo con el infractor. La situación escaló cuando Gustavo tomó una piedra e intentó intimidar al vecino que registraba la secuencia.

Luego de completar el acto, el aerosol utilizado para la pintada fue abandonado en el lugar, un dato que fue constatado por los guardaparques que acudieron poco después.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi calificó la acción como una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área. El análisis del material fílmico permitió identificar con precisión el sitio afectado y constatar el daño ambiental. Brigadistas y personal del parque intervinieron rápidamente para iniciar el procedimiento administrativo y legal correspondiente contra el responsable.

La empresa de transporte involucrada mostró predisposición y comprometió tareas de remediación ambiental en el Parque Nahuel Huapi tras identificar a su chofer en el incidente

Mientras la noticia se expandía en redes sociales, la publicación del video multiplicó el rechazo social y reavivó la demanda por controles más estrictos y sanciones claras para quienes atentan contra los bienes naturales. La indignación generada dio paso, a las pocas horas, a la aparición del propio Gustavo, quien en una grabación casera pidió nuevamente disculpas.

“Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice y que no tengo ningún problema. Yo ya llevo treinta años arriba de los camiones. Tengo una conducta intachable. Responsable, trabajador y todo. Es decir que, nada, vuelvo a repetir: estoy comprometido y me arrepiento de lo que hice. Porque errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende”, sostuvo, según se puede ver en las imágenes difundidas.

A partir de la evidencia obtenida y gracias a la colaboración ciudadana, la Intendencia del Parque se contactó formalmente con un referente de la empresa de transporte involucrada. Voceros de la firma respondieron con “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”, comprometiéndose a llevar adelante tareas de remediación ambiental en el sector dañado y a aplicar medidas internas pertinentes.

La colaboración ciudadana resultó clave para identificar al infractor y promover la rápida intervención de las autoridades ambientales en el caso del graffiti en Nahuel Huapi

Desde la administración del área protegida se valoró la actitud de la compañía y la disposición de su personal para restaurar el entorno afectado. Además, desde la Intendencia remarcaron la importancia de preservar los ambientes naturales y respetar la normativa vigente dentro de las áreas protegidas, así como el rol fundamental de la comunidad en la detección temprana de conductas que ponen en riesgo el medioambiente.

Las autoridades manifestaron su agradecimiento por el aporte realizado por el vecino que documentó los hechos, y subrayaron que la colaboración de turistas, residentes y visitantes resulta clave para combatir infracciones relacionadas con incendios forestales, uso indebido de drones, ingreso de mascotas no autorizadas y cualquier otra acción que contravenga las reglas de protección ambiental.

Mientras avanza el proceso administrativo y legal contra Gustavo, la empresa de transporte y las autoridades continúan coordinando acciones para la remediación del área dañada, en medio de un contexto de creciente atención pública sobre la conservación de los espacios naturales y la responsabilidad de quienes transitan por ellos.