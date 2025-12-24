Las 5 canciones de Navidad para escuchar en Argentina el 24 y 25 de diciembre

La Navidad en Argentina se celebra con calor, reuniones al aire libre y música nacional, lejos de los villancicos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección musical para esta Navidad 2025 abarca baladas emotivas, sonidos tropicales y propuestas electrónicas, lo que garantiza opciones variadas para todos los públicos. Al compás de nuevas composiciones y de los temas tradicionales que nunca faltan, las listas de reproducción marcan el ritmo de los encuentros en familia, evocan recuerdos y acompañan las celebraciones. La música actúa como el vínculo entre distintas generaciones, culturas y sentimientos durante estas fechas llenas de alegría y magia.

En el repertorio internacional, “All I Want for Christmas Is You”, lanzada en 1994, continúa como uno de los himnos globales de la temporada gracias a su combinación de pop, matices tradicionales y una letra que celebra el amor como el mayor regalo de las fiestas. También se destaca la versión revitalizada de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, que, tras su estreno en 1951, cobró nueva vida con arreglos modernos y una interpretación que evoca imágenes nostálgicas de árboles decorados, juguetes y ambiente festivo, convirtiéndose en una de las preferidas entre el público.

Las canciones navideñas argentinas para escuchar este 24 y 25

1- María Becerra – “Jingle Bell Rock”

Bobby Helms, Maria Becerra - Jingle Bell Rock (Official Video)

En esta versión bilingüe, María Becerra aporta versos originales en español, mientras mantiene la esencia del clásico interpretado por Bobby Helms. La fusión vocal entre la estrella argentina y la grabación original de 1957 resulta refrescante y vibrante.

2- Thalia – “Nueva Navidad”

Una mezcla de bachata y cumbia que revive la calidez de las festividades

No puede faltar Thalía con esta alegre canción como parte de su EP Navidad Melancólica, combinando ritmos de bachata y cumbia que evocan la calidez de las festividades. La pieza mezcla nostalgia y celebración, invitando a revivir recuerdos de infancia con un enfoque renovado que conecta con el espíritu festivo.

3- David Bisbal – “Todo Es Posible En Navidad”

"Todo Es Posible En Navidad" - David Bisbal

El sencillo principal del álbum navideño de Bisbal transmite un mensaje de esperanza y unidad. Además de temas originales, su disco incluye adaptaciones de clásicos como “Blanca Navidad”. La voz del cantante, acompañada de una rica orquestación, crea un ambiente idóneo para las fiestas.

4- Mariah Carey- “All I Want for Christmas Is You”

El amor es el regalo más importante en este himno pop atemporal

Lanzada en 1994, esta canción es un éxito mundial y una de las más representativas de la Navidad. Con su mezcla de pop y sonidos tradicionales, la melodía y la voz de Mariah Carey celebran el amor como el regalo más deseado de las fiestas. Es un imprescindible en cualquier lista navideña.

5- Michael Bublé- “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Michael Bublé revitalizó este clásico de 1951 con su suave voz y arreglos orquestales en su álbum navideño de 2011. La canción evoca imágenes nostálgicas de la temporada, como árboles decorados, juguetes y ambiente festivo, convirtiéndose en una de las versiones más queridas del tema.