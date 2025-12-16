Moreno: inauguraron un nuevo microestadio y una pileta en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”

En Moreno inauguraron una nueva pileta con olas (foto: Municipio de Moreno)

En el Polideportivo “Diego Armando Maradona” de Cuartel V, ubicado en la localidad de Moreno, inauguraron un microestadio y una pileta con olas. Estas nuevas instalaciones, pensadas tanto para el alto rendimiento como para el disfrute general, responden a una demanda histórica de la zona y amplían el acceso al deporte y la recreación, según informó el Gobierno local.

El frente del Polideportivo "Diego Armando Maradona" (foto: Municipalidad de Moreno)

Durante la jornada inaugural, que se realizó sobre la Ruta Provincial N° 24, kilómetro 56,5, la intendente Mariel Fernández subrayó el carácter colectivo de la obra y su impacto social. “Esto es un sueño que de alguna manera construimos entre todos y que lo estamos cumpliendo ahora desde el Gobierno municipal y que tengo muchas ganas de que todos lo disfruten y que incentive a toda la comunidad a que lo use”, afirmó la jefa comunal.

Fernández recordó el pasado de la comunidad y la importancia de ofrecer alternativas a los jóvenes: “Hace muchos años cuando nuestro trabajo era acompañar a los jóvenes de nuestra comunidad, hicimos Un grito a 23 kilómetros porque estaban muriendo muchos jóvenes en enfrentamientos por el narcomenudeo y nosotros pedíamos a gritos que alguien nos escuchara. Esto es parte de ese grito, pero hoy es un grito de alegría, un grito de felicidad, y un grito de no los merecemos”.

El nuevo microestadio, en Moreno (foto: Municipalidad de Moreno)

El microestadio, con una superficie cubierta de 2.300 m², está especialmente diseñado para actividades deportivas y competitivas de alto nivel. El mismo dispone de una tribuna con capacidad para 500 personas sentadas y un tablero electrónico, lo que permite la realización de múltiples disciplinas. El área deportiva incluye un playón multipropósito de 20 x 40 metros, con piso de estándar internacional, apto para handball, básquet, futsal y una cancha principal de vóley, además de tres canchas de vóley adicionales para entrenamiento.

El complejo se completa con un área de apoyo que cuenta con Salón de Usos Múltiples, sala de reuniones, vestuarios y sanitarios para hombres y mujeres, dos salas de control y sala de máquinas, junto a un sector exterior semicubierto de aproximadamente 380 m². Estas características permiten albergar torneos federativos y competencias de alcance municipal, provincial, nacional e internacional.

La pileta con olas, inaugurada junto al microestadio, está destinada tanto al esparcimiento de la comunidad como al entrenamiento de deportistas de alto rendimiento (foto: Municipalidad de Moreno)

La pileta con olas, inaugurada junto al microestadio, está destinada tanto al esparcimiento de la comunidad como al entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. Estas obras refuerzan la infraestructura del Polideportivo DAM, inaugurado en 2024 y construido a través del Fondo de Financiamiento Educativo.

“Cumplimos con un derecho de que todos los habitantes de Moreno puedan acceder a la práctica deportiva. Este es un Polideportivo no solamente para todo Moreno, esto va a ser de uso regional por la calidad”, determinó Fernández.

Previo al acto inaugural, se realizó una bicicleteada para poner en marcha una bicisenda recientemente construida, que abarca más de 2 kilómetros desde Colectora Gutenberg hasta la entrada al Polideportivo DAM. Este nuevo circuito promueve la movilidad sustentable y el acceso seguro al predio.

Previo a la inauguración se realizó una bicicleteada (foto: Municipalidad de Moreno)

En el evento participaron también Cynthia Muñoz, secretaria de Cultura, Educación y Deportes; María Giménez, secretaria de Obras y Servicios Públicos; Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante; Noelia Saavedra, diputada provincial, junto a vecinos, deportistas y autoridades municipales.