El barco Solidaire, de la ONG de Enrique Piñeyro, es el que más migrantes rescató del mar Mediterráneo durante 2025

El barco de la ONG argentina es el que más rescates realizó en el año: hasta el momento asistió a 1821 persona

Hasta el momento, en lo que va de 2025, las ONG que trabajan en el mar Mediterráneo realizaron 9.734 rescates en total. Casi el 20% de esas operaciones (1.821) los realizó el buque Solidaire, de Enrique Piñeyro. Esta ONG incorporó el año pasado un buque de rescate a su flota, que ya contaba con un avión Boeing 787, con el que realizan traslados humanitarios.

El objetivo principal del buque Solidaire es estar la mayor cantidad de tiempo posible en el área de operaciones para poder responder cuando una embarcación en peligro pide ayuda. Como les sucedió el 12 de mayo de 2025, cuando asistieron a cinco embarcaciones en el plazo de 48 horas. 277 personas, de las cuales 56 eran menores de edad, fueron rescatadas y trasladadas al puerto de Génova. Venían de Sudán, Sudán del Sur, Egipto, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Nigeria, Eritrea, Siria, Yemen, Bangladesh, Pakistán, Etiopía, Myanmar, Palestina y Somalia.

El buque Solidaire rescató a 1821 personas durante 2025

Cada operación es diferente, pero todas comparten un patrón: personas que huyen de guerras, persecución política, violencia étnica, hambre extrema o crisis económicas profundamente desestabilizadoras. Y las organizaciones humanitarias buscan proteger esas vidas que desean llegar a un puerto seguro.

El mar Mediterráneo es una de las rutas migratorias más concurridas y mortíferas hacia Europa. Es la vía más utilizada por los migrantes que intentan llegar desde África. En los últimos diez años se registraron más de 20.000 personas ahogadas. La ruta se extiende desde las costas del norte de África, principalmente Libia, hasta las costas del sur de Italia y Malta. Hasta el 2024, los intentos de cruces del Mediterráneo central contabilizados tan solo desde el 2016 ascendían ya al millón de personas.

Uno de los grandes problemas en el Mediterráneo son los push-backs: operaciones en las que las guardias costeras de Libia y Túnez interceptan las embarcaciones de migrantes y las obligan a volver al punto del que intentaban escapar. Se trata de una práctica ilegal y contraria a la Convención de Ginebra, pero que, en los hechos, cuenta con el aval tácito de la Unión Europea, interesada en frenar a toda costa la llegada de personas a sus costas.

Una de las operaciones realizadas por el buque Solidaire en mar Mediterráneo

En el mar Mediterráneo, los Estados europeos aplican políticas cada vez más restrictivas para las labores de salvataje, obstaculizando las tareas de los buques que intentan ayudar asignándoles puertos extremadamente lejanos, por ejemplo, o realizando bloqueos administrativos y sanciones económicas. Además, siguen sucediendo las “devoluciones en caliente” hacia Libia y Túnez, algo prohibido por el derecho internacional humanitario. ¿Qué quiere decir? En lo que va del año, 22.509 personas fueron devueltas a Libia, un país donde abundan los reportes de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, según datos recientes de la OIM.

Solidaire y el buque

Solidaire es una ONG argentina fundada por Enrique Piñeyro y Carla Calabrese. En 2024 sumaron a su flota un buque de 66 metros de eslora, 15 de manga y una cubierta de 353 metros cuadrados. Lo llamaron también “Solidaire” y es el primer barco de una flota en crecimiento. Está dedicado exclusivamente al rescate de migrantes en el Mediterráneo. Además, la ONG cuenta con un Boeing 787 comandado por Piñeyro.

El año pasado, 2.526 personas murieron en la ruta del Mediterráneo central, una cifra que, según Enrique Piñeyro, refleja las consecuencias de una política migratoria europea que evita enfrentar su propia historia de explotación en África.

Enrique Piñeyro es el líder de la ONG Solidaire

En declaraciones previas a Infobae, Piñeyro subrayó que la tragedia actual está vinculada a siglos de masacres, saqueos y tráfico de personas perpetrados por Europa en el continente africano. En la misma entrevista, Piñeyro denunció que la explotación persiste en la actualidad a través de acuerdos pesqueros entre la Unión Europea, Senegal y Mauritania, que continúan despojando a las poblaciones locales de recursos y oportunidades laborales. Para él, la situación es “obscena” y requiere una respuesta urgente.

Como alternativa, Piñeyro propuso la creación de corredores humanitarios que permitan el traslado inmediato, seguro y rápido de los náufragos en cuanto los barcos arriben a puerto.

“Es necesario dejar en claro que este supuesto problema de los migrantes de los que habla Europa no es un verdadero problema, no es una crisis migratoria, como dicen. Son menos de cien mil personas por año, o un poco más algunos años, números de personas que perfectamente puede absorber Europa, como lo hizo con Ucrania, que recibió millones en menos de un año. Pero claro, ahí el malo era otro, era Putin, y los refugiados eran blancos, entonces no tenían problema. En cambio, cuando tienen que hacerse cargo de que el mal lo causaron ellos por todos los años que depredaron el África, ahí miran para otro lado”, sostuvo el líder de la ONG.

Según el Italian Institute for International Political Studies (ISPI), hasta el 9 de diciembre de 2025, habían sido rescatados 9.734 personas del mar Meditarráneo en diecinieve embarcaciones distintas. Lo dicho: el Solidaire lidera los registros. Lo sigue el buque Ocean Viking de la ONG SOS Méditerranée con 1.325 rescates y el barco Humanity 1 de la organización SOS Humanity con 1.159 salvatajes.

La lista se completa con el Aita Mari de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) con 272, el Astral de Open Arms con 106, el Aurora SAR de Sea-Watch con 778, el Life Support de Emergency con 721, el Louise Michel financiado inicialmente por el artista Banksy con 672, el Mediterranea de Mediterranea Saving Humans con 102, el Nadir de Resqship con 606, el Nihayet Garganey VI de Tutti gli Occhi sul Mediterraneo con 251, el Oyvon de Médicos Sin Fronteras con 41, el ResQ People de ResQ - People Saving People con 73, el Safira de Mediterranea Saving Humans (MSH) con 28, el Sea Punk 1 de Sea Punks e.V. con 127, el Sea-Eye 4 de Sea-Eye con 163, el Sea-Eye 5 de la misma ONG con 527, el Sea-Watch 5 de Sea-Watch e.V. con 893 y el Trotamar III de Compass Collective con 69 migrantes rescatados.