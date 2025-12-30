Sociedad

Habló el camionero que fue filmado realizando un graffiti en un parque nacional: “Pido disculpas y estoy comprometido”

El conductor grabó un video en el que asumió su responsabilidad y se mostró dispuesto a reparar el daño ambiental provocado en Valle Encantado

Guardar
El registro fue tomado el pasado 26 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle encantado de Neuquén

El camionero identificado como Gustavo, protagonista de la reciente polémica en el Parque Nacional Nahuel Huapi, rompió el silencio tras la viralización de las imágenes que lo mostraron realizando un graffiti sobre una formación rocosa.

En un video difundido horas después del incidente, el camionero expresó: “Mi nombre es Gustavo. Soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito. Bueno, pido disculpas del error que cometí”, en un mensaje grabado en primera persona, donde también manifestó su compromiso de reparar el daño causado.

El episodio se originó el pasado 26 de diciembre, cuando una cámara captó al hombre deteniendo un camión de una reconocida empresa de transporte en el Km 1598 de la Ruta 40, a la altura del paraje Valle Encantado en Neuquén, para llevar adelante la pintada.

La escena fue registrada por un testigo que, al notar la acción, interpeló al conductor: “¿Por qué hacés eso? No se puede”, increpó la persona detrás del teléfono. El camionero, lejos de eludir el reclamo, retrucó: “¿Te molesta a vos?”, y buscó justificar su conducta señalando que existían otras intervenciones similares en la zona.

Las imágenes del graffiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi se viralizaron en redes sociales y generaron un fuerte rechazo social hacia la conducta del camionero

Tras el registro audiovisual, el testigo documentó la presencia del camión, estacionado en la margen opuesta de la ruta, y su presunto vínculo con el infractor. La situación escaló cuando Gustavo tomó una piedra e intentó intimidar al vecino que registraba la secuencia.

Luego de completar el acto, el aerosol utilizado para la pintada fue abandonado en el lugar, un dato que fue constatado por los guardaparques que acudieron poco después.

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi calificó la acción como una infracción grave a la normativa vigente que protege el patrimonio natural del área. El análisis del material fílmico permitió identificar con precisión el sitio afectado y constatar el daño ambiental. Brigadistas y personal del parque intervinieron rápidamente para iniciar el procedimiento administrativo y legal correspondiente contra el responsable.

La empresa de transporte involucrada
La empresa de transporte involucrada mostró predisposición y comprometió tareas de remediación ambiental en el Parque Nahuel Huapi tras identificar a su chofer en el incidente

Mientras la noticia se expandía en redes sociales, la publicación del video multiplicó el rechazo social y reavivó la demanda por controles más estrictos y sanciones claras para quienes atentan contra los bienes naturales. La indignación generada dio paso, a las pocas horas, a la aparición del propio Gustavo, quien en una grabación casera pidió nuevamente disculpas.

“Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice y que no tengo ningún problema. Yo ya llevo treinta años arriba de los camiones. Tengo una conducta intachable. Responsable, trabajador y todo. Es decir que, nada, vuelvo a repetir: estoy comprometido y me arrepiento de lo que hice. Porque errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende”, sostuvo, según se puede ver en las imágenes difundidas.

A partir de la evidencia obtenida y gracias a la colaboración ciudadana, la Intendencia del Parque se contactó formalmente con un referente de la empresa de transporte involucrada. Voceros de la firma respondieron con “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”, comprometiéndose a llevar adelante tareas de remediación ambiental en el sector dañado y a aplicar medidas internas pertinentes.

La colaboración ciudadana resultó clave
La colaboración ciudadana resultó clave para identificar al infractor y promover la rápida intervención de las autoridades ambientales en el caso del graffiti en Nahuel Huapi

Desde la administración del área protegida se valoró la actitud de la compañía y la disposición de su personal para restaurar el entorno afectado. Además, desde la Intendencia remarcaron la importancia de preservar los ambientes naturales y respetar la normativa vigente dentro de las áreas protegidas, así como el rol fundamental de la comunidad en la detección temprana de conductas que ponen en riesgo el medioambiente.

Las autoridades manifestaron su agradecimiento por el aporte realizado por el vecino que documentó los hechos, y subrayaron que la colaboración de turistas, residentes y visitantes resulta clave para combatir infracciones relacionadas con incendios forestales, uso indebido de drones, ingreso de mascotas no autorizadas y cualquier otra acción que contravenga las reglas de protección ambiental.

Mientras avanza el proceso administrativo y legal contra Gustavo, la empresa de transporte y las autoridades continúan coordinando acciones para la remediación del área dañada, en medio de un contexto de creciente atención pública sobre la conservación de los espacios naturales y la responsabilidad de quienes transitan por ellos.

Temas Relacionados

NeuquénParque Nacional Nahuel HuapiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry fue indagado por el fiscal Adrián Arribas. Le había confesado el crimen a su familia. IMÁGENES SENSIBLES

El video del crimen de

Córdoba: un hombre de 35 años murió ahogado en una de las cascadas de La Cumbrecita

Se encontraba acompañado, estas personas fueron quienes notaron que no salía a la superficie. Los amigos le realizaron RCP hasta que llegaron las autoridades, pero no resistió

Córdoba: un hombre de 35

Mendoza: buscan a dos personas en situación de calle que fueron arrastradas en un canal tras fuertes lluvias

Bomberos y personal policial rastrean el cauce del canal Cacique Guaymallén luego del intenso temporal que afectó distintas áreas urbanas

Mendoza: buscan a dos personas

Video: un grupo de amigas volvía de cenar en Villa Lugano y el auto en el que viajaban se prendió fuego

Dentro del vehículo se encontraban cuatro mujeres de 31 años y ninguna resultó herida. El coche sufrió destrucción total

Video: un grupo de amigas

Cuáles fueron las ciudades argentinas con más calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

Localidades como Victorica, Trenque Lauquen, General Pico y Benito Juárez registraron marcas superiores a los 37° y CABA se mantuvo en el podio de las diez ciudades con mayor temperatura, con 36,9° y un 28% de humedad

Cuáles fueron las ciudades argentinas
DEPORTES
El Aston Villa del Dibu

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

Revelaron nuevos detalles del trágico accidente que involucró al boxeador Anthony Joshua: “Fue realmente impactante”

TELESHOW
Alejandra Maglietti habló de su

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

El provocativo video que subió Valeria Aquino luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

INFOBAE AMÉRICA

Una explosión, un derrame masivo

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén

Cuándo ver la lluvia de meteoros Cuadrántidas y la superluna de enero

Mineros de Bolivia se enfrentaron a la Policía con dinamita y petardos en protesta por el fin del subsidio al combustible