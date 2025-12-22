Qué dice el pronóstico del tiempo para esta semana: cómo estará el clima en Nochebuena y Navidad

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentará días de calor e inestabilidad durante la semana navideña

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan un escenario climático variado para la celebración de Nochebuena y Navidad en todo el país y, como cada año, el debate vuelve a ser: “¿Mesa afuera o adentro?“. La respuesta será distinta para cada región del país.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los días previos a la Nochebuena estarán marcados por la inestabilidad e intervalos de lluvias. El lunes y martes continuarán presentando cielo mayormente nublado, pero con posibilidades de precipitación bajas, de entre un 10% y un 40% a lo largo de ambas jornadas. Con respecto a la temperatura, las máximas proyectadas se posicionarán entre los 29°C y 31°C, respectivamente, mientras que las mínimas partirán de los 22°.

Un cambio se vislumbra a partir del miércoles: el SMN prevé un cielo parcialmente cubierto para Nochebuena, con bajas chances de lluvias en el rango del 0% al 10%. Las temperaturas mantendrán los mismos valores, puesto que el termómetro comenzará la jornada marcando los 22 grados, para luego subir hasta los 32°.

La información oficial refleja que, para la tarde, el viento podría ir aumentando en intensidad, dejando una sensación térmica superior y abriendo paso a la llegada de un frente frío ya entrada la noche.

La mañana del lunes y del martes podrían registrar algunas lluvias, según el SMN

Para el jueves de Navidad, se aguardan condiciones similares: la temperatura máxima descendería levemente hasta los 28°C, con una mínima estable en 22°C. El ambiente persistiría caluroso y parcialmente nublado, sin descartar variaciones del viento y la posibilidad de chaparrones aislados, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

El viernes repite el patrón, con 25°C de máxima y 21°C mínima, probabilidad de precipitaciones de hasta 30% en algunos tramos del día y predominio de nubosidad variable. Ya el sábado, la inestabilidad gana fuerza: el SMN señala una probabilidad de lluvias y tormentas entre 30% y 70%, con máxima prevista de 30°C y mínima de 21°C. Estas condiciones refuerzan la recomendación de planificar actividades bajo techo ante la posibilidad de cambios bruscos.

Cómo estará el clima en el resto del país

La variabilidad climática en la región pampeana se replica, de acuerdo con el reporte del portal especializado Meteored, para toda el área centro bonaerense. El informe pronostica temperaturas máximas cercanas a los 32°C en la antesala navideña, acompañadas por viento fuerte en rotación durante la tarde y una importante chance de chaparrones y tormentas que podrían afectar al AMBA y la costa atlántica.

En otras regiones, como la Patagonia, las diferencias se acentúan. El sur patagónico mantiene registros frescos, con máximas por debajo de 13°C y vientos que superan los 80 km/h, descartando en la práctica los festejos al aire libre. La zona centro y norte patagónica ostenta tardes templadas y noches más frescas, oscilando entre 20 y 27°C, mientras que el extremo norte de la Patagonia ofrece noches entre 22 y 25°C bajo viento moderado.

Para el lunes las provincias que registran sectores bajo alerta naranja son Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán

La región de Cuyo suma tardes de 30 a 35°C y riesgo de episodios breves de tormentas, especialmente en las estribaciones cordilleranas. Allí, la inestabilidad podría extenderse durante la noche, por lo que Meteored sugiere estar atento a las condiciones cambiantes.

Más al norte, el NOA y el NEA enfrentan jornadas calurosas, humedad elevada y precipitaciones recurrentes, tal como indica el SMN. La probabilidad de lluvias y tormentas se mantendrá todo el 24, alternando momentos secos y chaparrones intermitentes. El consejo es priorizar espacios cubiertos y ventilados para cualquier reunión.

Los mapas de alertas oficiales advierten sobre eventos meteorológicos de variada intensidad en amplias zonas del país. De acuerdo con la información verificada por Meteored, los niveles de alerta varían entre amarillo y naranja en el norte y el sector cuyano, principalmente por tormentas y vientos fuertes, previendo una mejora paulatina el martes 23 aunque persisten avisos preventivos en áreas cordilleranas y NOA.

Para Navidad, el 25 de diciembre, el calor continuará dominando especialmente en el centro y norte del país, con máximas cercanas a 35°C, mientras que la zona norte seguirá influenciada por lluvias y temperaturas inferiores a 30°C. En el sur de Buenos Aires y la Patagonia, el viento sostiene su protagonismo y podría motivar la emisión de nuevas alertas.