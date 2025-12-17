Inauguraron un espacio en la Casa Rosada en homenaje a Víctor Bugge, el histórico fotógrafo presidencial

Inauguraron un espacio en la Casa Rosada en homenaje a Víctor Bugge (Fotos: Walter Carrera)

Las autoridades de la Casa Rosada decidieron abrir un espacio en homenaje a Víctor Bugge, el histórico fotógrafo presidencial que trabajó durante más de 40 años en el edificio presidencial y estuvo con todos los mandatarios desde el regreso de la democracia hasta su retiro.

Con la participación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se inauguró un espacio dentro de la casa presidencial denominado “Espacio Víctor Bugge”, en el que se exhibirán sus más históricas fotografías.

“Durante casi 50 años fue el fotógrafo de la democracia y testigo privilegiado de la historia argentina, retratando los momentos emblemáticos que marcaron a nuestro país. Su trabajo ya es parte del patrimonio histórico de la Nación”, aclararon desde la Rosada.

Víctor Bugge trabajó como fotógrafo en la Casa Rosada desde el regreso de la democracia

En tanto, Adorni compartió en sus redes sociales: “Hoy nos dimos el placer de homenajear al fotógrafo Víctor Bugge en Casa Rosada. Prácticamente, medio siglo retratando cada uno de los hechos centrales de la historia argentina. Su trabajo ya es parte del patrimonio histórico de la Nación”.

Del homenaje participó el actual Director de Fotografía de la Casa Rosada, Walter Carrera, quien hoy está a cargo del área tras la salida de Bugge, junto a los fotógrafos que lo acompañaron durante años y que continúan en funciones.

En ese sentido, Bugge decidió jubilarse en febrero de este año y por eso abandonó sus funciones dentro de la Casa Rosada. El propio Adorni cuando todavía cumplía funciones de vocero confirmó la noticia y aseguró: “No solo lo hace en inmejorables condiciones y feliz por el trato recibido por este gobierno, sino que además también va a tener su homenaje, su salón y todos los honores que merece una persona que dedicó su vida a fotografiar la historia argentina”.

El propio Bugge aclaró ante la consulta de Infobae que dejó la profesión por una decisión propia y no por un despido, como había circulado en redes sociales. Fue ampliamente conocido como el fotógrafo de los presidentes, por su extenso trabajo como reportero gráfico. Desde allí capturó los últimos años de los 200 de historia de la República Argentina, que incluso involucra el regreso de la democracia, en 1983.

Justamente, remarcó algunas de las imágenes que quedaron para siempre en la historia argentina: “La foto de (Raúl) Alfonsín y (Carlos) Menem, que fue la primera de un traspaso de mando desde el regreso a la democracia. El juego que Néstor Kirchner hizo con el bastón presidencial, o bien cuando fotografié a Cristina Kirchner sentada en el Sillón Presidencial. Era la primera mujer que fotografiaba después de hacerlo con todos presidentes hombres. Y por último, recuerdo las pocas horas que estuvo (Federico) Pinedo. Fue presidente durante 8 o 9 horas“.

En el salón se exhiben fotos que tomó durante su carrera

Sin embargo, no todo fueron honores y flashes en su carrera. “Fue un destrato, para mí fue el peor gobierno de los que presencié”, había asegurado sobre la gestión del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en un diálogo exclusivo con Infobae.

La poca empatía que tuvo la administración de Alberto Fernández para con su trabajo, sumada a las constantes “agresiones” que sufría su equipo, fueron el detonante para que el fotógrafo presidencial sufriera un pico de estrés que, a la postre, derivaría en un cáncer de próstata.

Respecto a estas agresiones, Bugge precisó que le prohibieron difundir sus fotografías a los medios de comunicación, tarea que solía realizar desde el regreso a la democracia. Y esa fue una de las tantas razones por las que el reportero gráfico decidió dar un paso al costado.

Participaron Karina Milei y Manuel Adorni

Ya en la actualidad, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura, en una ceremonia realizada el pasado martes 2 de diciembre por la tarde en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.

El homenajeado asistió en compañía de sus hijos, nietos y colegas de toda la vida. “Estoy muy emocionado”, le dijo a este medio minutos antes. “Yo me retiré hace poco y que aparezca un reconocimiento de esta magnitud me dice que algo hice bien”, agregó.

Tras una breve y cálida bienvenida, se proyectó un video de casi cuatro minutos que el propio Bugge armó: una secuencia de imágenes suyas que recorren los hitos de la democracia argentina y que él presentó en diciembre de 2023, al cumplirse 40 años del retorno democrático.