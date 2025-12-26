El Trambus conectará ocho barrios porteños desde 2026 y promete viajes más rápidos

Pasajeros abordando el Trambus durante la hora pico, con frecuencias de hasta cuatro minutos

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporará desde 2026 el nuevo sistema de Trambus T1, un medio de transporte público totalmente eléctrico que beneficiará a los vecinos de ocho barrios al conectar la zona sur con la Costanera Norte.

El proyecto busca reducir el tiempo de viaje entre ambos extremos de la ciudad y evitar el intenso tráfico vehicular del microcentro, gracias a un recorrido definido que no atraviesa esa zona. El Trambus contará con un carril exclusivo y aprovechará la “onda verde” de los semáforos, permitiendo así una circulación más fluida y previsible.

El Trambus T1 unirá los barrios de Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya.

El mapa del Trambus (Prensa GCBA)

El trayecto, que tendrá paradas cada 500 metros, permitirá que recorridos que actualmente superan los 90 minutos puedan completarse en menos de una hora. Se espera una frecuencia de cuatro minutos entre unidades en horas pico, con un viaje directo entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

(Prensa GCBA)

Además, el sistema facilitará la conexión con las líneas A, B, D, E y H del Subte, los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, así como con los corredores de Metrobús del Sur y de Juan B. Justo.

Las unidades del Trambus serán completamente eléctricas y tendrán una autonomía de 270 kilómetros, lo que contribuirá a reducir el impacto ambiental y sonoro.

Así circulará el Trambus en Caballito

Entre las ventajas destacadas, el Trambus dispondrá de una tarifa integrada con el Subte, con descuento automático al combinar ambos servicios, y contará con más de 70 paradas a lo largo del recorrido. En 11 de esas paradas se ofrecerán servicios adicionales como guardado de bicicletas, lockers y puntos de retiro de envíos.

Uno de los aspectos centrales del Trambus será la implementación de semáforos inteligentes que, mediante telemetría, detectarán la llegada de las unidades y extenderán el tiempo de la luz verde hasta que el vehículo cruce la intersección.

“Para su óptimo funcionamiento, se construirán 71 paradores, de los cuales 11 serán icónicos y estarán ubicados en centros neurálgicos, por ejemplo, en Caballito, Palermo, Aeroparque, e incluirán, espacios de guardados de bicicletas, lockers especiales para la logística, entre otros usos", consideró el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua.

Esta “onda verde” priorizará el paso del transporte público y permitirá acortar los tiempos de viaje, consolidando al Trambus T1 como una alternativa eficiente y sustentable para la movilidad urbana. Según Bereciartua, cuando las unidades "llegan a una intersección, se extiende el verde y no se detienen".

“Eso hace que la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a las que tenemos hoy en las líneas de colectivos”, asegura.

La fase piloto comenzó el lunes 17 de noviembre con la circulación de más de 50 unidades sobre el corredor del Metrobus de la avenida Juan B. Justo.

En la Ciudad de Buenos Aires se mueven alrededor de 3,6 millones personas cada día, de los cuales el 47 % lo hace en transporte público.

Las ventajas principales del Trambus

Es totalmente eléctrico y sustentable

Contará con un carril exclusivo

Permitirá una circulación más fluida

Mejorará la regularidad del transporte público

Las paradas estarán ubicadas cada 500 metros y los recorridos que hoy superan 90 minutos se reducirán a menos de una hora

En horas pico, la frecuencia será de cuatro minutos entre unidades

Ofrecerá un viaje directo entre Nueva Pompeya y Aeroparque

Permitirá conexión con las líneas A, B, D, E y H del Subte

Ofrecerá conexión con los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur

Conectará con el Metrobús del Sur y el de Juan B. Justo

Tendrá tarifa integrada con el Subte y aplicará un descuento automático al combinar ambos servicios