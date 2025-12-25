Sociedad

Nuevo pronóstico meteorológico: Navidad sin tormentas y con descenso de la temperatura en el AMBA

Luego de una Nochebuena con altas temperaturas y amenazas de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional varió su previsión de inestabilidad climática para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Guardar
La ausencia de lluvias, la
La ausencia de lluvias, la presencia del sol matinal, junto al leve descenso de la temperatura, refleja una benigna Navidad climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una jornada de Nochebuena caracterizada por las altas temperaturas y una sensación térmica que alcanzó los 37°C durante el día de ayer, el pronóstico para hoy en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) reveló un escenario de cambio climático con un descenso de la temperatura y sin precipitaciones durante esta jornada, según el reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las proyecciones extendidas para esta Navidad, difundidas por el SMN, precisan que tras las amenazas de tormentas previstas (algo que no ocurrió durante la Nochebuena) se espera para este jueves 25 un alivio temporario en las temperaturas, aunque el viernes y sábado, el termómetro volverá a posicionarse entre los 33°C y 34°C de máxima, con mínimas cercanas a los 22°C y un cielo algo nublado durante el día de hoy. El organismo detalló además que durante este período no hay probabilidades de nuevas precipitaciones.

La información climática a las
La información climática a las 7, según el Observatorio Central Buenos Aires del Servicio Meteorológico Nacional

Ya en la madrugada de Navidad, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional señalaron que la alerta a corto plazo para el AMBA quedó desactivada sin que se haya registrado lluvia.

Además, anticiparon un descenso brusco de la temperatura y ráfagas de viento que no superarían los 50 km/h.

El pronóstico del tiempo en
El pronóstico del tiempo en CABA para Navidad y los días próximos (SMN)

Para la mañana navideña, la temperatura ascendería hasta 21°C, mientras que la intensidad del viento tendería a disminuir. Pese a la mejora térmica, el cielo se mantendrá cubierto por una densa nubosidad, situación que se prolongará durante toda la jornada, con una máxima en torno a los 30°C. Durante la noche, el termómetro volverá a bajar: 25°C de máxima.

Para mañana, viernes, el clima volverá a estar cálido, con una máxima de 34°C -durante la tarde-, cielo algo nublado y -nuevamente- ausencia de precipitaciones, que variará hacia el comienzo del último fin de semana de 2025. El sábado amanecerá, con chaparrones y una temperatura máxima de 23°C, según el pronóstico del SMN.

Las alertas meteorológicas en Navidad

El mapa de alertas elaborado por el SMN estableció para este jueves 25 niveles de riesgo amarillo y naranja por tormentas en el norte del país, abarcando nueve provincias.

El mapa de las alertas
El mapa de las alertas meteorológicas del país durante el día de hoy (SMN)

La advertencia más importante incluye a las provincias de Formosa, Chaco, norte de Córdoba, Corrientes y el sector este de Salta. En amarillo figura Misiones, Jujuy, Tucumán, gran parte de Corrientes, norte de Santa Fe y sur de Córdoba.

Las alertas del viernes 26
Las alertas del viernes 26 de diciembre (SMN)

Para mañana viernes, desaparecerá el registro de tormentas en el norte del país (a excepción de una porción de Jujuy): la alerta amarilla se mudará hacia el centro y parte del sur argentino.

Mendoza, La Pampa, Neuquén (región sur), Río Negro, Chubut y un sector de la región cordillerana de Santa Cruz registrarán presencia de fuertes vientos.

Temas Relacionados

ClimaServicio Meteorológico NacionalÁrea Metropolitana de Buenos AiresNavidadNavidad 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

Encadenada y esposada: una argentina podría ser deportada de EEUU tras casarse con un ciudadano estadounidense

La pareja contrajo matrimonio en febrero de este año, un mes antes de que se venciera la visa de la joven extranjera. Tras pagar una fianza, aún debe definir su situación procesal

Encadenada y esposada: una argentina

“Esta navidad es la más difícil de todas”: así será el homenaje a Kim Gómez en la quema de muñecos en La Plata

El capibara, erigido como símbolo de la última alegría compartida con Kim, se convertirá en el centro de una de las ceremonias más sentidas del fin de año platense

“Esta navidad es la más

Le prestó un departamento a una amiga y la tuvo que echar con un juicio de desalojo: el perturbador video que muestra cómo lo dejó

Conmovida por la delicada situación personal de una compañera de trabajo, Mariela le prestó de “buena fe” su departamento recién adjudicado del Plan Procrear. Dos años después, logró recuperarlo tras un largo proceso judicial y su abogado difundió una filmación en la que expone el estado en el que se lo devolvió. “¿Por qué tanto odio y maldad?”, se preguntó

Le prestó un departamento a

Son de La Pampa, se casaron por iglesia y un temporal les arruinó la fiesta: “Seré la única novia que usará su vestido dos veces”

El 15 de noviembre, una feroz tormenta con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora frustró la noche soñada de Belén Bordone y Tomás Cortés. “Esperábamos a 200 personas. Lo vivimos como un velorio”, cuentan. Aquí repasan lo ocurrido y anticipan: “Vamos a tener una revancha”

Son de La Pampa, se

Un cierre de año con fiesta y palabra compartida: cómo la radio contribuye al bienestar mental de las personas mayores

El respaldo institucional y el enfoque de derechos abren caminos para nuevas formas de acompañar, promueven el bienestar y la participación activa en la vida diaria

Un cierre de año con
DEPORTES
¿“It’s time” hasta 2031? Bruce

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

Los mundiales de ajedrez Rápido y Blitz en Qatar, los nuevos desafíos de Faustino Oro

El veredicto de la FIA que abrió una “carrera armamentística” en la F1: la inesperada ventaja que podría tener el Alpine de Colapinto

La FA acusó al Cuti Romero por “conducta agresiva” en su expulsión ante Liverpool y podría recibir una sanción adicional en Tottenham

TELESHOW
El verdadero motivo por el

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

Zaira Nara contó cuál es el vínculo que tiene actualmente con Mauro Icardi y la China Suárez: “Yo siempre estoy”

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento navideña en la etapa final de su embarazo

Rocío Marengo celebró el alta de su hijo con una emotiva foto en su casa: “Una sensación imposible de explicar”

Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

INFOBAE AMÉRICA

Putin lanzó una ofensiva navideña

Putin lanzó una ofensiva navideña con 131 drones: Ucrania repelió la mayoría y atacó depósitos de combustible rusos

En su primera misa de Navidad, el papa León XIV condenó “las guerras en curso o terminadas que dejan heridas abiertas”

Qué es la “prueba del pájaro” y cómo gestos simples predicen la conexión emocional en la pareja, según la psicología

Un modelo teórico propone buscar materia oscura en reactores de fusión: ¿una nueva vía para resolver uno de los mayores enigmas del universo?

Descubren más de 16.000 especies nuevas cada año: cómo cada hallazgo puede aportar avances en biotecnología y salud