Sociedad

Máxima Zorreguieta está en la Argentina: pasará otro año nuevo en las afueras de Bariloche junto a la familia real neerlandesa

La monarca de Países Bajos se hospeda en la Estancia Pilpilcurá junto al rey Guillermo y sus hijos. Este viernes aterrizaron en la ciudad rionegrina, provenientes de El Calafate

La reina Máxima y el rey Guillermo, junto a Adam Norris, padre del piloto británico Lando Norris (AP Photo/Patrick Post)

Máxima Zorreguieta llegó este viernes a Bariloche junto a su esposo, el rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange, para instalarse en la estancia familiar Pilpilcurá.

Esta visita se produce tras su viaje previo a El Calafate, al igual que como ocurrió a finales de 2024, donde la familia pasó allí Nochebuena y Navidad para luego recibir el 2025 en la ciudad rionegrina.

La Patagonia, un destino asiduo
La Patagonia, un destino asiduo de la familia real neerlandesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó la agencia NA, la reina de Países Bajos se hospeda además junto a su madre (María del Carmen Cerruti Carricart) en la estancia que regentea su tía y madrina, Marta Marcela Cerruti Carricart, quien administra el lugar desde 2009, cuando Máxima adquirió el complejo turístico.

La familia real neerlandesa arribó en un vuelo privado al aeropuerto Teniente Luis Candelaria pasadas las 14 del viernes, procedente de El Calafate, en un contexto de un fuerte operativo de seguridad, agregó El Cordillerano.

Máxima, a la izquierda, junto a la princesa Amalia, a la derecha, observando el Gran Premio de Países Bajos, en la ciudad dde Zandvoort (AP Photo/Peter Dejong)

El año pasado, la familia real neerlandesa eligió mantener un perfil discreto durante su estadía en Villa La Angostura, donde frecuentaron el restaurant de uno de sus familiares. Medios locales habían mostrado a Máxima paseando por el centro de la ciudad en compañía de su madre y su mascota, mientras que sus hijas se acercaron al establecimiento de su tío.

En Tinto Bistró, local reconocido en la zona y propiedad del hermano de Máxima, las princesas llamaron la atención de los presentes debido a su conducta sencilla y reservada.

Los detalles del lugar

La Estancia Pilpilcurá, ubicada a unos 75 kilómetros de Bariloche, está emplazada en un terreno de 3.000 hectáreas, que integra el modelo típico de las residencias turísticas patagónicas con servicios de alto nivel.

La estancia Pilpilcurá, propiedad que Máxima adquirió en 2009

El complejo hotelero, que mantiene la privacidad con solo cinco habitaciones boutique, alberga actividades como pesca con mosca, cabalgatas, excursiones de trekking y visitas a cuevas con pinturas rupestres. Además, es hogar para ganado Hereford y una huerta propia.

El restaurante ofrece una propuesta en donde se destacan desayunos elaborados con repostería artesanal y almuerzos basados en ingredientes frescos de la región, lo que refuerza el lazo de la propiedad con la cultura y los productos locales.

Detalle del interior de la Estancia Pilpilcurá

En 2009, cuando Máxima Zorreguieta adquirió la propiedad, inició un proceso de renovación que incluyó la mejora de la acústica en las suites, con el objetivo de maximizar la privacidad y confort, reflejando la dedicación de la reina por preservar el entorno como un hogar familiar.

En 2016, hasta la Estancia Pilpilcura se acercó el por entonces presidente Mauricio Macri, junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor, Antonia.

El alfajor que conquistó a Máxima

Antes de viajar a la Argentina, a comienzos de diciembre, Máxima Zorreguieta sorprendió con una visita a Amsterdam Baking Company y eligió los clásicos alfajores de maicena como su favorito. La reina de los Países Bajos se presentó de manera informal en la pastelería fundada por las argentinas Marisol y Nina, ubicándose lejos del protocolo y la agenda pública habitual.

Durante su recorrida, Máxima mostró interés tanto por la historia del negocio como por la producción artesanal de los dulces argentinos y conversó sobre la elaboración junto a las emprendedoras.

La reina de Países Bajos junto a una de las argentinas propietarias de Amsterdam Baking Company

La reina buscó mantener un perfil bajo y recorrió las instalaciones, sumando preguntas sobre la maquinaria y el trabajo diario. El momento destacado llegó cuando seleccionó los alfajores de maicena, señalando que se trata de un sabor que le recuerda su infancia y que disfruta, eligió llevarlos a la residencia real.

El alfajor de maicena, en su versión tradicional, combina dos tapas suaves elaboradas con maicena y harina, rellenas con abundante dulce de leche y decoradas con coco rallado en los bordes.

Temas Relacionados

Una bebé de un año

Cómo se encuentran de salud

Fin de semana con calor

La dulce maestra que conquistó

La mujer que perdió a
Las fotos de los jugadores

Evangelina Anderson habló sobre los

Bukele destacó la recuperación del

