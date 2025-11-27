Sociedad

Un ascensor se desplomó 11 pisos en un edifico de Balvanera: una madre y su hija resultaron heridas

Ocurrió en la avenida Belgrano al 2300. Bomberos de la Ciudad y cuatro móviles del SAME asistieron a la mujer de 36 años y la menor de 7, quienes fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía

Guardar
La emergencia se produjo durante
La emergencia se produjo durante la tarde cuando un ascensor descendió violentamente hasta la planta baja

Una tarde tensa se vivió en el barrio porteño de Balvanera, cuando un ascensor se desplomó desde el 11° piso hasta la planta baja en un edificio de la avenida Belgrano al 2300. La caída sorprendió a los vecinos del edificio y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

En el interior del elevador se encontraban dos personas: una niña de 7 años y su madre de 36. La alarma fue reportada cuando la menor y la mujer quedaron atrapadas tras el brusco descenso del ascensor.

Luego de un llamado al 911, llegaron al lugar personal de la Comisaría Vecinal 3 C, miembros del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y a cuatro móviles del SAME que constataron el siniestro y se coordinaron para asistir a las víctimas y garantizar su traslado.

Una vez que se pudo evaluar a las dos personas involucradas, el SAME confirmó a Infobae que ambas fueron derivadas al Hospital Ramos Mejía y que ninguna presentaba riesgo de vida.

Fuentes del caso remarcaron que todo el operativo tuvo como prioridad el traslado a un centro de salud y la asistencia inmediata tras el impacto.

La noticia sobre el incidente generó preocupación en la zona, en tanto la presencia de los equipos de emergencia mantuvo cerrada la vía por algunos minutos para facilitar las tareas de socorro.

La investigación quedó a cargo de las autoridades locales que realizaron las primeras actuaciones, mientras vecinos y transeúntes se mantuvieron expectantes durante el despliegue.

La intervención conjunta de Bomberos de la Ciudad, Comisaría Vecinal 3 C y SAME permitió contener la situación y evitar mayores complicaciones.

Córdoba: una mujer quedó encerrada en un ascensor luego de un accidente por fallas y resultó herida

Una mujer sufrió lesiones luego de que un ascensor subiera bruscamente

Una situación inesperada alteró la rutina en un edificio de la calle Chacabuco 600, en Nueva Córdoba, barrio de la ciudad capital, cuando un ascensor presentó una falla y dejó atrapada a una mujer. El hecho sorprendió a los vecinos que lograron actuar para rescatar a la víctima antes de que lleguen los servicios de emergencia.

Según datos confirmados por la Policía y equipos de emergencias al medio local El Doce TV, la protagonista del incidente fue identificada como M.F., una joven de 28 años que utilizaba el elevador para descender desde el piso 12.

Contra todo pronóstico, el mecanismo realizó un movimiento abrupto: en lugar de bajar, ascendió hasta el piso 15 y se detuvo con una sacudida.

El impacto de la detención repentina generó dolor en la región lumbar de la joven. De acuerdo con la versión de la víctima, los movimientos inesperados del elevador la dejó tendida en el suelo del ascensor. La mujer logró grabar un video que mostró cómo vivió en pocos segundo el brutal movimiento del elevador.

Según detalló otro medio cordobés, La Voz, aunque ya había sido retirada por otros ocupantes cuando llegaron los servicios de auxilio, la urgencia del momento activó una respuesta inmediata: personal policial del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otros efectivos la trasladaron a un hospital cercano, a fin de efectuar una revisión médica y descartar lesiones de gravedad.

En el edificio, la noticia se propagó rápidamente. El personal de mantenimiento clausuró el ascensor, mientras las autoridades comenzaron a recopilar datos y testimonios para esclarecer las causas exactas de la falla y revisar las medidas de seguridad en la propiedad.

El DUAR relató a El Doce TV: “Fuimos al lugar tras recibir una llamada del 911. Llegamos y encontramos a la mujer caída en el piso del ascensor: felizmente no hubo mayores daños ni lesiones”.

La actuación de los vecinos resultó determinante para asistirla. Las próximas horas serán clave para definir las condiciones en las que operaba el elevador y las responsabilidades que pudieran surgir.

Temas Relacionados

BalvaneraCiudad de Buenos AiresPolicía de la CiudadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tragedia en Mar del Plata: un motociclista chocó contra un auto, salió despedido y fue impactado por una camioneta

La víctima tenía 25 años. Se investiga la mecánica del hecho para determinar responsabilidades

Tragedia en Mar del Plata:

Cuándo llegan las lluvias al AMBA: anticipan tormentas fuertes y un marcado descenso de temperatura

En algunos sectores se espera que las precipitaciones sean intensas y hasta pueda haber actividad eléctrica. Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Cuándo llegan las lluvias al

El Gobierno de Entre Ríos prohibió todo tipo de quemas hasta febrero ante el riesgo de incendios forestales

La medida, anunciada por la Secretaría de Ambiente, dispone que en Gualeguaychú la prohibición se mantendrá activa durante todo el año y habilitó una línea telefónica de vigilancia ambiental para recibir denuncias

El Gobierno de Entre Ríos

Cayó el prófugo por el crimen de Joel Riquelmes, el hombre asesinado en una pelea familiar en Merlo

Así, ya están detenidos los tres acusados por el ataque ocurrido el domingo pasado y que también dejó a dos personas heridas

Cayó el prófugo por el

Manejaba drogado con cocaína, realizó una maniobra imprudente y provocó un triple choque en Rosario

El impacto ocurrido a plena luz del día en la intersección de las calles Eva Perón y Provincias Unidas. El siniestro se desató cuando uno de los autos intentó girar hacia una estación de servicio

Manejaba drogado con cocaína, realizó
DEPORTES
Boca Juniors vence 1-0 a

Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en el Superclásico y se clasifica a la final del torneo de Reserva

El impensado contratiempo que sufre Argentinos Juniors antes del choque ante Boca por los cuartos del Torneo Clausura

Portugal le ganó 1-0 a Austria y se consagró campeón del Mundial Sub 17: el mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

TELESHOW
Se conoció el trailer de

Se conoció el trailer de la serie vertical para celulares que protagonizarán cuatro ex Gran Hermano

Premios Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran noche de la TV

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump

El puente de Choluteca, la obra que venció al huracán Mitch pero perdió su río

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia