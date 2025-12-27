Chocaron de frente dos camionetas en la Ruta Nacional 3: un muerto y tres heridos

El choque involucró a una Volkswagen Amarok y una Renault Kangoo

Un choque frontal entre dos vehículos en la Ruta Nacional 3, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores, provocó una muerte y dejó tres personas heridas.

El siniestro se produjo durante la mañana del sábado, cerca de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza que atraviesa la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo informado por medios zonales.

El accidente involucró a un utilitario Renault Kangoo y a una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor del utilitario perdió la vida en el lugar como consecuencia del impacto.

Los servicios de emergencia trasladaron al Hospital de Las Flores a las tres personas heridas: el conductor de la Volkswagen Amarok y dos ocupantes de la Renault Kangoo, identificados en principio como un adulto y un menor de edad.

La ruta sigue cortada

En la zona del accidente trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Cacharí, de Las Flores, personal de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional 3 permanecía al menos hasta las 11 de este sábado completamente cortada en el sector afectado.

Los vehículos livianos están siendo desviados por caminos alternativos mientras continúan las tareas operativas. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal hasta que se normalice el tránsito en la zona.

Muerte en Punta del Este tras el choque de una moto contra una camioneta conducida por una turista argentina

Choque Punta del Este

Un motociclista falleció tras colisionar con una camioneta conducida por una ciudadana argentina en Punta del Este, Uruguay. El hecho ocurrió el viernes cerca de las 14 en la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la altura de la parada 33 de la playa Brava, una de las zonas más transitadas del balneario, según informó Infobae.

De acuerdo con medios uruguayos y el reporte de Infobae, la víctima, identificada como Néstor Daniel Rodríguez, de 44 años, circulaba en una moto Yamaha YZF-R3 a alta velocidad en dirección al centro cuando impactó contra el lateral de una camioneta Mercedes Benz con matrícula argentina, que cruzaba hacia la playa. Rodríguez, quien trabajaba como guardia de seguridad y residía en Balneario Buenos Aires, murió en el lugar del accidente tras salir despedido varios metros.

La conductora del vehículo, una mujer de 34 años domiciliada en Buenos Aires, resultó ilesa. Recibió atención médica por una crisis nerviosa y fue sometida a un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, según precisó Infobae.

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad y generó demoras en el tránsito. En el lugar trabajaron personal de la policía local, agentes de tránsito y Policía Científica, que realizó los peritajes correspondientes, de acuerdo con lo publicado por Infobae. Las imágenes del siniestro comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después del hecho.

En las últimas 48 horas, medios uruguayos reportaron cerca de 30 accidentes de tránsito en la costa del departamento de Maldonado, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano.