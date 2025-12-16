Sociedad

Más de 500 familias se anotaron para adoptar a un adolescente de 14 años que fue abusado y abandonado por sus padres

Una convocatoria inédita se generó luego de que Nata, quien vive en Rosario, compartiera su historia de vida en redes. “Mi deseo para esta Navidad es tener una familia“, dijo a cámara en un conmovedor video que se viralizó

Nata es de Santa Fe y fue entregado en adopción a los 12 años y hace un año está en un hogar. Sus padres están presos.

Nata, el adolescente de 14 años que vive en un hogar de la ciudad de Rosario, Santa Fe, previa autorización de su abogada y la jueza a cargo del expediente, publicó un conmovedor video contando su deseo de ser adoptado y generó una masiva respuesta e inscripción de personas de todo el mundo en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) de Santa Fe.

Según los últimos registros, más de 500 familias de Argentina y del extranjero se inscribieron. El caso cobró notoriedad tras la difusión de un video en el que el propio joven expreso su deseo de “tener un papá y una mamá”, lo que generó un hecho sin precedentes.

El plazo para anotarse en el proceso de adopción vence el 20 de diciembre por lo que las autoridades reiteraron el llamado a las familias interesadas a completar el trámite.

La información en RUAGA de la búsqueda de una familia para Nata, el adolescente de 14 años cuya historia se viralizó

La publicación del video viral, que dura un minuto y cuarenta segundos, tuvo como objetivo ampliar el alcance de la convocatoria ante la urgencia del caso y promover la inscripción de familias dispuestas a adoptar a un adolescente.

La jueza de Familia Nº 3, María José Campanella, explicó a La Capital que la convocatoria fue un pedido expreso del propio Nata, quien participó activamente en la elaboración del video junto a la Red Argentina de Adopción y la organización Abrigo Firmat. Campanella detalló: “Se han recibido interesados desde Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Centroamérica. Son más de 500 anotados”.

El video de Nata y las numerosas repercusiones que tuvo en Instagram

El proceso de selección y depuración de los postulantes está a cargo del RUAGA en colaboración con la Dirección de Niñez. Cada inscripto recibirá un correo electrónico con los formularios correspondientes, y se priorizarán aquellos grupos familiares que puedan garantizar cercanía geográfica y un perfil acorde al deseo de Nata de contar con una mamá y un papá. Los postulantes del exterior quedarán excluidos de la selección.

El video de Nata superó ampliamente las expectativas de las autoridades, ya que la convocatoria pública nacional más exitosa hasta la fecha había reunido apenas 25 interesados, según fuentes del sector citadas por el medio santafesino.

La convocatoria en IG de su caso

En la provincia de Santa Fe, existen actualmente unas 137 convocatorias públicas abiertas para la adopción de niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años. La de Nata es la número 81. En este contexto, la tendencia muestra un incipiente cambio: entre enero y noviembre, se iniciaron más de cien trámites de adopción en la provincia, de los cuales 22 correspondieron a niños mayores de ocho años.

La historia de Nata

Marcado por el abuso, el abandono y el maltrato, a los siete años fue separado de su familia por situaciones de violencia; su madre fue privada de la libertad y, bajo el cuidado de su padre, sufrió nuevos episodios de violencia que derivaron en la detención de este último.

Posteriormente, vivió con sus tías y, tras la liberación de su madre en 2021, se intentó una revinculación que no prosperó. En 2024, su madre lo llevó a los tribunales y manifestó su deseo de dejarlo en adopción.

Desde entonces, el adolescente reside en un centro residencial en Rosario y, pese a la tristeza y la soledad, decidió grabar el video que movilizó a la sociedad. Y allí expresó: "Viví demasiadas situaciones de violencia que no quiero repetir. Maltratos, gritos, discriminaciones demasiado graves y dolorosas para mi infancia. A los 12 años mi mamá me llevó en adopción a Tribunales, cosa que no quería porque mi sueño desde chiquito fue siempre tener una familia, una mamá y un papá. Mi deseo es sentirme cuidado y contenido, una familia, algo que no pude cumplir y me tuve que ir a un hogar”.

“Mi deseo para esta Navidad es tener una familia”, dice Nata con un tono que conmueve

Hoy, el adolescente cursa el segundo año de secundaria y valora profundamente la importancia de estudiar. Además, disfruta de la natación -actividad que practica dos veces por semana en un club- y sostiene también un espacio terapéutico con una psicóloga al que asiste cada 15 días.

Además, cuenta con un círculo de amigos que considera fundamentales en su vida y el acompañamiento de Paola, su abogada.

Entre sus anhelos más personales, Nata destaca dos deseos para su futuro hogar: “Que la familia tenga tiempo para que salgamos a pasear y me acompañe a mis actividades y que yo pueda tener mi propia habitación, solo para mí”.

Aunque Nata expresa que le gustaría integrarse a una familia compuesta por un papá y una mamá, también contempla la posibilidad de una familia monoparental. Su prioridad es permanecer cerca de Rosario para no alejarse de sus vínculos actuales.

Las personas interesadas en postularse para la adopción de Nata pueden inscribirse enviando un correo electrónico a registrosrosario@santafe.gov.ar, consignando en el asunto el número de referencia de la convocatoria (81/25), junto con sus datos personales y de contacto.

