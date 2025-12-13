El Gobierno Nacional reforzó medidas para prevenir incendios en parques de la Patagonia

(@manejodelfuegochubut)

De cara a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, el Gobierno Nacional intensificó las acciones para prevenir siniestros en los Parques Nacionales, implementando restricciones estrictas y reforzando la coordinación interinstitucional.

La reciente prohibición del uso del fuego en cinco áreas protegidas del norte de la Patagonia, vigente hasta el 30 de abril de 2026, responde al elevado riesgo previsto para el verano y solo permite el uso controlado en instalaciones habilitadas por prestadores turísticos autorizados.

Esta medida, impulsada por la Administración de Parques Nacionales (APN) en conjunto con la Agencia Federal de Emergencia (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca reducir la probabilidad de incendios en los parques Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

Procedimientos y operativos

En el marco de la planificación estratégica para la temporada 2025–2026, la región de la Patagonia Norte cuenta con una dotación de más de 160 brigadistas de incendios forestales, equipados con herramientas manuales, equipos de agua, sistemas de comunicación avanzados -incluyendo repetidoras, radios VHF, telefonía móvil y satelital-, así como tecnología de punta como drones, cámaras térmicas y dispositivos GPS.

La Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN) desempeña un papel central en la articulación de recursos y capacidades, tanto con los Parques Nacionales como con otras jurisdicciones.

Entre sus aportes para la nueva temporada destacan el refuerzo logístico y técnico a las brigadas, la provisión de recursos móviles —como camionetas, vehículos de transporte de pasajeros y equipos de bombeo—, y la capacitación conjunta en manejo del fuego, seguridad operativa y uso de tecnologías emergentes.

También se avanzó en el desarrollo de sistemas compartidos de información para alerta temprana, pronósticos meteorológicos y análisis de riesgo, así como en la realización de simulacros regionales y la planificación interjurisdiccional.

El presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, subrayó la importancia de la coordinación entre organismos: “Es imprescindible coordinar con las provincias por medio de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), optimizar los recursos coordinando las acciones y potenciar las capacidades de nuestros respectivos equipos técnicos. Es fundamental armar agenda de trabajo: lo que es urgente, lo que es de corto plazo y lo que es de largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar”.

Rubén Jaramillo, director del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, habló con Infobae sobre las últimas novedades acerca del incendio forestal que afecta desde hace 10 días la zona de El Turbio, en el área cordillerana del Chubut y que, hasta el momento, consumió más de 3000 hectáreas.

“Aprovechando una ventana climática favorable, los equipos desplegados en la zona de El Turbio iniciaron el repliegue de los campamentos instalados para las tareas de control y vigilancia. Esta decisión se tomó tras una jornada marcada por precipitaciones intensas, que alcanzaron entre 18 y 20 mm de lluvia acumulada, lo que contribuyó a enfriar el ambiente y facilitar las labores de repliegue“, explicó.

En el tramo final de la jornada del viernes, las condiciones meteorológicas experimentaron un cambio significativo, con la aparición de nevisca a media altura, lo que provocó un descenso adicional de la temperatura. Este fenómeno, considerado beneficioso por los equipos en terreno, ayudó a consolidar la seguridad de la zona y permitió que el personal pudiera retirarse a descansar tras varios días de trabajo continuo. Durante el día previo, las tareas se concentraron en el sector de Los Laureles, donde se realizó un relevo previamente programado.

La emergencia se originó a principios del corriente mes en la “Loma de la Chancha”, cerca de Río Turbio, y desde entonces mantienen activo un operativo coordinado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). El último parte técnico emitido este viernes por la tarde confirmó que, luego de una intensa jornada de trabajo sobre el terreno, las brigadas lograron contener la cabeza de un sector y el flanco izquierdo del incendio, un avance relevante tras días de alerta permanente.

El retorno a caballo de los brigadistas que estuvieron combatiendo el fuego en uno de los focos secundarios en la zona del Río Turbio (@manejodelfuegochubut)

El flanco derecho, en cambio, se mantiene activo debido a que las condiciones meteorológicas, en especial el viento, dificultaron la intervención en esa zona. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta amarilla por ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

El fuego, que habría sido provocado por una descarga de un rayo, según las autoridades, se propagó sobre áreas de matorral, pastizales y extensos sectores de bosque nativo. Durante el viernes, los trabajos se dirigieron especialmente al abordaje de dos focos secundarios ubicados en el margen opuesto del río Turbio, mientras otro grupo se abocó a la extinción de puntos calientes en el flanco izquierdo.

En los días recientes, debido a las características del terreno y la propagación del fuego, el Gobierno de Chubut decidió intensificar el trabajo de los equipos y sumar nuevas tácticas para intervenir en las áreas más afectadas del incendio, que ya alcanzó una superficie superior a las 3.000 hectáreas.

El operativo, de alcance regional, involucra la colaboración directa de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, personal de apoyo de medios aéreos, Coordinador Regional Patagonia, Equipo técnico del SNMF (meteorólogo), pertenecientes a la Agencia Federal de Emergencias (AFE).