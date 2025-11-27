Un ascensor se desplomó 11 pisos en un edifico de Balvanera: una madre y su hija resultaron heridas

La emergencia se produjo durante la tarde cuando un ascensor descendió violentamente hasta la planta baja

Una tarde tensa se vivió en el barrio porteño de Balvanera, cuando un ascensor se desplomó desde el 11° piso hasta la planta baja en un edificio de la avenida Belgrano al 2300. La caída sorprendió a los vecinos del edificio y generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

En el interior del elevador se encontraban dos personas: una niña de 7 años y su madre de 36. La alarma fue reportada cuando la menor y la mujer quedaron atrapadas tras el brusco descenso del ascensor.

Luego de un llamado al 911, llegaron al lugar personal de la Comisaría Vecinal 3 C, miembros del cuerpo de Bomberos de la Ciudad y a cuatro móviles del SAME que constataron el siniestro y se coordinaron para asistir a las víctimas y garantizar su traslado.

Una vez que se pudo evaluar a las dos personas involucradas, el SAME confirmó a Infobae que ambas fueron derivadas al Hospital Ramos Mejía y que ninguna presentaba riesgo de vida.

Fuentes del caso remarcaron que todo el operativo tuvo como prioridad el traslado a un centro de salud y la asistencia inmediata tras el impacto.

La noticia sobre el incidente generó preocupación en la zona, en tanto la presencia de los equipos de emergencia mantuvo cerrada la vía por algunos minutos para facilitar las tareas de socorro.

La investigación quedó a cargo de las autoridades locales que realizaron las primeras actuaciones, mientras vecinos y transeúntes se mantuvieron expectantes durante el despliegue.

La intervención conjunta de Bomberos de la Ciudad, Comisaría Vecinal 3 C y SAME permitió contener la situación y evitar mayores complicaciones.

Córdoba: una mujer quedó encerrada en un ascensor luego de un accidente por fallas y resultó herida

Una mujer sufrió lesiones luego de que un ascensor subiera bruscamente

Una situación inesperada alteró la rutina en un edificio de la calle Chacabuco 600, en Nueva Córdoba, barrio de la ciudad capital, cuando un ascensor presentó una falla y dejó atrapada a una mujer. El hecho sorprendió a los vecinos que lograron actuar para rescatar a la víctima antes de que lleguen los servicios de emergencia.

Según datos confirmados por la Policía y equipos de emergencias al medio local El Doce TV, la protagonista del incidente fue identificada como M.F., una joven de 28 años que utilizaba el elevador para descender desde el piso 12.

Contra todo pronóstico, el mecanismo realizó un movimiento abrupto: en lugar de bajar, ascendió hasta el piso 15 y se detuvo con una sacudida.

El impacto de la detención repentina generó dolor en la región lumbar de la joven. De acuerdo con la versión de la víctima, los movimientos inesperados del elevador la dejó tendida en el suelo del ascensor. La mujer logró grabar un video que mostró cómo vivió en pocos segundo el brutal movimiento del elevador.

Según detalló otro medio cordobés, La Voz, aunque ya había sido retirada por otros ocupantes cuando llegaron los servicios de auxilio, la urgencia del momento activó una respuesta inmediata: personal policial del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otros efectivos la trasladaron a un hospital cercano, a fin de efectuar una revisión médica y descartar lesiones de gravedad.

En el edificio, la noticia se propagó rápidamente. El personal de mantenimiento clausuró el ascensor, mientras las autoridades comenzaron a recopilar datos y testimonios para esclarecer las causas exactas de la falla y revisar las medidas de seguridad en la propiedad.

El DUAR relató a El Doce TV: “Fuimos al lugar tras recibir una llamada del 911. Llegamos y encontramos a la mujer caída en el piso del ascensor: felizmente no hubo mayores daños ni lesiones”.

La actuación de los vecinos resultó determinante para asistirla. Las próximas horas serán clave para definir las condiciones en las que operaba el elevador y las responsabilidades que pudieran surgir.