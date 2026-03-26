Crimen y Justicia

El crimen del lago: el día que apareció un cuerpo descuartizado en Palermo

Paulo Kablan reconstruyó en Infobae al Regreso la historia del hallazgo del torso en los lagos de Palermo, el crimen que conmocionó a Buenos Aires en 1929 y revolucionó la investigación forense en la Argentina

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La resolución del caso Donatelli evidenció el avance de la ciencia forense en la Policía Federal y marcó un hito en la historia penal argentina

En su columna en Infobae al Regreso, el especialista en policiales Paulo Kablan repasó el asesinato de Virginia Donatelli en 1929, un caso que marcó un antes y un después en la historia penal argentina, y cuyo esclarecimiento sentó las bases de la investigación forense local.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Kablan inició su relato con una imagen de época: “Lo que voy a contar va a parecer el guion de una película, porque tiene todos los ingredientes. Comenzó en julio de 1929, en el parque Tres de Febrero, en los bosques de Palermo, cuando un nene estaba jugando con una pelota y era cuidado por su niñera. Al nene se fue la pelota al agua y empezó a llorar. Llamaron a un guardia… cuando engancha la pelota, engancha una bolsa de arpillera atada con alambre y la saca… dentro de la bolsa estaba el torso de una mujer”.

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Un hallazgo macabro y la reconstrucción del cuerpo

La conmoción que provocó el hallazgo se propagó rápidamente por Crítica, el diario de la familia Botana, que entonces dominaba las ventas en Buenos Aires. “Había un descuartizador suelto. Había un Jack el Destripador que estaba operando en Buenos Aires”, remarcó Kablan, subrayando el clima de pánico que se generó en la ciudad. La Policía Federal, todavía sin pistas firmes, fue encontrando más restos en distintos puntos de la ciudad, hasta que lograron reconstruir el cuerpo de una sola víctima.

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La policía rastreó la procedencia de la bolsa y el alambre hasta una forrajería en Palermo, lo que permitió avanzar en la investigación (Infobae en Vivo)

En palabras del especialista, “en el Museo de la Policía Federal, que está en el Microcentro hoy, tienen esa reconstrucción hecha en cera, cómo un médico forense reconstruyó el cuerpo”. Fue uno de los primeros casos argentinos donde se aplicó “necropapiloscopía”, una técnica incipiente: “A un cadáver se le toman las huellas y pudieron sacarle las huellas digitales a ese cuerpo. Y empezaron a cotejar con algunos archivos… en un archivo laboral de la Compañía Telefónica de Buenos Aires apareció el nombre, el nombre de la víctima. Era Virginia Donatelli”.

La investigación policial y el rol del entorno familiar

A partir de la identificación, la policía llegó hasta la familia Donatelli. Kablan recordó: “Don Doménico Donatelli era el padre. Vivía con una de las hermanas de Virginia y un nenito chiquito. Don Doménico dijo: ‘Para mí, mi hija ha muerto. Está muerta’. Un italiano bastante duro, cerrado. ‘Mi hija murió. Tenía mala vida’. Estamos hablando de 1929. Había tenido un hijo de soltera… entonces la eché, para mí murió’”. El hijo de Virginia quedó al cuidado de su tía.

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La policía rastreó la procedencia de la bolsa y el alambre hasta una forrajería en Palermo, lo que permitió avanzar en la investigación (Infobae en Vivo)

La investigación cobró impulso al analizar la procedencia de la bolsa de arpillera y el alambre, que llevó a los detectives hasta las forrajerías de la zona de Palermo Hollywood. Un comerciante local aportó una pista clave: “Había pasado por su forrajería un hombre muy bien vestido, de traje, corbata, peinado a la gomina, estilo gardeliano, que le había dicho que se le había roto el auto, que tenía un desperfecto en el auto, si le prestaba una bolsa de arpillera y un poco de alambre”.

Kablan precisó: “Había seis autos Rugby 29 en la ciudad de Buenos Aires y empezaron a buscar a los dueños. Dieron con un profesional, un ingeniero de mucho prestigio, que era el dueño de un auto de ese tipo, que les contó que quien conducía el auto era su chofer. Julio Bonini era el nombre del chofer”.

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El caso Virginia Donatelli revolucionó la investigación forense argentina tras el hallazgo de su cuerpo en los bosques de Palermo en 1929 (Infobae en Vivo)

La confesión de Bonini y el impacto social del caso

La policía rastreó a Bonini hasta una pensión en Palermo. Según Kablan, “el hermano y la cuñada ayudaron a deshacerse del cuerpo. Porque él les había contado que discutían todo el tiempo porque Luisa lo presionaba para que se casara y Virginia que era muy posesiva y un día la mató a martillazos, la descuartizó y el hermano y la cuñada ayudaron a deshacerse del cuerpo”.

A Bonini lo detuvieron en la casa de su prometida, Luisa Moneta, quien nunca lo abandonó: “Por una gestión del diario más leído en ese momento, el diario Crítica, autorizaron a Bonini, que estaba preso en la Penitenciaría Nacional… a salir una tarde, lo llevaron los penitenciarios a la confitería El Molino a tomar un té como compromiso y sacar una foto que salió en el diario. El compromiso de Julio Bonini con Luisa, que se casaron con permiso especial dentro de la cárcel”.

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El casamiento de Bonini con Luisa Moneta se realizó bajo custodia y fue autorizado especialmente mientras el acusado permanecía en prisión (Infobae en Vivo)

Kablan concluyó que, tras cumplir su condena, “quien fue a buscarlo a la cárcel fue Luisa Moneta. Desde entonces se perdió todo rastro de Julio Bonini. Cumplió condena, lo esperó su prometida y vivieron juntos hasta la muerte. ¿Hijos? No lo sé. No se sabe nada”.

La reconstrucción del caso Donatelli, relatada por Paulo Kablan, puso en foco “uno de los primeros grandes trabajos de los peritos forenses buenos que siempre tuvo la Policía Federal y lo que es la, las policías, distintas fuerzas de seguridad de la República Argentina. Reconstruyeron el cuerpo, sacaron la huella a un cadáver… y pudieron identificar a la víctima y esclarecer el crimen”.

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