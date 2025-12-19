Se registró un choque múltiple en la autopista General Paz: hay varios heridos

El siniestro tuvo lugar luego de que el conductor girara en U

Durante la madrugada de este viernes, varios accidentes se registraron en distintos puntos de la Ciudad, los cuales dejaron como saldo personas heridas y severos daños en los vehículos involucrados.

El episodio más reciente tuvo lugar cerca de las 4.40 de la mañana sobre la avenida General Paz, a la altura de Balbín en dirección hacia el Riachuelo. En el siniestro se vieron involucrados varios autos, y como resultado un auto utilitario de color rojo quedó atravesada en la calzada.

El impacto con un vehículo de gran porte (una Volkswagen Amarok Blanca) dejó a utilitario totalmente dañado. En las imágenes proporcionadas por el SAME, se podía observar parte del capot levantado, las dos ruedas delanteras salidas de eje y el parabrisas estallado.

Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) indicaron a Infobae que el incidente dejó varios heridos, los cuales estaban siendo asistidos por el personal médico. El conductor del vehículo rojo debió ser trasladado al hospital Santojanni debido a un politraumatismo.

En el incidente también se vio afectado otra camioneta Ford 4x4 que circulaba con un equipo utilizado comúnmente para el traslado de animales, que quedó al costado del camino.

Minutos antes, en la intersección de Avenida Riestra al 1700, entre Mom y Agustin de Vedia, un conductor hizo una mala maniobra de retorno y terminó sobre la vereda, tras colisionar contra un auto estacionado. Finalmente, el auto impactó contra la pared. En el lugar trabajaban los agentes de la Policía de la Comuna 7.

En otro hecho vial, ocurrido poco después de la medianoche, una agente de tránsito fue atropellada por un automóvil en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y La Pampa, donde realizaba controles de rutina. La trabajadora fue atendida por lesiones en las piernas y no requirió traslado, según detalló la policía alrededor de la 1.05, mientras trabajaba en el barrio porteño de Belgrano.

Noticia en desarrollo