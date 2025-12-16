Impactante choque fatal en Jujuy entre un colectivo y un camión: un muerto y 22 heridos

El accidente en Azul Pampa movilizó a bomberos, SAME y fuerzas de seguridad por la gravedad de las lesiones de los pasajeros

Durante la mañana de este martes, un grave siniestro vial tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento Humahuaca, provincia de Jujuy. Un colectivo con pasajeros impactó de frente contra un camión con acoplado. Tras el choque, una persona murió y al menos otras 22 resultaron heridas.

Las causas que provocaron el accidente aún permanecen bajo investigación. La gravedad de las consecuencias generó una rápida movilización de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad en la zona.

El director general de Emergencias de Jujuy, Ariel Mamaní, indicó a Cadena 3 que en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del SAME, quienes inicialmente desplegaron tres ambulancias y, ante la magnitud del episodio, sumaron seis unidades adicionales para la asistencia y evacuación de los lesionados.

La baja visibilidad y la falta de señal telefónica complicaron las tareas de rescate tras el siniestro vial en Humahuaca

De acuerdo con el reporte del SAME, la situación se complicó aún más por la baja visibilidad y la ausencia de señal telefónica en el sector donde ocurrió el accidente.

El operativo sanitario permitió la rápida clasificación de los heridos mediante el sistema de triage, habitual en emergencias de esta magnitud. El director del SAME, Pablo Jure, precisó a Cadena 3 que “había cinco códigos rojos de pacientes que estaban críticos, cuatro amarillos y trece verdes”.

Entre los heridos, cuatro permanecen en estado crítico y se encuentran internados bajo cuidados intensivos en el Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. En tanto, otros pasajeros con politraumatismos menores quedaron en observación en el hospital de Abra Pampa, donde reciben seguimiento clínico y controles médicos preventivos. El resto de los pacientes fue trasladado a los hospitales de Humahuaca, Tilcara y La Quiaca, de acuerdo con el estado de cada uno, indicó Todo Jujuy.

La víctima fatal se trataba de uno de los que estaban en estado crítico. Era un hombre de 27 años, con trauma de cráneo grave, quien perdió la vida mientras era trasladado hacia el hospital de Humahuaca.

Con respecto a la procedencia de los pasajeros, el colectivo había partido desde Salta con destino a Bolivia y todos los ocupantes serían oriundos de esa provincia argentina, salvo un ciudadano del país vecino, quien presumiblemente estaba a cargo de la conducción del vehículo. Las causas del accidente permanecen bajo investigación de las autoridades competentes, mientras continúan las tareas de asistencia a los afectados.

Otro accidente fatal en una Ruta Nacional en Jujuy

Tres militares retirados del Ejército Argentino murieron y otros tres resultaron heridos tras el vuelco de un vehículo semanas atrás en la provincia de Jujuy, específicamente en el departamento El Carmen.

El accidente se registró alrededor de las 18 en la ruta nacional N°34, sentido San Pedro – Perico, cerca de la localidad de San Juancito y próximo al cruce con la Ruta Nacional N°66.

De acuerdo a información suministrada por el medio local El Tribuno Jujuy, los ocupantes del utilitario, una Renault Kangoo, eran seis hombres adultos. El conductor perdió el control, provocando que el vehículo diera varios tumbos y terminara volcado a un costado de la calzada.

Minutos después del incidente, testigos del hecho solicitaron asistencia a los servicios de emergencia. Personal de la policía y del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) acudió con rapidez para prestar auxilio a los involucrados.

A su llegada, los profesionales médicos confirmaron el fallecimiento de tres personas, cuyas edades eran 57, 61 y 64 años. Los tres heridos presentaban lesiones de diferente gravedad y fueron trasladados de inmediato al hospital Zabala en la ciudad de Perico. Durante el domingo, el pronóstico de los lesionados continuaba siendo reservado.

Agentes de Seguridad Vial gestionaron la circulación vehicular y miembros del departamento de Criminalística efectuaron las pericias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

Posteriormente, los restos de las tres víctimas fueron derivados a la morgue del Poder Judicial de San Pedro, mientras que el vehículo siniestrado fue incautado para su inspección en el marco de la investigación.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que todos los ocupantes formaban parte de los retirados del ejército y que regresaban tras asistir a un encuentro de camaradería en San Pedro.

La investigación complementaria quedó a cargo de efectivos de la Seccional 21°, quienes actuaron siguiendo las órdenes impartidas por el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.