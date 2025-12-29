Un colectivo y un camión chocaron sobre la General Paz: hay diez heridos

Un camión frigorífico impactó contra un colectivo de la Línea 117 sobre la General Paz y unidades del SAME llegaron al lugar para asistir a los heridos

A primera hora del lunes, y en Villa Devoto, un choque entre un colectivo de la línea 117 y un camión frigorífico en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de Griveo, sentido hacia el Río de la Plata, dejó al menos diez heridos y provocó un importante despliegue de servicios de emergencia. De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente ocurrió durante el ingreso vehicular más intenso de la mañana, en un sector clave para el tránsito que va hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron el número de heridos, una cifra que inicialmente se situó en cinco y se duplicó tras la evaluación en el lugar. El organismo movilizó 20 móviles para asistir a los afectados, de los cuales fueron trasladados al Hospital Zubizarreta, al Hospital Vélez Sarsfield y al Hospital Pirovano. La Policía de la Ciudad también intervino en la zona para coordinar la circulación y garantizar la seguridad.

Según la reconstrucción del hecho, el camión frigorífico impactó por detrás al colectivo, lo que causó daños severos en la parte frontal del vehículo de carga y comprometió la parte trasera del ómnibus. El camión sufrió la destrucción de su parte delantera y una pérdida de combustible en el punto del impacto, lo que generó tareas adicionales para los equipos de emergencia, en particular para controlar posibles riesgos derivados del derrame.

“El chofer del colectivo tiene politraumatismos varios, fue uno de los primeros que sacamos. En tanto, el conductor del camión también tiene politraumatismos varios, con heridas cortantes y latigazo cervical. El impacto fue fuerte”, indicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en comunicación con La Nación+. A su vez, también confirmó que no hay heridos de gravedad hasta el momento.

La colectora de la General Paz permanece parcialmente obstruida por el operativo de atención de las víctimas y las tareas de remoción de los vehículos. El accidente genera demoras y complicaciones en el tránsito, especialmente en un horario de alto caudal de vehículos.

Las autoridades trabajan en la identificación y traslado de los heridos y en la investigación de las causas del siniestro, mientras que el SAME reportó que sus equipos continúan en el lugar para evaluar el estado de los pasajeros y conductores involucrados. El tránsito sigue afectado en la zona y se recomienda tomar vías alternativas.

Por otro lado, en San Telmo ocurrió otro incidente. En dicho barrio, un taxista que circulaba por Paseo Colón y Pasaje Giuffra impactó contra la dársena del Metrobús y una columna de alumbrado. Las autoridades confirmaron que el conductor, de 51 años, tenía 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite legal permitido.

El incidente se produjo cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad detectaron un Peugeot 408 identificado como taxi sobre la dársena del Metrobús Sur. Al acercarse para asistir al conductor, los agentes constataron que era el único ocupante del vehículo y que se mostraba hostil, negándose a identificarse. La policía demoró al hombre y solicitó la intervención de personal de Tránsito ante la sospecha de que condujera bajo los efectos del alcohol.

Fuentes policiales informaron que la consulta ante la Fiscalía de Flagrancia Este, a cargo de la doctora Florencia Paglianitti, derivó en la orden de practicar el test de alcoholemia. El resultado arrojó 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el máximo permitido para conductores profesionales. Tras confirmarse el resultado, el conductor fue notificado de la contravención correspondiente por conducción con exceso de alcohol.

El taxi quedó inmovilizado y derivado a una playa judicial, mientras la Fiscalía avanzó con las actuaciones de rigor y la notificación de la infracción. La intervención de la policía y personal de tránsito permitió restablecer la circulación en la zona poco después del siniestro.

Previamente y en el transcurso de la madrugada ocurrieron otros dos hechos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El primero ocurrió en la intersección de Avenida Brasil y Lima, donde un motociclista perdió el control y cayó sobre la calzada. No se informaron otros vehículos involucrados en el hecho.

El segundo siniestro tuvo lugar en Avenida Iriarte y Zavaleta, donde una moto atropelló a un peatón, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas. Ambos incidentes generaron demoras y la intervención de los servicios de emergencia.