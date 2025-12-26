Accidente fatal en Santa Fe: un camión volcó en una rotonda y el conductor murió en el acto

Murió un camionero luego de volcar en una rotonda cercana a la localidad santafesina de Alcorta (Rosario3)

Las primeras horas del jueves estuvieron marcadas por un accidente fatal que le costó la vida a un camionero en las inmediaciones de Alcorta, en el departamento Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

El siniestro se produjo alrededor de las 0.30 en la rotonda que une la ruta nacional 178 con la provincial 90, donde un camión volcó y su cabina quedó completamente deformada por el impacto.

La víctima fue identificada como Nicolás Jorge Lupich, de 44 años y oriundo de Villa Mugueta.

El accidente movilizó a personal policial y a los Bomberos Voluntarios de Alcorta, quienes acudieron rápidamente al lugar tras recibir la alerta sobre el vuelco de un camión Scania perteneciente a la empresa Omar Mengarelli, con sede en Villa Gobernador Gálvez, según informó el portal Rosario3.

El equipo de rescate encontró a Lupich atrapado en el interior del habitáculo, ya sin signos vitales. El fuerte impacto y la deformación total de la cabina imposibilitaron cualquier maniobra de reanimación.

Para liberar el cuerpo, el personal especializado utilizó herramientas hidráulicas, una operación que requirió cortes precisos en la estructura deformada del camión, según explicaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Alcorta.

El procedimiento de extracción del cuerpo duró varios minutos y fue supervisado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), encargado de las pericias accidentológicas. Una vez completadas las tareas, las autoridades procedieron al retiro del vehículo y garantizaron la normalización del tránsito en la zona.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el personal policial de Alcorta llevaron adelante las tareas de inspección y relevamiento en el lugar del accidente. Los peritos realizaron mediciones, tomaron registros fotográficos y recabaron información clave para determinar las causas del vuelco.

Las autoridades buscan establecer si existieron factores externos, como el estado del pavimento, la visibilidad o alguna falla mecánica, que hayan influido en el desenlace fatal. Hasta el momento, no se reportaron otros vehículos o personas involucradas en el siniestro.

Un camionero murió tras perder el control y estrellarse contra un árbol en Córdoba

Días atrás, un brutal choque en la Ruta Nacional 8 a la altura de la provincia de Córdoba dejó a un camionero fallecido después de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra un árbol. Producto de la colisión, el camión se prendió fuego y el hombre quedó atrapado.

El siniestro se produjo en el sector comprendido entre Paso del Durazno y Reducción, en el sur de la provincia, donde el impacto y posterior incendio conmovieron a quienes circulaban por la ruta.

La magnitud del accidente impactó de inmediato en la dinámica habitual del tránsito en la zona. El vehículo, un camión Pincen con acoplado, transportaba cal hidratada y tras perder el control por motivos que aún se investigan, terminó fuera de la calzada. El golpe contra el árbol provocó daños devastadores en la cabina. Testigos alertaron a los equipos de emergencia, aunque el incendio complicó aún más la posibilidad de acceder al conductor con vida.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente ocurrió en el kilómetro 571 del trazado nacional, en un segmento donde la vegetación y la proximidad al camino pueden constituir factores de riesgo adicional para eventos de este tipo. El camión, que trasladaba material químico utilizado en la construcción y el agro, terminó completamente destruido, lo que generó además preocupación por posibles consecuencias medioambientales.

El servicio de emergencias, integrado por bomberos voluntarios, personal de salud y efectivos de la Policía de Córdoba, llegó en pocos minutos hasta el lugar tras ser notificado por automovilistas que presenciaron el episodio. Los rescatistas aplicaron maniobras para sofocar las llamas y controlar el fuego que envolvía la unidad de gran porte. Según el reporte oficial, el conductor fue hallado sin signos vitales una vez que el foco ígneo pudo ser extinguido y el acceso a la cabina resultó viable.