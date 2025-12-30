Sociedad

Calor extremo: rige una alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires y cómo estará el clima durante año nuevo

Luego de un lunes agobiante, las temperaturas continuarán en aumento con máximas superiores a 37 grados. Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, de cara al fin de semana habrá un importante descenso térmico

Guardar
Las alertas por calor extremo
Las alertas por calor extremo alcanzan a varias comunas porteñas, el fenómeno se extiende a otras provincias del centro del país

Durante la jornada del lunes, el termómetro marcó cifras fuera de lo común en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece vigente una alerta naranja por calor extremo que afecta a millones de habitantes. La persistencia de temperaturas elevadas y la ausencia de lluvias generan preocupación en el cierre de 2025 y los primeros días del año nuevo. El fenómeno impacta especialmente en la zona central del país, con CABA en el centro de las miradas por los picos térmicos previstos.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa una semana marcada por máximas que superan los valores habituales para esta época. De hecho, para la jornada de hoy, se espera que el mercurio ascienda hasta los 37 °C, sin posibilidad de precipitaciones.

Las condiciones lejos están de mejorar para el miércoles, puesto que se prevé que el mercurio alcance los 38 °C, con una mínima de 27 °C, manteniéndose la tendencia de cielos parcialmente despejados y sin lluvias. Sin embargo, la sensación térmica puede ser aún más alta.

La emisión de la alerta naranja abarca a toda la región metropolitana y se extiende a varias comunas de la ciudad, de acuerdo con los mapas oficiales. Esta advertencia implica riesgos para la salud, especialmente para personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas. La persistencia de aire muy cálido genera anomalías térmicas destacadas, que se diferencian claramente de otros episodios habituales del verano.

El pronóstico anticipa varios días
El pronóstico anticipa varios días consecutivos con temperaturas máximas por encima de los 37 grados, sin probabilidad de lluvias

La ola de calor no solo afecta a la Ciudad. Las provincias de Córdoba, Entre Ríos, el oeste de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa aparecen señaladas como las regiones con mayor impacto. El fenómeno se concentra con mayor intensidad sobre la franja central del país, donde no solo se registran valores superiores a los promedios normales, sino que se alcanzan marcas consideradas extremas para esta época del año. El mapa nacional de alertas emitido el lunes por la tarde muestra extensas áreas en color amarillo y naranja, con el foco puesto en el centro del territorio y algunas zonas del sur y oeste.

Durante la tarde del lunes, las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reflejaron la magnitud del evento. El portal especializado Meteored informó que la temperatura más alta se registró en Río Colorado, provincia de Río Negro, con 38,6 °C, seguida de Santa Rosa, en La Pampa, con 38,5 °C, y Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, con 38,2 °C.

Estos valores, especificó el medio, “no solo son altos en términos absolutos, sino que resultan significativos por su extensión territorial y por la posibilidad de ser superados en otras localidades durante los próximos días”.

El fenómeno se ve potenciado por una combinación de factores meteorológicos. Entre ellos, destaca la presencia de cielos mayormente despejados, que favorecen una mayor radiación solar y limitan el descenso térmico nocturno, y una circulación predominante de vientos del norte, que transporta aire cálido hacia el centro del país. Esta conjunción de elementos potencia el ascenso de las temperaturas y genera un escenario propicio para valores térmicos muy elevados.

Las previsiones mantienen la alerta
Las previsiones mantienen la alerta durante el cierre de 2025 y los primeros días de 2026, con escasas probabilidades de alivio térmico

Las previsiones para el inicio de 2026 muestran que el calor continuará afectando a la región, aunque con cierto alivio a partir del jueves 1 de enero. El pronóstico para esa jornada indica una máxima de 30 °C y una mínima de 19 °C en la Ciudad de Buenos Aires.

El viernes 2 y el sábado 3, se mantendrán máximas entre los 28 °C y 31 °C, con mínimas que oscilarán entre 18 °C y 22 °C. Hasta el domingo 4, las condiciones se mantendrán estables, con escasas probabilidades de lluvias y cielos parcialmente nublados.

La ola de calor que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del país exhibe características particulares. De acuerdo con Meteored, “el rasgo distintivo de este evento es que los valores más extremos se concentran en la zona central del país”, mientras que en otros veranos el norte argentino suele registrar las marcas más altas. Este desplazamiento del foco térmico añade un componente inusual al fenómeno.

El impacto del calor extremo se siente tanto en la vida cotidiana como en la infraestructura urbana. Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantenerse bien hidratados. La alerta naranja continúa vigente en la ciudad y el conurbano

Temas Relacionados

ClimaCiudad de Buenos AiresOla de calorServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Secuestraron 860 kilos de carne en mal estado en dos carnicerías de Mendoza

Tras realizar los estudios de laboratorio correspondientes, las autoridades confirmaron que un corte pertenencia a carne equina que no contaba con la autorización para su comercialización

Secuestraron 860 kilos de carne

“Su legado sigue vivo en quienes lo leyeron, lo escucharon y lo quisieron”: el recuerdo de la familia y los compañeros de Lanata

A un año de su muerte, Infobae compiló reflexiones de Lola Lanata, una de sus hijas, y de ocho periodistas que trabajaron y crecieron en el oficio a su lado. “Es difícil pensar la profesión sin él” y otras consideraciones en un homenaje al hombre que marcó una época en el periodismo argentino

“Su legado sigue vivo en

A cinco años de la legalización del aborto: una marea de pañuelos verdes en las calles y el fantasma del rechazo del Congreso

2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19 y por las manifestaciones de miles de mujeres que buscaban convertir en ley una vieja causa. El anteúltimo día de diciembre de 2020 el Congreso aprobó la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El camino previo y una tradición de lucha

A cinco años de la

Una invitación a último momento y un llamado de madrugada: el dolor de una mujer que perdió a su hermano y a su sobrina en Cromañón

Gabriela Cwierz recuerda el frío que recorrió su cuerpo la noche del 30 de diciembre de 2004, mientras se encontraba en Mar del Tuyú con parte de su familia. En el barrio porteño de Balvanera, en ese mismo momento, se desataba una de las tragedias más angustiantes de la historia argentina, en la que murieron Sebastián y Macarena. “Hay que aprender a sobrellevar el dolor porque no se va nunca”, dice

Una invitación a último momento

El fiscal que investiga al empresario acusado de abusar a alumnos del colegio Palermo Chico pidió escuchar a dos víctimas

Las Cámara Gesell se realizarán durante la feria judicial. Marcelo Porcel está imputado, pero sigue en libertad y tiene nuevo abogado

El fiscal que investiga al
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Planificación militar china para el

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025