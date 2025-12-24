Sociedad

Habilitaron el pago con tarjetas, QR y billeteras virtuales en otras 23 líneas de colectivos del AMBA

Los pasajeros ahora pueden utilizar tarjetas VISA y Mastercard contactless, celulares y relojes inteligentes con NFC en el transporte público

El pago con código QR
El pago con código QR se suma como alternativa flexible en colectivos, facilitando el uso de billeteras electrónicas para abonar el boleto

La expansión del sistema SUBE con nuevos medios de pago alcanzó a otras 23 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De esta manera, los pasajeros cuentan con la posibilidad de abonar sus viajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto, dispositivos con tecnología NFC, código QR y la tradicional tarjeta SUBE, tanto en su formato físico como digital. Esta modernización alcanza a servicios bajo jurisdicción nacional, provincial y municipal, y se suma a las iniciativas que buscan adaptar el transporte público a las nuevas demandas tecnológicas.

De acuerdo con la información oficial, dentro de la jurisdicción nacional, la medida incluye a la línea 159. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se incorporan las líneas 219, 239A, 253, 257, 278, 281, 289, 293B, 300, 304, 321, 323, 343, 372 y 405. Por parte de los municipios, se suman las líneas de Quilmes (580, 582, 584, 585 y 586) y de Berazategui (603 y 619).

Los pasajeros pueden optar por pagar con tarjetas Visa y Mastercard contactless, además de celulares y relojes inteligentes asociados a esas tarjetas a través de la tecnología NFC.

El valor del boleto en
El valor del boleto en las 23 líneas incluidas sigue siendo igual al de una SUBE registrada, sin variaciones según el método de pago elegido

El sistema de validación mantiene su dinámica habitual. El usuario debe acercar el método de pago seleccionado al validador del colectivo, a la espera de la confirmación visual en pantalla. Para quienes eligen abonar con código QR, el procedimiento consiste en generar el código desde una billetera electrónica y aproximarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador, lo que habilita una alternativa que suma flexibilidad en la experiencia de viaje.

El valor del boleto en estas 23 líneas permanece igual al de una SUBE registrada, sin importar el método de pago utilizado. Sin embargo, el acceso a beneficios de la Tarifa Social Federal se mantiene solo para quienes pagan con la tarjeta SUBE, tanto en formato físico como digital.

La funcionalidad Atributo a Bordo continúa vigente en las unidades afectadas, lo que permite activar o actualizar descuentos en el mismo colectivo. Los pasajeros deben avisar al chofer acerca de un atributo pendiente y apoyar la tarjeta en el validador para completar el trámite. Esta modalidad busca simplificar la gestión de los descuentos y asegurar que los usuarios accedan a los beneficios correspondientes durante el recorrido.

La información sobre las nuevas opciones de pago y las líneas incluidas se encuentra disponible en el sitio oficial del Gobierno, www.argentina.gob.ar, y en las redes sociales de SUBE en X, Facebook e Instagram. Esta actualización no excluye la utilización de la tarjeta SUBE, sino que amplía las posibilidades y responde a la tendencia creciente de digitalización en el transporte público del AMBA.

La Tarifa Social Federal y
La Tarifa Social Federal y sus descuentos continúan disponibles únicamente para pasajeros que abonen con tarjeta SUBE en formato físico o digital

En noviembre, durante este mismo proceso, el sistema Red SUBE, que cumple una función clave, ya había sumado nuevas opciones para quienes utilizan diariamente el transporte en el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro de las líneas municipales que permiten estos métodos alternativos figuran la 501A de Almirante Brown, la 741 de José C. Paz, varias de La Matanza (620, 622, 624, 628) y de Lomas de Zamora (540, 542, 548, 550, 551, 552, 553), además de otras en distritos como Lanús (524), Mercedes (1, 2B), Morón (634, 635), Pilar (501B, 503), San Fernando (710), San Miguel (740) y San Vicente (503C).

En el grupo de líneas nacionales están la 46, 55, 63, 113, 119, 152, 154, 172, 174, 179 y 197. El listado también abarca líneas provinciales como la 218, 236, 242, 245, 264, 269, 284, 298, 315, 317, 325, 371, 378, 382, 394, 395, 440, 441, 443 y 445.

A la vez, Red SUBE brinda un beneficio adicional para quienes necesitan utilizar más de un medio de transporte. En los servicios de jurisdicción nacional, ofrece un descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% en el tercero y los siguientes, siempre dentro del mismo período de dos horas.

