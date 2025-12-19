Un incendio forestal obligó a evacuar un centro de salud en Bariloche

El fuego se desató en una zona boscosa pegada al Sanatorio San Carlos

Un incendio forestal desatado cerca de las 13.30 de este viernes en una zona boscosa del cerro Runge, en Bariloche, obligó a evacuar el Sanatorio San Carlos, de la mencionada ciudad de Río Negro.

Las llamas tomaron fuerza rápidamente, favorecidas por el abundante combustible vegetal que encontraron a su paso, y quedaron a pocos metros del centro de salud, situado a la altura del kilómetro 1 de avenida Bustillo.

El Cordillerano informó que varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y las ambulancias disponibles se desplegaron rápidamente en el lugar para controlar el fuego y asistir en el operativo de evacuación de pacientes y personal del sanatorio. También se trabajó en el cuidado y la contención de las viviendas linderas.

A causa del operativo, además, se cortó el tránsito en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, así como también en la intersección de Belgrano y 20 de junio.

Antes de la llegada de los bomberos, varios vecinos de la zona, desesperados al ver cómo el fuego se acercaba a sus viviendas, salieron a combatir las llamas con baldes y palas. De hecho, un edificio ubicado en la calle Tucumán también debió ser evacuado por precaución.

Las llamas se desencadenaron a pocos metros del Sanatorio San Carlos

“El fuego comenzó en la ladera del cerro Runge, justo detrás del sanatorio. Ya están los equipos trabajando en la zona. Avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación en ese sector”, advirtió Nelson Leal, subjefe del Splif Bariloche, en diálogo con Diario Río Negro.

Las autoridades municipales, además, le manifestaron al mismo medio que “si bien se agradece la voluntad de colaborar, la presencia de personas no autorizadas en el área de fuego entorpece las maniobras de los bomberos y brigadistas, pone en riesgo la circulación de las unidades de emergencia y puede generar situaciones de peligro para los civiles”.

E insistieron: “Dejen trabajar a los profesionales. La mejor manera de ayudar en este momento es despejar las vías de acceso y mantenerse informados por canales oficiales. No se acerquen a la zona del incendio”.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Bariloche es favorable al trabajo de los bomberos, ya que la llovizna que caía mientras se combatía al fuego en las primeras horas de la tarde se espera que continúe hasta la noche, incluso con momentos de precipitaciones más intensas.

Por otro lado, una vez avanzado el fuego, el incendio pasó de ser forestal a “de interfase”, que es justamente cuando se propaga de la vegetación a las construcciones, o viceversa, poniendo en riesgo a personas, viviendas e infraestructuras.

Justamente este viernes estuvo en Bariloche el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y alertó sobre la alta probabilidad de incendios en esta época del año.

“Estamos atravesando uno de los veranos más secos de los últimos 14 años y frente a ese escenario no improvisamos. En Bariloche reunimos a todos los organismos con responsabilidad en la prevención y el combate del fuego, con una coordinación sólida que hoy nos encuentra en un muy buen nivel de organización”, resaltó.

Detalló: “Respaldamos esa planificación con inversión en cámaras de alerta temprana, estaciones meteorológicas, equipamiento para la primera respuesta, movilidad y maquinaria. Sumamos 50 combatientes, tecnología desarrollada por INVAP, fortalecimos al SPLIF e incorporamos medios aéreos para llegar antes y responder mejor”.

Finalmente, advirtió que “la responsabilidad también es social: está prohibido hacer fuego”.

“Cuidar nuestros bosques y nuestras comunidades es una tarea compartida, con un Estado presente y activo”, concluyó el mensaje del gobernador en redes sociales.

Luego, Weretilneck inauguró distintas obras municipales junto al intendente de Bariloche, Walter Cortés.

Tanto a turistas como a vecinos de la provincia, ante la detección de fuego o columnas de humo, se les solicita que se comuniquen de manera urgente a la línea 103.