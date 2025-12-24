Controles de tránsito en Navidad: cómo será el operativo en CABA y cuáles son las multas más altas

El control de alcoholemia, uno de los operativos clave para esta Nochebuena y Navidad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará los controles de seguridad y prevención durante Nochebuena y Navidad, con un despliegue de operativos especiales en las 15 comunas.

A la intensificación de patrullajes y monitoreos urbanos se suma el incremento de controles de alcoholemia, medida que responde al dato de que uno de cada cinco incidentes de tránsito está asociado al consumo de alcohol.

La estrategia busca disminuir los riesgos viales en las celebraciones, en un contexto donde las sanciones pueden alcanzar montos superiores a $3 millones para quienes conduzcan a velocidades extremas, según informó el Gobierno porteño.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires refuerza los controles de alcoholemia en Nochebuena

En este operativo nocturno, se implementarán treinta puestos adicionales de control de alcoholemia distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. El procedimiento adoptado, definido como “método embudo”, obliga a los conductores a reducir la velocidad y facilita la tarea de los agentes, al tiempo que minimiza embotellamientos.

Desde el Centro de Monitoreo se coordinará apoyo a los equipos en la vía pública, incluyendo a los Agentes de Prevención, Agentes de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, quienes junto a la policía cumplirán guardias activas las veinticuatro horas.

También la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Fiscalización inspeccionarán comercios y plazas para evitar la venta de bebidas alcohólicas en zonas prohibidas.

Test de alcoholemia y multas

Según la normativa vigente, el límite de alcohol permitido en sangre es de 0,5 gramos por litro (gr/l) para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l en principiantes y conductores profesionales.

El procedimiento de control inicia con la verificación de la documentación obligatoria—licencia de conducir, cédula verde y seguro—y luego el examen inicial con alómetro.

Si este test arroja positivo, se realiza el dosaje definitivo con alcoholímetro. La sanción mínima es la inhabilitación para conducir durante dos meses para quienes superen los límites autorizados.

En el aspecto sancionatorio, durante noviembre de 2025 se registraron multas récord en la ciudad, especialmente por superar los ciento cuarenta kilómetros por hora (140 km/h) en cualquier vía porteña, con penalidades entre $319.404 y $3.194.040.

El sistema infraccional se basa en las Unidades Fijas (UF), que desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026 tienen un valor de $798,51 cada una. Las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según el dosaje: entre 0,5 y 0,99 gr/l la multa es de $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF), pero si el valor supera 1 gr/l en sangre, la sanción asciende a $1.597.020 (2.000 UF), acompañado por la retención del vehículo y la quita de la licencia.

El listado con las infracciones y penalidades económicas más recurrentes en la Ciudad de Buenos Aires

Otras infracciones habituales y sus penalizaciones incluyen conducir sin licencia ($39.925,50), no respetar la velocidad mínima ($55.895,70), no utilizar el cinturón de seguridad ($79.851), uso del celular ($79.851), enviar mensajes de texto ($159.702), facilitar el vehículo a un menor ($159.702), violar semáforos (entre $239.553 y $1.197.765) y estacionar en espacios reservados para personas con movilidad reducida ($239.553).

Cómo saber si tengo infracciones

La consulta de infracciones pendientes puede hacerse de manera presencial en la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) -hoy y mañana no brindará atención personalizada- presentando el DNI o patente del vehículo, o de forma online en el portal oficial de la Ciudad de Buenos Aires. En esta plataforma, el usuario accede al detalle de las multas y el estado de los puntos en su licencia, y si no hay infracciones, puede descargar gratuitamente el certificado de libre deuda.

El pago de multas está habilitado tanto en línea como de manera presencial, e involucra la impresión de la boleta y el abono en el Banco Ciudad o sucursales de Pago Fácil, RapiPago y BaproPagos. El período de acreditación para pagos presenciales es de noventa y seis horas, requisito indispensable para obtener el certificado de libre deuda.

El chequeo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, otro de los controles que se hará durante esta noche

Además, en materia de estacionamiento, las autoridades porteñas señalaron que estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde normalmente se prohíbe de lunes a viernes entre las 7 y las 21.

El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia en ninguno de los dos días. Las excepciones, tanto para habilitar el estacionamiento donde suele estar prohibido como para restringirlo donde habitualmente está permitido, estarán debidamente señalizadas con cartelería. No se podrá estacionar en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia ni en espacios paralelos a ciclovías durante ninguna hora del día.

Por último, los peajes operarán con normalidad, aunque se tomará como hora pico el horario de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 en sentido Centro.