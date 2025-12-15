Sociedad

El municipio de Córdoba le inició causas judiciales a 11 personas por arrojar basura en la vía pública

“Limpiamos y vuelven a ensuciar”, argumentaron los funcionarios. Los infractores fueron grabados por cámaras de seguridad en cuatro barrios distintos

Guardar
Durante 2025 se labraron más de 120 actas por esta práctica reiterada. Las filmaciones sirven como prueba y derivan además en multas y sanciones administrativas.

En Córdoba, las autoridades municipales presentaron acciones penales contra once personas por arrojar residuos en la vía pública y en baldíos privados. La noticia surge de la intensificación del monitoreo urbano, una estrategia impulsada desde mediados de año. Las cámaras de videovigilancia, instaladas en coordinación entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía de Córdoba, identificaron a quienes infringieron la normativa, lo que derivó en que sus casos llegaran directamente a sede judicial.

El fenómeno de los “basurales a cielo abierto” viene generando preocupación en los equipos de control sanitario municipales. Los registros oficiales exponen un incremento de la basura depositada en lugares no autorizados y, por tal motivo, se formalizó desde el municipio la presentación de denuncias contra quienes son captados por las cámaras en plena acción.

Las pruebas audiovisuales, obtenidas tanto por el Centro de Monitoreo Urbano dependiente de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas como por la central de comunicaciones de la Policía de Córdoba, fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción que conduce Raúl Garzón. En este marco, los funcionarios identificaron y notificaron judicialmente a once personas; la investigación alcanza tanto a titulares de terrenos como a personas detectadas manipulando o trasladando de manera irregular residuos domiciliarios o voluminosos.

Según explicó al medio cordobés La Voz el subadministrador General de la Justicia Municipal de Faltas, Lucas Carpio, el municipio decidió profundizar las tareas de seguimiento desde julio, luego de detectar reincidencia en las zonas donde se emplea vigilancia visual. “Se limpiaba y se volvía a arrojar. Hicimos un seguimiento y esta práctica continuó, por eso realizamos las denuncias”, sostuvo.

Las multas por arrojar residuos
Las multas por arrojar residuos en Córdoba alcanzan los 22 millones de pesos, la sanción puede incluir inhabilitación del carné de conducir y secuestro de vehículos

El sistema implementado con enfoque preventivo y sancionatorio, aseguró Carpio, pone especial énfasis en el seguimiento del “efecto rebote”: “Se limpia y se vuelve a arrojar”. Motivo por el que, además de las denuncias individuales, también se señaló a propietarios, ocupantes o poseedores de baldíos y viviendas situadas en barrios como Ampliación Cabildo, José Ignacio Díaz Segunda Sección, Los Boulevares y General Savio, advirtiendo sobre la necesidad de remediar los daños y asumir los costos de limpieza, de acuerdo a lo indicado por el funcionario.

El registro de actas labradas por monitoreo en 2025 alcanza las 121, mientras que, desde junio de 2024 hasta el 12 de diciembre de 2025, la Municipalidad de Córdoba retiró 5.210 toneladas de residuos en distintos operativos conjuntos con la Unidad de Riesgo Sanitario. Uno de los datos destacados: “Los vehículos que arrojan basura son de mediana y de alta gama. Los que arrojan residuos son responsables al igual que los que no limpian”, enfatizó Carpio.

Respecto a la dinámica ilegal, la municipalidad advirtió sobre reincidencia, dado que la limpieza periódica de basurales no frena la práctica. Por esta razón, la fiscalización se extendió a 52 espacios públicos monitoreados y el municipio busca incrementar ese parque tecnológico. Incluso, se destaca en la denuncia que, para frenar la proliferación de enfermedades y daños ambientales, se solicitaron medidas como el allanamiento y cierre obligatorio de predios involucrados. En paralelo, los operativos de limpieza ya implicaron la intervención judicial de 104 inmuebles.

En el aspecto sancionatorio, el régimen actualizado del Código de Convivencia prevé multas que oscilan entre 200 y 2.000 Unidades Económicas Municipales (equivalentes a sumas entre $2.212.800 y $22.128.000), la posible inhabilitación del carné de conducir y hasta el secuestro de los vehículos involucrados en las maniobras ilícitas. Las pruebas fílmicas, alerta la Municipalidad, son la pieza principal de impulso de las denuncias penales y administrativas.

Carpio exhortó a la población a “mantener la ciudad limpia” y utilizar canales oficiales para disponer de objetos voluminosos o desechos. La autoridad municipal advirtió que se detectó el uso de servicios no habilitados, situación que persiste pese a la disponibilidad de alternativas legales promovidas por el municipio.

Temas Relacionados

CórdobaBasurales a cielo abiertoBasuralesCiudad de CórdobaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Operativos millonarios por indumentaria trucha: hay ocho detenidos y secuestraron 8.300 pares de zapatillas

Fue tras una serie de allanamientos en Villa Celina, Villa Madero, Lomas de Zamora y Lanús en el que participó personal especializado de las empresas. Empleo en negro y venta online

Operativos millonarios por indumentaria trucha:

Lo echaron de Italia y quiso entrar al país con documentos falsos: fingió un desmayo, pero igual lo expulsaron

El ciudadano chileno de 31 años cuenta con antecedentes penales. Lo descubrió la PSA intentando burlar los controles en el aeropuerto de Ezeiza

Lo echaron de Italia y

Tras el ataque a traición, el profesor de kickboxing habló de las secuelas: “No sé si voy a seguir peleando, me arruinó la vida”

Alexis Acuña es un peleador que estaba iniciado su camino profesional hasta que fue agredido desde atrás en un gimnasio de Carmen de Areco. Sufrió múltiples fracturas en la cara y aguarda por ver a un especialista

Tras el ataque a traición,

Encapuchados y con armas largas: el video del violento robo al depósito de un supermercado mayorista

Ingresaron en un auto por un portón que estaba abierto y robaron la recaudación. Investigan si hubo un entregador

Encapuchados y con armas largas:

Incendios forestales: se controlaron dos focos, pero continúan los trabajos para frenar el avance en Chubut

Los equipos de emergencia recurrieron a helicópteros y camiones especializados para reforzar el combate directo e indirecto del fuego en la Patagonia. Sigue el monitoreo en toda la región y crece la alerta ante la llegada de las altas temperaturas

Incendios forestales: se controlaron dos
DEPORTES
Se presentó una nueva edición

Se presentó una nueva edición del Argentina Open: “No existe la voluntad de eliminar la gira sudamericana”

Las confesiones de Del Potro: las secuelas que sufre por las lesiones, los gestos de Maradona y su rival preferido del Big Three

El polo argentino desembarcó en Doha: polistas y caballos nacionales fueron condecorados en la primera edición qatarí

La Conmebol actualizó su ranking de clubes: en qué puesto quedaron River y Boca, y el nuevo club argentino en el top 10

Tras la sorpresiva partida de Holan, Rosario Central anunció a Jorge Almirón como su nuevo entrenador

TELESHOW
Adrián Suar compartió su primera

Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles durante sus románticas vacaciones en Italia

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

INFOBAE AMÉRICA

Putin autorizó la expropiación de

Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

Los líderes europeos propusieron una “fuerza multinacional” con apoyo de Estados Unidos para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa

El régimen de Nicolás Maduro suspendió el suministro de gas a Trinidad y Tobago por su apoyo a operaciones militares de Estados Unidos

Tras la condena a Jimmy Lai en Hong Kong, Estados Unidos pidió a China la liberación del ex magnate de los medios