Sociedad

Controles de tránsito en Navidad: cómo será el operativo en CABA y cuáles son las multas más altas

El Gobierno porteño dispondrá 30 puestos adicionales de control de alcoholemia en la Ciudad. Cuánto deberán pagar aquellos que infrinjan la ley y qué pasará con su licencia de conducir y vehículo

Guardar
El control de alcoholemia, uno
El control de alcoholemia, uno de los operativos clave para esta Nochebuena y Navidad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará los controles de seguridad y prevención durante Nochebuena y Navidad, con un despliegue de operativos especiales en las 15 comunas.

A la intensificación de patrullajes y monitoreos urbanos se suma el incremento de controles de alcoholemia, medida que responde al dato de que uno de cada cinco incidentes de tránsito está asociado al consumo de alcohol.

La estrategia busca disminuir los riesgos viales en las celebraciones, en un contexto donde las sanciones pueden alcanzar montos superiores a $3 millones para quienes conduzcan a velocidades extremas, según informó el Gobierno porteño.

El gobierno de la Ciudad
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires refuerza los controles de alcoholemia en Nochebuena

En este operativo nocturno, se implementarán treinta puestos adicionales de control de alcoholemia distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. El procedimiento adoptado, definido como “método embudo”, obliga a los conductores a reducir la velocidad y facilita la tarea de los agentes, al tiempo que minimiza embotellamientos.

Desde el Centro de Monitoreo se coordinará apoyo a los equipos en la vía pública, incluyendo a los Agentes de Prevención, Agentes de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, quienes junto a la policía cumplirán guardias activas las veinticuatro horas.

También la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Fiscalización inspeccionarán comercios y plazas para evitar la venta de bebidas alcohólicas en zonas prohibidas.

Test de alcoholemia y multas

Según la normativa vigente, el límite de alcohol permitido en sangre es de 0,5 gramos por litro (gr/l) para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l en principiantes y conductores profesionales.

El procedimiento de control inicia con la verificación de la documentación obligatoria—licencia de conducir, cédula verde y seguro—y luego el examen inicial con alómetro.

Si este test arroja positivo, se realiza el dosaje definitivo con alcoholímetro. La sanción mínima es la inhabilitación para conducir durante dos meses para quienes superen los límites autorizados.

En el aspecto sancionatorio, durante noviembre de 2025 se registraron multas récord en la ciudad, especialmente por superar los ciento cuarenta kilómetros por hora (140 km/h) en cualquier vía porteña, con penalidades entre $319.404 y $3.194.040.

El sistema infraccional se basa en las Unidades Fijas (UF), que desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026 tienen un valor de $798,51 cada una. Las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según el dosaje: entre 0,5 y 0,99 gr/l la multa es de $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF), pero si el valor supera 1 gr/l en sangre, la sanción asciende a $1.597.020 (2.000 UF), acompañado por la retención del vehículo y la quita de la licencia.

El listado con las infracciones
El listado con las infracciones y penalidades económicas más recurrentes en la Ciudad de Buenos Aires

Otras infracciones habituales y sus penalizaciones incluyen conducir sin licencia ($39.925,50), no respetar la velocidad mínima ($55.895,70), no utilizar el cinturón de seguridad ($79.851), uso del celular ($79.851), enviar mensajes de texto ($159.702), facilitar el vehículo a un menor ($159.702), violar semáforos (entre $239.553 y $1.197.765) y estacionar en espacios reservados para personas con movilidad reducida ($239.553).

Cómo saber si tengo infracciones

La consulta de infracciones pendientes puede hacerse de manera presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) -hoy y mañana no brindará atención personalizada- presentando el DNI o patente del vehículo, o de forma online en el portal oficial de la Ciudad de Buenos Aires. En esta plataforma, el usuario accede al detalle de las multas y el estado de los puntos en su licencia, y si no hay infracciones, puede descargar gratuitamente el certificado de libre deuda.

El pago de multas está habilitado tanto en línea como de manera presencial, e involucra la impresión de la boleta y el abono en el Banco Ciudad o sucursales de Pago Fácil, RapiPago y BaproPagos. El período de acreditación para pagos presenciales es de noventa y seis horas, requisito indispensable para obtener el certificado de libre deuda.

El chequeo de la Verificación
El chequeo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, otro de los controles que se hará durante esta noche

Además, en materia de estacionamiento, las autoridades porteñas señalaron que estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente se prohíbe de lunes a viernes entre las 7 y las 21.

El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia en ninguno de los dos días. Las excepciones, tanto para habilitar el estacionamiento donde suele estar prohibido como para restringirlo donde habitualmente está permitido, estarán debidamente señalizadas con cartelería. No se podrá estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia ni en espacios paralelos a ciclovías durante ninguna hora del día.

Por último, los peajes operarán con normalidad, aunque se tomará como hora pico el horario de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 en sentido Centro.

Temas Relacionados

Seguridad VialControles de tránsitoCABANavidad 2025Navidad

Últimas Noticias

Las 5 canciones de Navidad para escuchar en Argentina el 24 y 25 de diciembre

Clásicos del rock, pop y el indie le ponen ritmo y emociones propias a la época de fiestas, lejos de los villancicos tradicionales

Las 5 canciones de Navidad

20 frases para compartir por WhatsApp en Nochebuena y Navidad con los seres queridos

Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año

20 frases para compartir por

Lo que dejó el diluvio en el AMBA: cortes de luz y más de 30 rescates en la Panamericana

En el momento en el que se registraron las tormentas más fuertes, más de 60 mil usuarios se quedaron sin suministro eléctrico, pero la situación se normalizó al poco tiempo

Lo que dejó el diluvio

Control de alcoholemia en Nochebuena: sumarán 30 nuevos puestos en la Ciudad de Buenos Aires

Con un aumento significativo en los incidentes de tránsito vinculados al alcohol, el Gobierno porteño reforzará los controles y adelantó que implementará sanciones más severas

Control de alcoholemia en Nochebuena:

Dispararon contra un deportista de 17 años en Entre Ríos con una pistola de aire comprimido

El adolescente permanece bajo controles médicos y debe someterse a evaluaciones para determinar si puede retomar la actividad física, luego de ser hospitalizado a raíz del incidente que es investigado por la Justicia

Dispararon contra un deportista de
DEPORTES
Dolor, dificultad para hablar y

Dolor, dificultad para hablar y cuatro placas de titanio: así quedó Jake Paul tras la fractura de mandíbula que sufrió en el KO de Anthony Joshua

Red Bull eligió quién ocupará el puesto de Helmut Marko mientras crece la expectativa por la llegada de una figura de la Fórmula 1

River Plate continúa con la renovación del Monumental: el cambio de apariencia que tendrá un lugar del estadio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Punta

Wanda Nara viajó a Punta del Este para una Navidad especial: la foto familiar y el dolor por las ausencias

Música del alma en el programa de Guido Kaczka: complicidad entre artistas y una causa solidaria para despedir el año

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

INFOBAE AMÉRICA

El mosquito que transmite el

El mosquito que transmite el dengue puede persistir todo el año en plásticos y macetas a la sombra

Uruguay: un colegio prohibió el celular a alumnos de 12 a 15 años y notó mejoras en la atención y la socialización

La comunidad cristiana de Siria recuerda en Navidad a las víctimas del ataque en la iglesia Mar Elías

El gobierno uruguayo sale a fiscalizar la costa durante el verano para evitar la competencia desleal

La Navidad según Los Simpson: 5 capítulos para revivir durante las fiestas