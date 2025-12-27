Sociedad

Chocaron de frente dos camionetas en la Ruta Nacional 3: un muerto y tres heridos

Ocurrió este sábado a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores. Entre los lastimados hay un menor de edad. La traza permanece cortada

El choque involucró a una
El choque involucró a una Volkswagen Amarok y una Renault Kangoo

Un choque frontal entre dos vehículos en la Ruta Nacional 3, a la altura de la ciudad bonaerense de Las Flores, provocó una muerte y dejó tres personas heridas.

El siniestro se produjo durante la mañana del sábado, cerca de las 7, entre los kilómetros 226 y 228 de la traza que atraviesa la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con lo informado por medios zonales.

El accidente involucró a un utilitario Renault Kangoo y a una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor del utilitario perdió la vida en el lugar como consecuencia del impacto.

Los servicios de emergencia trasladaron al Hospital de Las Flores a las tres personas heridas: el conductor de la Volkswagen Amarok y dos ocupantes de la Renault Kangoo, identificados en principio como un adulto y un menor de edad.

La ruta sigue cortada

En la zona del accidente trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Cacharí, de Las Flores, personal de la Policía Vial, agentes de Corredores Viales y equipos médicos, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención.

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional 3 permanecía al menos hasta las 11 de este sábado completamente cortada en el sector afectado.

Los vehículos livianos están siendo desviados por caminos alternativos mientras continúan las tareas operativas. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal hasta que se normalice el tránsito en la zona.

