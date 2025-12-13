General Roca: hallaron ahogado a un joven que había desaparecido hace casi una semana en el río Negro

El cuerpo del joven fue hallado en la madrugada de este sábado

Enzo Leandro de Oro, que era buscado intensamente desde hace casi una semana luego de haber desaparecido en las inmediaciones del margen norte del río Negro, a la altura del Paso Córdoba, en General Roca, fue hallado ahogado esta madrugada, según confirmaron a Infobae fuentes del caso. La familia del joven de 28 años realizó esta mañana el reconocimiento de cuerpo, que fue encontrado alrededor de las 4 de la mañana.

El rastreo se intensificó ayer con un nuevo operativo en el sector conocido como El Parador, en la Isla 32, donde las autoridades desplegaron un rastrillaje que había sumado seis días consecutivos. La fiscal María Celeste Benatti encabezó las tareas junto a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Roca y una embarcación proveniente de Cipolletti, que colaboró en las acciones.

El sector Isla 32 del río Negro, a la altura de Paso Córdoba, cerca de General Roca, el lugar en donde se ahogó el joven de 28 años

La incertidumbre sobre su paradero persistía ya que no existieron testigos que confirmaran que el joven, oriundo de Mendoza pero que residía en General Roca desde hace unos cinco años, había ingresado al río, lo que llevó a las autoridades a mantener la búsqueda tanto por tierra como por agua, utilizando también la brigada canina.

En el transcurso de las tareas de rastreo, un elemento clave surgió cuando vecinos de la zona entregaron el martes en el Destacamento 166 una mochila encontrada sobre la costa, la cual fue reconocida como propiedad del joven desaparecido. Este hallazgo, aunque relevante, no permitió aún establecer con certeza el recorrido o las circunstancias que rodearon la desaparición.

En el operativo intervino la Policía de Rio Negro, Bomberos de General Roca y Prefectura Naval, con una embarcación de Cipoletti (Facebook)

El jefe de la Unidad Regional II, José González, explicó a medios locales que la ausencia de testigos directos impidió confirmar, en un principio, si el joven efectivamente se había sumergido al río, por lo que las acciones de búsqueda continuaron desplegándose en ambas márgenes y en el cauce del afluente.

González detalló que la colaboración entre las distintas fuerzas, incluyendo la brigada K9 de la policía y el apoyo de Protección Civil, resulta fundamental para cubrir el extenso territorio involucrado. Desde Bomberos Voluntarios de Roca informaron que su participación incluyó el trabajo conjunto con la brigada canina.

Durante el procedimiento, el acceso a la zona permaneció restringido y se sumó la intervención de dos buzos, en un esfuerzo por abarcar áreas de especial interés a lo largo del río Negro y sus márgenes.

En el transcurso de la jornada, las fuerzas de seguridad analizaron información recabada previamente, incluyendo el testimonio de un pescador que el jueves al mediodía notificó a las autoridades tras observar un bulto en el agua, según la información oficial citada por ANRoca.

El hombre se dirigió al Destacamento de Seguridad Vial para reportar el hallazgo, lo que motivó que los rastrillajes se extendieran al sector señalado y a zonas aguas abajo, incluso más allá del área de Cervantes. Sin embargo, las fuerzas confirmaron que no encontraron nada relacionado con el joven.

En paralelo, los equipos recorrieron bardas, caminos rurales, chacras y accesos al río en distintas localidades del Alto Valle, hasta que finalmente dieron con el cuerpo en las primeras horas de este sábado.