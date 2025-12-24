Sociedad

Las 5 canciones de Navidad para escuchar en Argentina el 24 y 25 de diciembre

Clásicos del rock, pop y el indie le ponen ritmo y emociones propias a la época de fiestas, lejos de los villancicos tradicionales

Guardar
La Navidad en Argentina se
La Navidad en Argentina se celebra con calor, reuniones al aire libre y música nacional, lejos de los villancicos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección musical para esta Navidad 2025 abarca baladas emotivas, sonidos tropicales y propuestas electrónicas, lo que garantiza opciones variadas para todos los públicos. Al compás de nuevas composiciones y de los temas tradicionales que nunca faltan, las listas de reproducción marcan el ritmo de los encuentros en familia, evocan recuerdos y acompañan las celebraciones. La música actúa como el vínculo entre distintas generaciones, culturas y sentimientos durante estas fechas llenas de alegría y magia.

En el repertorio internacional, “All I Want for Christmas Is You”, lanzada en 1994, continúa como uno de los himnos globales de la temporada gracias a su combinación de pop, matices tradicionales y una letra que celebra el amor como el mayor regalo de las fiestas. También se destaca la versión revitalizada de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, que, tras su estreno en 1951, cobró nueva vida con arreglos modernos y una interpretación que evoca imágenes nostálgicas de árboles decorados, juguetes y ambiente festivo, convirtiéndose en una de las preferidas entre el público.

Las canciones navideñas argentinas para escuchar este 24 y 25

1- María Becerra – “Jingle Bell Rock”

Bobby Helms, Maria Becerra - Jingle Bell Rock (Official Video)

En esta versión bilingüe, María Becerra aporta versos originales en español, mientras mantiene la esencia del clásico interpretado por Bobby Helms. La fusión vocal entre la estrella argentina y la grabación original de 1957 resulta refrescante y vibrante.

2- Thalia – “Nueva Navidad”

Una mezcla de bachata y cumbia que revive la calidez de las festividades

No puede faltar Thalía con esta alegre canción como parte de su EP Navidad Melancólica, combinando ritmos de bachata y cumbia que evocan la calidez de las festividades. La pieza mezcla nostalgia y celebración, invitando a revivir recuerdos de infancia con un enfoque renovado que conecta con el espíritu festivo.

3- David Bisbal – “Todo Es Posible En Navidad”

"Todo Es Posible En Navidad" - David Bisbal

El sencillo principal del álbum navideño de Bisbal transmite un mensaje de esperanza y unidad. Además de temas originales, su disco incluye adaptaciones de clásicos como “Blanca Navidad”. La voz del cantante, acompañada de una rica orquestación, crea un ambiente idóneo para las fiestas.

4- Mariah Carey- “All I Want for Christmas Is You”

El amor es el regalo más importante en este himno pop atemporal

Lanzada en 1994, esta canción es un éxito mundial y una de las más representativas de la Navidad. Con su mezcla de pop y sonidos tradicionales, la melodía y la voz de Mariah Carey celebran el amor como el regalo más deseado de las fiestas. Es un imprescindible en cualquier lista navideña.

5- Michael Bublé- “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Michael Bublé revitalizó este clásico de 1951 con su suave voz y arreglos orquestales en su álbum navideño de 2011. La canción evoca imágenes nostálgicas de la temporada, como árboles decorados, juguetes y ambiente festivo, convirtiéndose en una de las versiones más queridas del tema.

Temas Relacionados

NavidadNavidad 2025 ArgentinaAño Nuevo 2026 ArgentinaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Lo que dejó el diluvio en el AMBA: cortes de luz y más de 30 rescates en la Panamericana

En el momento en el que se registraron las tormentas más fuertes, más de 60 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, pero la situación se normalizó al poco tiempo

Lo que dejó el diluvio

Control de alcoholemia en Nochebuena: sumarán 30 nuevos puestos en la Ciudad de Buenos Aires

Con un aumento significativo en los incidentes de tránsito vinculados al alcohol, el Gobierno porteño reforzará los controles y adelantó que implementará sanciones más severas

Control de alcoholemia en Nochebuena:

Dispararon contra un deportista de 17 años en Entre Ríos con una pistola de aire comprimido

El adolescente permanece bajo controles médicos y debe someterse a evaluaciones para determinar si puede retomar la actividad física, luego de ser hospitalizado a raíz del incidente que es investigado por la Justicia

Dispararon contra un deportista de

Decomisaron 3 toneladas de carne faenadas de manera clandestina en Mendoza y detuvieron a una persona

Los allanamientos se realizaron en las localidades de San Carlos, Tupungato y Tunuyán. Se encontraron animales vivos

Decomisaron 3 toneladas de carne

Robaron un banco en Neuquén y fueron detenidos gracias a las cámaras de seguridad

Ocurrió en una entidad bancaria ubicada en la calle Perito Moreno al 400 de la localidad de Cutral Co. Habían robado 1 millón de pesos

Robaron un banco en Neuquén
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky reveló como es

Volodimir Zelensky reveló como es el nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la invasión rusa

El CNE llamó a observadores nacionales e internacionales a mantenerse atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral

Reino Unido expresó ante la ONU su respaldo al pueblo venezolano y afirmó que “las libertades políticas siguen gravemente restringidas”

Quiénes son los iraníes de la Fuerza Quds que dan apoyo a Maduro en Caracas en su momento más dramático

Kast dialogó con Noboa sobre el combate al crimen organizado, la situación migratoria regional y estrategias comerciales