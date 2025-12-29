Sociedad

Un colectivo y un camión chocaron sobre la General Paz: hay diez heridos

Una colisión entre un ómnibus de la línea 117 y un camión frigorífico provocó demoras y un fuerte operativo de emergencia en la colectora, donde el SAME asistió a los afectados en plena hora pico

Guardar
Un camión frigorífico impactó contra
Un camión frigorífico impactó contra un colectivo de la Línea 117 sobre la General Paz y unidades del SAME llegaron al lugar para asistir a los heridos

A primera hora del lunes, y en Villa Devoto, un choque entre un colectivo de la línea 117 y un camión frigorífico en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de Griveo, sentido hacia el Río de la Plata, dejó al menos diez heridos y provocó un importante despliegue de servicios de emergencia. De acuerdo con los reportes iniciales, el accidente ocurrió durante el ingreso vehicular más intenso de la mañana, en un sector clave para el tránsito que va hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron el número de heridos, una cifra que inicialmente se situó en cinco y se duplicó tras la evaluación en el lugar. El organismo movilizó 20 móviles para asistir a los afectados, de los cuales fueron trasladados al Hospital Zubizarreta, al Hospital Vélez Sarsfield y al Hospital Pirovano. La Policía de la Ciudad también intervino en la zona para coordinar la circulación y garantizar la seguridad.

Según la reconstrucción del hecho, el camión frigorífico impactó por detrás al colectivo, lo que causó daños severos en la parte frontal del vehículo de carga y comprometió la parte trasera del ómnibus. El camión sufrió la destrucción de su parte delantera y una pérdida de combustible en el punto del impacto, lo que generó tareas adicionales para los equipos de emergencia, en particular para controlar posibles riesgos derivados del derrame.

“El chofer del colectivo tiene politraumatismos varios, fue uno de los primeros que sacamos. En tanto, el conductor del camión también tiene politraumatismos varios, con heridas cortantes y latigazo cervical. El impacto fue fuerte”, indicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en comunicación con La Nación+. A su vez, también confirmó que no hay heridos de gravedad hasta el momento.

La colectora de la General Paz permanece parcialmente obstruida por el operativo de atención de las víctimas y las tareas de remoción de los vehículos. El accidente genera demoras y complicaciones en el tránsito, especialmente en un horario de alto caudal de vehículos.

Las autoridades trabajan en la identificación y traslado de los heridos y en la investigación de las causas del siniestro, mientras que el SAME reportó que sus equipos continúan en el lugar para evaluar el estado de los pasajeros y conductores involucrados. El tránsito sigue afectado en la zona y se recomienda tomar vías alternativas.

Por otro lado, en San Telmo ocurrió otro incidente. En dicho barrio, un taxista que circulaba por Paseo Colón y Pasaje Giuffra impactó contra la dársena del Metrobús y una columna de alumbrado. Las autoridades confirmaron que el conductor, de 51 años, tenía 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite legal permitido.

El incidente se produjo cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad detectaron un Peugeot 408 identificado como taxi sobre la dársena del Metrobús Sur. Al acercarse para asistir al conductor, los agentes constataron que era el único ocupante del vehículo y que se mostraba hostil, negándose a identificarse. La policía demoró al hombre y solicitó la intervención de personal de Tránsito ante la sospecha de que condujera bajo los efectos del alcohol.

Fuentes policiales informaron que la consulta ante la Fiscalía de Flagrancia Este, a cargo de la doctora Florencia Paglianitti, derivó en la orden de practicar el test de alcoholemia. El resultado arrojó 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el máximo permitido para conductores profesionales. Tras confirmarse el resultado, el conductor fue notificado de la contravención correspondiente por conducción con exceso de alcohol.

El taxi quedó inmovilizado y derivado a una playa judicial, mientras la Fiscalía avanzó con las actuaciones de rigor y la notificación de la infracción. La intervención de la policía y personal de tránsito permitió restablecer la circulación en la zona poco después del siniestro.

Previamente y en el transcurso de la madrugada ocurrieron otros dos hechos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El primero ocurrió en la intersección de Avenida Brasil y Lima, donde un motociclista perdió el control y cayó sobre la calzada. No se informaron otros vehículos involucrados en el hecho.

El segundo siniestro tuvo lugar en Avenida Iriarte y Zavaleta, donde una moto atropelló a un peatón, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas. Ambos incidentes generaron demoras y la intervención de los servicios de emergencia.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasGeneral PazTránsitoAccidenteColectivoChoqueCamión

Últimas Noticias

Tragedia en un club de Quilmes: una nena de 4 años murió en una pileta del complejo

El deceso se produjo en sábado último en la piscina del Círculo Universitario de La Ribera

Tragedia en un club de

Las estrictas reglas que deben cumplir las azafatas cuando usan uniforme y el verdadero rol de la tripulación aérea

Más allá de la atención al pasajero, el trabajo de las auxiliares de vuelo está centrado en la seguridad y el control a bordo. La argentina Bárbara Bacilieri reveló una serie de prohibiciones poco conocidas —desde no tomar café en público hasta evitar gestos cotidianos— que reflejan un “código no escrito”

Las estrictas reglas que deben

Cayó una banda que ingresaba drogas y celulares con drones a la cárcel de Bouwer en Córdoba

En el procedimiento realizado participaron 200 efectivos y hubo seis detenidos, entre ellos un menor

Cayó una banda que ingresaba

Robaron el auto de una mujer en Córdoba, sus hijos estaban dentro y logró salvarlos antes de que el delincuente huya

El episodio ocurrió sobre la avenida Recta Martinolli al 6200, cerca de las 10 de la mañana

Robaron el auto de una

Calor extremo en el AMBA: cuándo la temperatura rozará los 40 grados

En la última semana del año podría comenzar la primera ola de calor de la temporada. En simultáneo, rige una alerta amarilla por tormentas en varias provincias. Qué dice el pronóstico sobre Año Nuevo

Calor extremo en el AMBA:
DEPORTES
14 inhibiciones, cuatro contratos por

14 inhibiciones, cuatro contratos por renovar y dos refuerzos apuntados: el laberinto de San Lorenzo en el mercado

Los cinco futbolistas de Boca Juniors bajo la lupa luego de la gran depuración del plantel en 2025

Las vacaciones del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Punta del Este

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

TELESHOW
El blooper de Gimena Accardi

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

INFOBAE AMÉRICA

Cómo celebran Año Nuevo en

Cómo celebran Año Nuevo en distintos países y qué significan sus rituales

Entre palacios, laberintos y sets de cine: así es Mdina, la Ciudad del Silencio que conquistó Malta y la pantalla grande

Salud mental y cultura: por qué lo que es un trastorno en un país puede ser normal en otro

El obispo nicaragüense Silvio Báez acusó a la dictadura de Ortega y Murillo de usar el exilio como método sistemático de represión

Macron anunció una cumbre en París de la Coalición de Voluntarios a inicios de enero para definir las garantías de seguridad para Kiev