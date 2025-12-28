La gran transferencia global: una herencia que llega tarde, se concentra arriba y amplía la desigualdad

Los baby boomers fueron la generación del ascenso social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escritura se firma un martes a la mañana. En una mesa larga, tres hermanos miran un plano que ya conocen de memoria: la casa familiar. No discuten recuerdos ni afectos. Discuten números. Ninguno puede comprar la parte del otro. Venderla tampoco es sencillo. La herencia, que durante décadas fue sinónimo de punto de partida, aparece ahora como un problema de reparto. No cambia la vida de nadie. Apenas ordena lo que ya estaba.

La escena se repite, con variaciones, en miles de hogares. Y no es anecdótica: es la expresión cotidiana de la gran transferencia, el proceso por el cual una masa inédita de patrimonio está cambiando de manos en todo el mundo, impulsada por una generación que acumuló más riqueza, vivió más años y deja su herencia más tarde. El resultado es una paradoja: nunca se transfirió tanto, pero esa transferencia ocurre fuera de tiempo, concentrada y con una capacidad cada vez menor de generar movilidad social.

Los baby boomers, hijos de trabajadores y, en muchos casos, de sobrevivientes de las guerras mundiales, fueron la generación del ascenso social. En la Argentina, hijos de inmigrantes que llegaron sin nada y se convirtieron en profesionales. Mi hijo el dotor no fue una metáfora: la universidad pública amplió horizontes y una generación entera pudo ahorrar, acumular y poseer no solo bienes sino también seguridad y una promesa de progreso. Ese ascenso no se medía solo en títulos, sino en la posibilidad concreta de acumular algo para dejar. La casa, los libros, la ropa, los objetos: todo hablaba de estabilidad conquistada. Fueron la última gran generación de ascenso social y creyeron —con razón— que sus hijos vivirían mejor.

Ese ciclo se rompió apenas iniciado el siglo XXI, en Latinoamérica y en el mundo entero. Hoy, una parte creciente de los hijos adultos de esa generación vive peor que sus padres en términos patrimoniales. No porque trabaje menos o estudie menos, sino porque el contexto cambió. Accede más tarde —o nunca— a la vivienda, alquila durante décadas y depende de una herencia futura para alcanzar aquello que antes se construía en vida. La promesa de progreso intergeneracional se dio vuelta: ya no se hereda para avanzar, se espera heredar para no caer.

El quiebre tiene dos causas que se superponen. La primera es demográfica: los boomers viven más años, acumulan durante más tiempo y, en consecuencia, dejan su herencia más tarde. La segunda es económica: ese retraso coincide con el pasaje de un capitalismo productivo, donde el patrimonio se invertía, a un capitalismo crecientemente financiero, donde el patrimonio se protege. Desde la crisis de las hipotecas de 2008, la lógica dominante dejó de ser hacer producir el capital para pasar a resguardarlo.

En las clases medias, la vivienda suele ser el único activo y pierde potencia al dividirse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economistas como Thomas Piketty vienen advirtiendo desde hace más de una década que, cuando el rendimiento del capital supera de manera sistemática al crecimiento de la economía, la desigualdad deja de ser un accidente y se vuelve una estructura. La gran transferencia acelera ese proceso: patrimonios que no se construyen ni se arriesgan se reproducen más rápido que los ingresos del trabajo. La herencia, en ese esquema, deja de ser un mecanismo de movilidad y se convierte en una pieza central de la concentración.

En la cima de la pirámide social, la gran transferencia adopta la forma de renta financiera heredada. Informes recientes muestran un crecimiento sostenido de los llamados billonarios por herencia: fortunas que no nacen de nuevos emprendimientos ni de innovación productiva, sino de la administración de activos ya existentes. La riqueza no circula: se hereda, se multiplica y se vuelve a heredar.

En las clases medias y populares, en cambio, la herencia suele concentrarse en un solo activo, casi siempre la vivienda. Un patrimonio que llega tarde y que, al repartirse entre hermanos, pierde escala y potencia. Más personas reciben algo; ninguna recibe lo suficiente como para cambiar de posición. La herencia funciona como salvavidas, no como motor. No pone en marcha un proyecto: evita el naufragio.

Según estimaciones de organismos internacionales, bancos y consultoras globales, entre 80 y 124 billones de dólares se transferirán por herencia en las próximas dos décadas. Nunca hubo tanto dinero en tránsito entre generaciones. Nunca fue tan desigual el punto de llegada. Ese volumen no solo impresiona por su tamaño, sino por su destino: una parte creciente de ese patrimonio queda en manos de quienes ya estaban arriba, convertida en renta financiera heredada, capital que no necesita producir, sino preservarse y multiplicarse solo.

Los boomers viven más años, acumulan durante más tiempo y, en consecuencia, dejan su herencia más tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, medios como The Guardian, Financial Times, The New York Times y The Economist empezaron a hablar del fenómeno con un tono inusualmente alarmado. En un artículo reciente, The Guardian describió la gran transferencia como “una herencia masiva que amenaza con congelar la desigualdad durante generaciones”, mientras que Financial Times advirtió que la riqueza heredada “está reemplazando al ingreso y al trabajo como principal determinante de las oportunidades de vida”.

En la Argentina, ese quiebre aparece también en los datos. Informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y estudios del Banco Mundial muestran que la movilidad social intergeneracional se estancó y que una proporción creciente de adultos jóvenes declara vivir peor —o igual— que sus padres a la misma edad. A eso se suma un dato estructural: más del 70% de la riqueza de los hogares argentinos está concentrada en bienes inmuebles, en un país con crédito hipotecario prácticamente inexistente. El resultado es una dependencia cada vez mayor de la herencia como vía de acceso al patrimonio.

En Europa y Estados Unidos, el debate ya empezó a traducirse en política pública. Países como Francia, Alemania o España discuten cómo gravar herencias tardías y grandes patrimonios para evitar que la transferencia masiva de riqueza se convierta en una bomba de desigualdad. En Estados Unidos, el tema reapareció en la campaña electoral con propuestas para revisar exenciones impositivas a herencias millonarias. No se trata de castigar el ahorro, sino de responder a una pregunta incómoda: qué hacer cuando el pasado pesa más que el futuro.

La agencia Reuters y la consultora UBS señalaron en 2024 y 2025 que, por primera vez, el número de multimillonarios que accedieron a su fortuna por herencia superó al de los que la generaron desde cero. “Estamos entrando en una era de riqueza dinástica”, resumió un analista citado por Reuters, en referencia a fortunas que se transmiten sin pasar por el circuito de la innovación o la creación de empleo.

Hay otro plano que genera incertidumbre, menos visible, pero igual de decisivo: el tiempo. A mayor expectativa de vida, más años de acumulación y más demora en la transferencia. La herencia llega cuando el ciclo laboral está avanzado o cerrándose, cuando ya no financia decisiones estructurales —comprar una casa, emprender, mudarse, arriesgar— sino que apenas ordena trayectorias agotadas. No es solo un problema económico: es una herencia que llega cuando ya no cambia decisiones de vida. El patrimonio no empuja el futuro: administra el pasado.

Cuando llega la herencia en la Argentina suele hacerlo fragmentada: una casa repartida entre hermanos, un bien que no alcanza para recomponer la promesa original de movilidad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, ese desfasaje se vuelve especialmente rígido. Sin crédito hipotecario sostenido y con la vivienda como principal activo de las familias, la herencia se convirtió en la única vía real de acceso al patrimonio para amplios sectores de la clase media. Pero cuando llega, suele hacerlo fragmentada: una casa repartida entre hermanos, un bien que no alcanza para recomponer la promesa original de movilidad social. Más personas reciben algo; ninguna recibe lo suficiente como para cambiar su posición.

También cambió la forma de heredar. Las transferencias son hoy más horizontales y feminizadas que en el pasado. Más mujeres heredan directamente, más repartos entre pares, menos concentración automática en el varón mayor. El acceso se amplía, pero el monto se diluye. La democratización del reparto convive con una pérdida de impacto económico. Se heredan partes, no futuros.

En el Foro Económico Mundial, el tema empezó a aparecer con nombre propio. En uno de sus informes recientes, el WEF advirtió que la gran transferencia “reconfigurará quién controla el capital en las próximas décadas” y que, sin cambios regulatorios, “podría profundizar la brecha entre quienes heredan activos y quienes solo dependen de su ingreso laboral”.

Los organismos internacionales empiezan a leer este proceso como un problema estructural. El Fondo Monetario Internacional y la ONU coinciden en un diagnóstico: sin políticas públicas que intervengan sobre la transferencia de riqueza, el resultado es más concentración, menos movilidad y menor crecimiento. La pregunta ya no es moral ni familiar, sino económica: qué ocurre cuando una masa gigantesca de patrimonio llega tarde, se concentra arriba y se inmoviliza.

La gran transferencia ya está ocurriendo. No es un fenómeno del mañana ni una discusión abstracta. Se juega en mesas familiares, en escrituras, en repartos imposibles. Se juega en una generación que acumuló como nunca y vivirá más años que ninguna otra, y en otra que espera heredar para alcanzar lo que antes se construía trabajando.

La pregunta que queda abierta no es solo cuánto patrimonio va a cambiar de manos, sino qué tipo de sociedad emerge cuando la herencia llega tarde, se concentra arriba y deja de ser un punto de partida. Por ahora, la escena se repite: una mesa larga, un plano conocido, números que no alcanzan. El patrimonio ordena el pasado, pero no abre el porvenir.