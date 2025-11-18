Córdoba: una mujer quedó encerrada en un ascensor luego de un accidente por fallas y resultó herida

Una mujer sufrió lesiones luego de que un ascensor subiera bruscamente

Una situación inesperada alteró la rutina en un edificio de la calle Chacabuco 600, en Nueva Córdoba, barrio de la ciudad capital, cuando un ascensor presentó una falla y dejó atrapada a una mujer. El hecho que ocurrió este lunes sorprendió a los vecinos que lograron actuar para rescatar a la víctima antes de que lleguen los servicios de emergencia.

Según datos confirmados por la Policía y equipos de emergencias al medio local El Doce TV, la protagonista del incidente fue identificada como M.F., una joven de 28 años que utilizaba el elevador para descender desde el piso 12.

Contra todo pronóstico, el mecanismo realizó un movimiento abrupto: en lugar de bajar, ascendió hasta el piso 15 y se detuvo con una sacudida.

El impacto de la detención repentina generó dolor en la región lumbar de la joven. De acuerdo con la versión de la víctima, los movimientos inesperados del elevador la dejó tendida en el suelo del ascensor. La mujer logró grabar un video que mostró cómo vivió en pocos segundo el brutal movimiento del elevador.

El ascensor subió inesperadamente del piso 12 al 15 y se detuvo bruscamente, causando lesiones a la usuaria

Según detalló otro medio cordobés, La Voz, aunque ya había sido retirada por otros ocupantes cuando llegaron los servicios de auxilio, la urgencia del momento activó una respuesta inmediata: personal policial del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otros efectivos la trasladaron a un hospital cercano, a fin de efectuar una revisión médica y descartar lesiones de gravedad.

En el edificio, la noticia se propagó rápidamente. El personal de mantenimiento clausuró el ascensor, mientras las autoridades comenzaron a recopilar datos y testimonios para esclarecer las causas exactas de la falla y revisar las medidas de seguridad en la propiedad.

El DUAR relató a El Doce TV: “Fuimos al lugar tras recibir una llamada del 911. Llegamos y encontramos a la mujer caída en el piso del ascensor: felizmente no hubo mayores daños ni lesiones”.

La actuación de los vecinos resultó determinante para asistirla. Las próximas horas serán clave para definir las condiciones en las que operaba el elevador y las responsabilidades que pudieran surgir.

Un antecedente similar en Palermo

Durante una madrugada de octubre pasado, la caída de un ascensor provocó el despliegue de múltiples equipos de emergencia en un edificio del barrio de Palermo. Un llamado de alerta movilizó a 11 ambulancias y a una unidad de triage del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hasta la zona de Arévalo al 2700, donde se había producido el accidente.

Un antecedente en Palermo involucró la caída de un ascensor con nueve jóvenes atrapados y múltiples heridos

Al llegar, los servicios de emergencia confirmaron que dentro del elevador se encontraban atrapados nueve jóvenes, quienes fueron rescatados tras un operativo conjunto.

El episodio tuvo lugar alrededor de la 01:35, cuando el ascensor se desplomó desde el séptimo piso del inmueble. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales y a la que accedió Infobae, entre los ocupantes se distinguían seis mujeres y tres varones, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 20 años.

Al momento de ser asistidos, todos presentaban politraumatismos de diversa consideración. El personal del SAME intervino rápidamente para evaluar y brindar atención primaria a los afectados.

Uno de los casos que requirió intervención médica específica fue el de una joven que sufrió una fractura de fémur, una lesión que demandó atención especializada y un inmediato traslado. Según precisaron las fuentes consultadas, los nueve heridos fueron llevados para su evaluación y tratamiento a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia.

Paralelamente al trabajo de los servicios sanitarios, varias dotaciones de Bomberos participaron en las tareas de rescate, estabilizando el elevador y facilitando la evacuación de los jóvenes.

La investigación sobre las causas del accidente quedó a cargo de la comisaría 14 B. Asimismo, interviene la Unidad de Flagrancia Norte, bajo la dirección de Federico Brondini, que determinó el establecimiento de una consigna policial en el edificio para preservar el lugar mientras avanzan las pericias y se reúnen los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.