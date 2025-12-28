Sociedad

Reabre el Aeropuerto Internacional de Rosario luego de tres meses: tendrá la pista más grande del país después de Ezeiza

La terminal aérea “Islas Malvinas” retomará sus actividades este lunes tras las obras de remodelación que llevó adelante el Gobierno de Santa Fe. Busca consolidarse como centro de conexiones internacionales y logísticas

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” retomará este lunes sus operaciones regulares luego de las obras de remodelación que requirieron una inversión de 150 millones de dólares por parte del Gobierno provincial.

Los trabajos, que demandaron poco más de tres meses, abarcaron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros de largo por 45 metros de ancho, la reconstrucción de ambas cabeceras de hormigón y la instalación de un moderno sistema de balizamiento LED, exclusivo en el interior argentino. De esta manera, se elevó la categoría de la pista y ahora podrán operar aeronaves de mayor porte, convirtiéndola en la segunda más grande del país después de Ezeiza.

El nuevo aeropuerto, que retoma mañana sus operaciones regulares, busca consolidarse como un nodo estratégico de conectividad aérea y logística en el interior argentino, con miras a contar con vuelos a siete países y más de cincuenta conexiones semanales en 2026, según anunciaron las autoridades provinciales.

Según precisó el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, “esta es una obra de ingeniería muy compleja. Hicimos en noventa días una pista de aterrizaje. Esta es la segunda pista más grande después de Ezeiza, todo en un plazo de noventa días”. Además, la terminal fue renovada y ahora dispone de 10.500 metros cuadrados, dos mangas, escaleras mecánicas y un área internacional reacondicionada.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró el hito en materia de conectividad: “Hoy estamos haciendo historia en la Provincia de Santa Fe. De ahora en más no vamos a tener que envidiar a ningún otro aeropuerto. Esto fue producto de una decisión política. Dos gobiernos nacionales le dijeron que no a este aeropuerto. Hoy Rosario se conecta al mundo, Santa Fe despega”.

En ese sentido, desde el Gobierno provincial subrayaron que la financiación íntegra de la obra se realizó con recursos santafesinos, luego de que el gobierno nacional levantara la licitación dispuesta originalmente. El objetivo, según enfatizó el gobierno provincial, es posicionar al aeropuerto como principal hub aéreo del interior del país.

En el evento inaugural, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, puso en valor el impacto institucional y económico del proyecto: “Sentimos que tenemos el aeropuerto que nos merecemos. No es solo para las personas que quieren viajar, sino que es un aeropuerto que abre los brazos de Rosario y de toda la región al mundo y dice que aquí hay una provincia productiva que quiere colaborar para que a la Argentina también le vaya bien”.

El mandatario agregó: “Este aeropuerto es el símbolo de que juntos podemos salir adelante. Hoy podemos mostrarle a Rosario, a la Provincia y a la Argentina que aquí hay obra pública sin corrupción, con eficacia, que muestra que las obras públicas también se pueden terminar en tiempo y forma como corresponde. Cuando no se roba, la plata alcanza”.

Durante la jornada festiva, la diputada nacional y exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, resaltó la autonomía provincial: “Este aeropuerto es provincial y se llama Islas Malvinas. No está concesionado, es de una provincia que invierte y se anima en una Argentina difícil, que nos deja solos y no contempla la obra pública”.

La ceremonia incluyó espectáculos aéreos, sorteos de pasajes y números artísticos. Sofía Gazzaniga y la banda Vilma Palma e Vampiros encabezaron el repertorio musical ante una multitud que colmó las inmediaciones del renovado aeropuerto.

