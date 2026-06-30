Cultura

El arte de convertir el deterioro físico en una forma de lucidez

En veintiocho ensayos, David Sedaris vuelve sobre la enfermedad, la muerte y la convivencia, y muestra cómo el humor puede sostener una mirada implacable sobre lo que se pierde y lo que permanece con los años

Guardar
Google icon
El libro del día: "The Land and Its People", de David Sedaris
El libro del día: "The Land and Its People", de David Sedaris

Hace algunos años, descubrí que necesitaba audífonos. Fue una noticia desagradable. Si uno se pone un par de gafas nuevas, la gente suele decir: “¡Te quedan muy bien! ¡Te favorecen mucho!” Con los audífonos, esas mismas personas dirán: “Apenas se notan”.

Mientras caminaba a casa usando los audífonos por primera vez (tenía que subirme las gafas constantemente porque los audífonos las empujaban y se caían, y los gorriones del barrio de repente empezaron a sonar como pterodáctilos), me pregunté: “¿David Sedaris usará audífonos?”

PUBLICIDAD

Dudo ser la única persona que, al enfrentarse a las miserias de envejecer —las manchas en la piel, la colonoscopía, la mujer de 50 años que me ofrece su asiento en el autobús— espera que Sedaris haya pasado por la misma humillación y haya escrito sobre ello. No es que le desee esas cosas, en particular. Es que él aborda los temas de la mortalidad de forma directa y honesta, con un talento que logra que el avance constante hacia la muerte parezca casi bienvenido. Hace algunos libros (de él, no míos) comprendí que no leo a Sedaris por las carcajadas, aunque me hace reír: lo leo por su honestidad.

David Sedaris (Wikipedia)
David Sedaris (Wikipedia)

En el primer ensayo de su nueva colección, “The Land and Its People”, el esposo de Sedaris, Hugh, está a punto de someterse a una operación de reemplazo de cadera. “Sé todo sobre cálculos renales y cirugía de encías”, escribe Sedaris. “Sé de costillas rotas e infecciones urinarias. Pero cuando se trató del dolor de cadera, ahí me superó.” Cualquiera que haya estado en un grupo de personas mayores mientras repasan lo que un amigo llama “el recital de órganos” (la letanía de sus achaques físicos) reconocerá la competitividad que encierran esas palabras.

PUBLICIDAD

El ensayo, titulado “Care and Feeding”, contiene los elementos que suelen aparecer en la obra de Sedaris: ese humor que genera la pregunta “¿de verdad puede escribir eso?”; los familiares y amigos que le proporcionan tanto material, lo deseen o no; los detalles personales a veces sorprendentes; el trabajo necesario para que sus frases resulten tan placenteras de leer.

Pero lo que hace especial el ensayo es la frase final: “Cuando volvió a ser el de antes, la armonía de nuestra vida juntos se fue acrecentando, desplazando todo lo demás, salvo media botella de OxyContin y un asiento de inodoro bien alto que ahora acumula telarañas junto a un andador de aluminio en el húmedo y poco acogedor sótano del edificio.”

Hay amor en las palabras “vida juntos”, pero el futuro acecha bajo ellas, en el sótano. El andador no se ha tirado; volverá a necesitarse. Es inquietante, pero el lector —al menos este lector— espera ver cómo lo suben de nuevo, en algún ensayo futuro.

Dos hombres mayores sentados en un banco de parque. Uno lleva boina, traje y sostiene un bastón, con expresión sorprendida. El otro sonríe, usa gafas y lee un periódico
Sedaris aborda los temas de la mortalidad de forma directa y honesta, con un talento que logra que el avance constante hacia la muerte parezca casi bienvenido

Lo que más admiro de Sedaris es que observa el envejecimiento con el mismo vigor, curiosidad y macabro entusiasmo que mostraba en sus primeros libros, cuando escribía sobre su yo más joven. Está tan vivo y tan indignado ahora como antes; cada año parece ser determinante.

Su padre ha sido un personaje central en su obra durante años, en parte, supongo, porque vivió más que la madre de Sedaris y también porque el hombre era detestable. En el ensayo “My Finances, in Brief”, que comienza como un relato sobre su elección de ropa interior, Sedaris recuerda el rechazo y las humillaciones que le infligía su padre y luego escribe, con la alegría furiosa de un adolescente: “Pero entonces pensé, Él está muerto. Y ya no tengo que pasar por eso nunca más —ni en el Día del Padre ni en Navidad. No tengo que llamarlo o escribirle otra vez. ¡Soy libre!”

Es impactante y maravilloso, y de inmediato sigue con: “Y con eso me compré unos calzoncillos blancos relucientes.”

El libro contiene 28 ensayos y, como es natural, algunos sobresalen más que otros. Hay una crónica sobre su audiencia con el papa —el anterior, no el actual— que probablemente había que escribir, pero resulta algo liviana porque la audiencia en sí fue muy liviana.

Primer plano del Papa Francisco, un hombre mayor, sentado y vestido con una sotana blanca, con la mano derecha levantada hacia la oreja, y un micrófono delante. Se ve una cruz pectoral
El Papa Francisco participa en una audiencia general en el Vaticano, mostrando atención a los presentes

Pensé sugerir que “Say It Like You Mean It”, una crónica sobre su relación con la aplicación de idiomas Duolingo, era un poco de relleno, hasta que la leí una segunda y una tercera vez, y tuve que admitir que si un texto, y una frase en particular, logra hacerme reír a las seis de la mañana, merece quedarse y ser releído. La frase en cuestión: “Mi amigo Mike está aprendiendo yidis con Duolingo y le enseñaron a decir: ‘Mi tío es un hombre roto.’”

¿The Land and Its People es tan bueno como los libros anteriores? ¿Es tan divertido como, por ejemplo, Let’s Explore Diabetes With Owls? Esto es como preguntar si el episodio 3 de la temporada 2 de “Los Soprano” es tan bueno como el episodio 4 de la temporada 6. Tenemos suerte de contar con ambos. El autor es mayor, el mundo parece más extraño; lo odia y lo ama. Y esa es otra razón por la que disfruto leer a Sedaris: enlaza el presente con el pasado hasta que se funden en lo mismo; para él, estar vivo siempre fue extraño y atroz, contradictorio, injusto y divertido.

“Estoy en la parte difícil de envejecer”, escribe en “Welcome In”: “la parte en la que todo te irrita.” Ojalá dure mucho.

Esperé a estar en casa, a salvo de los gorriones, antes de buscar en internet: “¿David Sedaris usa audífonos?” Y algo llamado A.I. Overview respondió de inmediato: “Según la información disponible, no hay pruebas de que el autor David Sedaris use audífonos.”

“Eso está bien”, pensé. “Le llevo la delantera.”

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

EnvejecimientoAdultos mayoresDavid Sedarisel libro del día

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Lenguajes del adiós“: la despedida a una madre con material audiovisual recuperado 20 años después

El nuevo unipersonal de Patricio Abadi que está en el Teatro Nacional Cervantes enlaza ficción y registros familiares digitalizados para pensar la despedida como experiencia compartida, en una temporada que se extenderá hasta el 9 de agosto

“Lenguajes del adiós“: la despedida a una madre con material audiovisual recuperado 20 años después

La lectura potencia el cerebro más que el ejercicio, el sueño o la cafeína, afirma una nueva investigación

Un análisis global reunido por el Instituto Max Planck de Psicolingüística documenta que alfabetizarse transforma la memoria, la atención y el razonamiento de maneras que otros hábitos asociados al rendimiento mental no logran producir

La lectura potencia el cerebro más que el ejercicio, el sueño o la cafeína, afirma una nueva investigación

Una radiografía, una joya desaparecida y un secreto de cuatro siglos: la historia oculta detrás de un Rubens del siglo XVII

La intervención de Venus y Cupido en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid expuso los arrepentimientos del maestro flamenco sobre el lienzo, su deuda con Tiziano y el misterio de por qué la obra permaneció en su casa hasta el día de su muerte

Una radiografía, una joya desaparecida y un secreto de cuatro siglos: la historia oculta detrás de un Rubens del siglo XVII

El Festival de Venecia homenajeará a Tinto Brass con el reestreno de “Con el corazón en la boca”

La muestra italiana pondrá el foco en el director milanés con una copia restaurada en alta definición del clásico, que volverá a la pantalla justo antes de la inauguración

El Festival de Venecia homenajeará a Tinto Brass con el reestreno de “Con el corazón en la boca”

Centenario de Ricardo Güiraldes: su gran clásico, los vínculos con Arlt y Borges y más actividades

El autor de “Don Segundo Sombra” vuelve al centro de la escena gracias a la biblioteca porteña que lleva su nombre. La programación incluye conservatorios, el abordaje de su obra cumbre y la investigación de su historia familiar

Centenario de Ricardo Güiraldes: su gran clásico, los vínculos con Arlt y Borges y más actividades

DEPORTES

Detuvieron en Dallas a cuatro hinchas argentinos por colarse para ver el partido ante Jordania: el castigo que recibieron

Detuvieron en Dallas a cuatro hinchas argentinos por colarse para ver el partido ante Jordania: el castigo que recibieron

20 frases de Alfaro tras el histórico triunfo de Paraguay: la épica, el corazón y la particular preparación para ganarle a Alemania

“Si te elimina Paraguay, no sos de primer nivel”: la dura autocrítica de Kimmich y el técnico de Alemania tras la eliminación

Las lágrimas de Larissa Riquelme, la hincha más famosa de Paraguay tras el épico triunfo ante Alemania en el Mundial

Risas, abrazos y cantos: la intimidad del festejo de Paraguay tras las histórica victoria frente a Alemania en el Mundial

TELESHOW

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

Dallys Ferreira festejó el triunfo de Paraguay en el Mundial y recordó su video viral del Bailando: “Lo logramos”

La firme postura de Anita Pauls: “Amo ser soltera; no hay nada que un tipo le pueda aportar a mi vida”

Moria Casán contó el profundo mensaje que el hijo de Ernestina Pais le dejó tras despedir a su madre

INFOBAE AMÉRICA

Conductor ebrio arrolló y arrastró varios metros a una motociclista y lo detuvieron en Ciudad de Guatemala

Conductor ebrio arrolló y arrastró varios metros a una motociclista y lo detuvieron en Ciudad de Guatemala

Panamá impulsa hoja de ruta para una gestión sostenible de las fuentes hídricas

¿Hay alguien vivo? 12 horas con médicos venezolanos en la zona del desastre

MEP y UNICEF impulsan estrategia para fortalecer la seguridad en colegios y promover habilidades STEAM entre estudiantes costarricenses

Terremotos en Venezuela: El Salvador mantiene en La Guaira una misión de asistencia y rescate