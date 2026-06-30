Moria Casán contó el profundo mensaje que el hijo de Ernestina Pais le dejó tras despedir a su madre

La diva se abrió en su programa sobre el desconsuelo de Benicio, quien se comunicó con ella luego del velatorio (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Cuando las imágenes del cajón con el nombre de Ernestina Pais aparecieron en pantalla durante la emisión del lunes de La mañana con Moria, en Eltrece, Moria Casán apenas pudo articular palabras: “Dios mío, qué dolor”. La periodista y conductora había muerto el viernes 27 de junio a los 54 años, al ser embestida por una formación del Tren de la Costa en San Isidro cuando se dirigía al trabajo, y la noticia había sacudido al mundo del espectáculo durante todo el fin de semana. En su ciclo la diva compartió con su público el mensaje que le envió Benicio Guyot, el hijo de 22 años de la periodista, pocas horas después de sepultar a su madre en el Cementerio de la Chacarita.

El mensaje llegó el domingo por WhatsApp, cuando Benicio volvía del entierro. La One lo relató al aire con la voz pausada de quien todavía no termina de procesar lo que recibió: “El querido Benicio tuvo la amabilidad de mandarme un videíto. Venía de enterrar a la madre, abro el celular y me encuentro con algo que decía: ‘Moria, mirá, yo soy muy apegado al barrio y vos sos de Parque Leloir, que también era el barrio del Indio Solari que partió’. Y me dijo: ‘Qué año raro este’“.

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La conductora subrayó que el joven “recordaba a su madre con alegría y quiere recordar a la madre de la mejor manera”.

Moria Casán relató en La mañana con Moria que Benicio Guyot recordó a Ernestina Pais con alegría y dijo que quiere homenajearla de la mejor manera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre Benicio y Casán tenía una historia previa. En el pase con Arriba Argentinos, también por Eltrece, la conductora había detallado que el joven le escribió primero por Twitter para agradecerle las palabras que le dedicó a su madre tras conocerse la noticia. “Él me dijo: ‘Muchas gracias por tus palabras’”, relató. Benicio también le recordó que en 2023 habían coincidido en la carroza de Jean-Paul Gaultier durante la Marcha del Orgullo, un detalle que la emocionó por la naturalidad con que el joven conectaba el presente con los recuerdos compartidos.

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La apertura del programa del lunes estuvo marcada por ese clima de duelo colectivo. “Estamos así, atravesados por el dolor. Es una cosa muy fuerte lo que ha pasado”, dijo Casán ante cámara, antes de enviar un saludo a la familia de Pais: “Un beso a toda su familia, a su hermana, a su madre, a su hijo Benicio”. Al finalizar el homenaje, pidió a los periodistas presentes en el velatorio que recordaran a la conductora como era: “Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”.

La diva se emocionó al reflexionar sobre el trágico fallecimiento de la conductora (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Durante el programa, Casán también repasó un video en el que la propia Pais hablaba con una lucidez descarnada sobre su lucha con el alcohol y los riesgos que esa enfermedad imponía sobre su vida cotidiana: “Los borrachos no morimos heroicamente. Morimos dejando el gas prendido, resbalándote, cruzando mal una calle. Yo ya venía demostrando señales de que la cosa podía terminar mal”, se la escuchó decir. Casán retomó esas palabras con cuidado y sostuvo que Pais “no fue consciente de lo que sucedió. Creo que nunca se dio cuenta de lo que pasó, si eso puede llevar algún alivio a tanto dolor”.

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El retrato que trazó Casán de su colega fue el de una mujer que vivía con intensidad y sin red. “Era una mujer sola que iba con su coche a trabajar”, dijo en un momento del programa, una frase que condensó algo de la vulnerabilidad que rodeó el final de Pais. A modo de cierre de la triste noticia, la conductora también aprovechó para describir a Ernestina como “una morocha hermosa, hermosa. Muy enganchada con la vida, con una sonrisa, la mejor. Un humor hermoso”.