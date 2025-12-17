La Ciudad de Buenos Aires incorpora colectivos a GNC en su flota de transporte público

Una línea de colectivos incorporará unidades con GNC en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada de los primeros colectivos a GNC marca un punto de inflexión en la estrategia de movilidad sustentable de la Ciudad de Buenos Aires. El Grupo Metropol presentó oficialmente dos unidades fabricadas por King Long en China, que forman parte de una inversión de USD 45 millones destinada a renovar la flota de las líneas 65 y 151. Este proyecto contempla la incorporación de un total de 150 colectivos impulsados por Gas Natural Comprimido (GNC), con el objetivo de modernizar el transporte público y reducir el impacto ambiental en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El acto de presentación reunió a los principales directivos de Grupo Metropol, encabezados por Eduardo y Javier Zbikoski, junto a autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los funcionarios presentes destacó el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, además de representantes de la prensa especializada y referentes del sector del transporte.

Las líneas 65 y 151 serán las que tendrán unidades con GNC

Durante la jornada, los organizadores expusieron los lineamientos estratégicos de la inversión y detallaron el impacto que tendrá en el sistema de transporte público. La iniciativa se articula con el Plan de Movilidad Sustentable de la ciudad, que busca avanzar hacia una movilidad más limpia y eficiente. Los nuevos colectivos a GNC incorporan tecnología que permite reducir de manera significativa las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire urbano.

Entre las características técnicas y ambientales de las unidades, se destaca la reducción de material particulado (PM), lo que contribuye a un aire más puro y respirable. Además, la disminución de óxidos de nitrógeno (NOx) implica un menor impacto en la salud de la población. Según los datos presentados, los colectivos a GNC logran hasta 25% menos emisiones de CO₂ por kilómetro en comparación con los vehículos tradicionales. Otro aspecto relevante es la operación más silenciosa, que se traduce en viajes más agradables y entornos urbanos más tranquilos.

Como parte de la presentación, los asistentes participaron en un viaje de prueba a bordo de las nuevas unidades hasta la futura estación de carga, que abastecerá a toda la flota. Esta experiencia permitió conocer de primera mano el funcionamiento del sistema y la operatividad de los colectivos a GNC.

Todo es parte del Plan de Movilidad Sustentable

El director de Grupo Metropol, Eduardo Zbikoski, subrayó la importancia de este avance para la empresa y para el transporte público de la ciudad. En sus palabras: “La llegada de estas primeras unidades marca un hito para Metropol y para el transporte público de la Ciudad. Es el resultado de una inversión histórica que apuesta por energías más limpias, tecnología de punta y una mejora real en la experiencia de viaje de los pasajeros”.

Por su parte, el ministro Pablo Bereciartua resaltó el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado. En su intervención, afirmó: “Este tipo de iniciativas acompañan y fortalecen la visión de la Ciudad y del Sistema Integrado de Movilidad. La incorporación de colectivos a GNC es un paso concreto hacia un transporte más eficiente, moderno y ambientalmente responsable”.

La llegada de estas dos primeras unidades representa el inicio de un proceso que continuará con el arribo progresivo del resto de los colectivos durante diciembre y enero. Con esta iniciativa, Metropol se posiciona como uno de los actores líderes en la transformación del transporte público en el AMBA.