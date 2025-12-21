Sociedad

Se espera otro día de mal tiempo en el AMBA y habrá más de diez provincias bajo alerta por tormentas

El pronóstico anticipa tormentas aisladas y cielos nublados en Buenos Aires, mientras que medio país permanecen bajo advertencia por precipitaciones y fuertes ráfagas

Las lluvias continuarán hasta la madrugada del lunes (Télam)

Después de un sábado de inestabilidad climática, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará bajo condiciones meteorológicas adversas durante toda la jornada del domingo. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas a lo largo del día.

Con una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 23 grados, las autoridades remarcaron que la mayor probabilidad de que se produzcan fuertes lluvias se darán a la mañana y a la noche. De hecho, se prevé que por la tarde se prevé una disminución momentánea de la intensidad de los fenómenos.

Aunque el porcentaje de certeza de que llueva rondará entre el 0 y el 40 porciento, el organismo meteorológico afirmó que el mal tiempo persistirá inclusive durante las primeras horas del lunes. En línea con esto, se espera que las lluvias se mantengan solo durante la madrugada.

A pesar de que no se anticipa una mejora sustancial en las condiciones meteorológicas, el SMN indicó que las lluvias cesarían a la mañana. No obstante, el resto del día continuaría marcado por la nubosidad y falta de sol. Además, se pronosticó una mínima de 22 grados y una máxima de 29 grados.

El pronóstico emitido para esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

En paralelo, los expertos reportaron que este domingo un total de 15 provincias permanecerán bajo alerta por tormentas. Entre las jurisdicciones más afectadas figuran Corrientes, el noroeste y sureste de Chaco, el norte de Santiago del Estero y el centro de Jujuy, que según el parte difundido tienen activa una alerta naranja por la severidad de los fenómenos previstos.

Ese nivel implicaría el riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Por este motivo, recomendaron a la población de estas zonas permanecer en lugares cerrados y cancelar cualquier tipo de actividad al aire libre. Sobre todo, aquellas que implicaran estar cerca de playas, ríos, piscinas o cuerpos de agua. Asimismo, aconsejaron estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales, en caso de que la situación se agravara.

No se descarta posible actividad eléctrica (Télam)

Por otro lado, parte del oeste de la provincia de Buenos Aires, el centro de La Pampa, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, el sur de Córdoba, el sur de Misiones, Formosa, el centro de Chaco, Tucumán, el noreste de Jujuy, el este de Catamarca, La Rioja y el norte de San Luis estarán bajo alerta amarilla por tormentas. Este nivel señala la presencia de tormentas de menor intensidad, pero que igualmente pueden generar inconvenientes en la circulación y la vida cotidiana.

Frente a esto, las autoridades instaron a permanecer en construcciones cerradas y a evitar salir, salvo que sea estrictamente necesario. Entre las medidas para reducir riesgos, se destaca la importancia de alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

En este sentido, subrayaron la necesidad de retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y de cerrar puertas y ventanas. También piden mantener distancia de árboles, postes de luz o estructuras susceptibles de caer durante tormentas intensas.

Más de la mitad del país estará bajo alertas por tormentas

En caso de ingreso de agua al domicilio, se indica que es fundamental desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Se recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, así como cargar los celulares previamente o disponer de baterías portátiles.

A las advertencias por tormentas se agregan otras dos alertas amarillas emitidas por el organismo nacional. En la zona cordillerana de Neuquén estará vigente un aviso por lluvias de variada intensidad, mientras que Santa Cruz enfrentará una alerta por vientos fuertes con ráfagas que pueden dificultar la visibilidad y generar riesgos en rutas y caminos del sur argentino.

Finalmente, el SMN solicitó mantenerse informado de manera permanente y prestar atención a los canales oficiales durante toda la jornada, en especial en áreas bajo alerta naranja, donde el impacto de los fenómenos podría resultar más severo. Sobre todo porque las condiciones podrían variar rápidamente en el transcurso del día.

