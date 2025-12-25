Nuevo pronóstico meteorológico: Navidad sin tormentas y con descenso de la temperatura en el AMBA

La ausencia de lluvias, la presencia del sol matinal, junto al leve descenso de la temperatura, refleja una benigna Navidad climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una jornada de Nochebuena caracterizada por las altas temperaturas y una sensación térmica que alcanzó los 37°C durante el día de ayer, el pronóstico para hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reveló un escenario de cambio climático con un descenso de la temperatura y sin precipitaciones durante esta jornada, según el reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las proyecciones extendidas para esta Navidad, difundidas por el SMN, precisan que tras las amenazas de tormentas previstas (algo que no ocurrió durante la Nochebuena) se espera para este jueves 25 un alivio temporario en las temperaturas, aunque el viernes y sábado, el termómetro volverá a posicionarse entre los 33°C y 34°C de máxima, con mínimas cercanas a los 22°C y un cielo algo nublado durante el día de hoy. El organismo detalló además que durante este período no hay probabilidades de nuevas precipitaciones.

La información climática a las 7, según el Observatorio Central Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional

Ya en la madrugada de Navidad, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional señalaron que la alerta a corto plazo para el AMBA quedó desactivada sin que se haya registrado lluvia.

Además, anticiparon un descenso brusco de la temperatura y ráfagas de viento que no superarían los 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en CABA para Navidad y los días próximos (SMN)

Para la mañana navideña, la temperatura ascendería hasta 21°C, mientras que la intensidad del viento tendería a disminuir. Pese a la mejora térmica, el cielo se mantendrá cubierto por una densa nubosidad, situación que se prolongará durante toda la jornada, con una máxima en torno a los 30°C. Durante la noche, el termómetro volverá a bajar: 25°C de máxima.

Para mañana, viernes, el clima volverá a estar cálido, con una máxima de 34°C -durante la tarde-, cielo algo nublado y -nuevamente- ausencia de precipitaciones, que variará hacia el comienzo del último fin de semana de 2025. El sábado amanecerá, con chaparrones y una temperatura máxima de 23°C, según el pronóstico del SMN.

Las alertas meteorológicas en Navidad

El mapa de alertas elaborado por el SMN estableció para este jueves 25 niveles de riesgo amarillo y naranja por tormentas en el norte del país, abarcando nueve provincias.

El mapa de las alertas meteorológicas del país durante el día de hoy (SMN)

La advertencia más importante incluye a las provincias de Formosa, Chaco, norte de Córdoba, Corrientes y el sector este de Salta. En amarillo figura Misiones, Jujuy, Tucumán, gran parte de Corrientes, norte de Santa Fe y sur de Córdoba.

Las alertas del viernes 26 de diciembre (SMN)

Para mañana viernes, desaparecerá el registro de tormentas en el norte del país (a excepción de una porción de Jujuy): la alerta amarilla se mudará hacia el centro y parte del sur argentino.

Mendoza, La Pampa, Neuquén (región sur), Río Negro, Chubut y un sector de la región cordillerana de Santa Cruz registrarán presencia de fuertes vientos.