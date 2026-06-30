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Panamá impulsa hoja de ruta para una gestión sostenible de las fuentes hídricas

El problema en el país no es el agua, es la gestión gubernamental, sostuvo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura

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Un grifo de metal abierto derrama agua. Detrás, la bandera de Panamá con sus cuadros blanco y azul con estrellas, y los cuadros azul y rojo.
Panamá es un país que tiene una gran riqueza hídrica, líquido que se pierde sin control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá analiza la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), con la colaboración de actores clave del sector hídrico para identificar prioridades, brechas y líneas de acción orientadas a mejorar la gestión del agua, saneamiento e higiene en el país.

En el país diariamente se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, dijo recientemente la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura aportó que el problema en el país no es el agua, es la gestión gubernamental.

Miles de familias continúan dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales para abastecerse.

Ahora, con la puesta en marcha del taller sobre el ODS 6 se pretende generar una visión compartida sobre las capacidades que requiere el país para atender los retos del sector hídrico y acelerar el cumplimiento de metas vinculadas a esta iniciativa de la Agenda 2030.

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“El agua no entiende de fronteras institucionales", sostuvo Giuseppe Loprete, coordinador Residente Ad Interim de las Naciones Unidas en Panamá. (Cortesía)
“El agua no entiende de fronteras institucionales", sostuvo Giuseppe Loprete, coordinador Residente Ad Interim de las Naciones Unidas en Panamá. (Cortesía)

En el encuentro se abordarán temas estratégicos como datos e información, financiamiento y cooperación internacional, inclusión y participación comunitaria, agua, saneamiento e higiene (WASH), adaptación al cambio climático y resiliencia, tecnología e innovación, así como salud y ambiente.

Giuseppe Loprete, coordinador Residente Ad Interim de las Naciones Unidas en Panamá, afirmó que “el agua no entiende de fronteras institucionales. No distingue entre el mandato de un ministerio y el de otro, entre lo nacional y lo local, entre lo ambiental, lo sanitario, lo económico y lo social. Por eso el ODS 6 solo puede alcanzarse de una manera: trabajando juntos”.

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El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) de las Naciones Unidas busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Asegura el acceso universal y equitativo a agua potable y servicios de saneamiento e higiene adecuados para 2030, protegiendo a la vez los ecosistemas hídricos.

Panamá figura entre los países piloto de la iniciativa del ODS 6 (CDI), promovida por el mecanismo oficial de coordinación interinstitucional de las Naciones Unidas para los temas de agua dulce y saneamiento (ONU-Agua), plataforma orientada a apoyar a los Estados en el fortalecimiento de capacidades institucionales, humanas, técnicas y de planificación para mejorar el acceso al agua y saneamiento.

Este taller, informó el Ministerio de Ambiente en una nota de prensa, corresponde a la tercera fase del proceso de implementación de la iniciativa en el país, luego de una etapa previa de identificación de prioridades y actores clave.

Asegurar el acceso universal y equitativo al agua potable, protegiendo a la vez los ecosistemas hídricos, destaca la iniciativa. (Cortesía)
Asegurar el acceso universal y equitativo al agua potable, protegiendo a la vez los ecosistemas hídricos, destaca la iniciativa. (Cortesía)

Durante esta fase se busca respaldo político, apropiación nacional y participación de sectores vinculados a la gestión del recurso hídrico, con miras a una toma de decisiones más integrada.

El proceso, se indicó, responde a una visión nacional centrada en seguridad hídrica, acceso equitativo al agua y saneamiento, y protección de ecosistemas frente a presiones ambientales y climáticas.

“El fortalecimiento de capacidades deja de ser una opción y se convierte en una necesidad impostergable. Necesitamos instituciones más sólidas, mejores herramientas de planificación, información más robusta para la toma de decisiones y, sobre todo, una mayor articulación entre todos los actores que participan en la gestión del agua”, afirmó el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino.

En tanto, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, dijo que “el objetivo de la CDI es alinear los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas y sus socios para acelerar las metas de la Agenda 2030, respondiendo a nuestras demandas específicas para garantizar resultados sostenibles. Este taller nos permitirá identificar brechas sectoriales e interrelaciones en la gestión del recurso hídrico, facilitando una toma de decisiones integrada”.

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