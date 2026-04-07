Encontraron sin vida a una mujer de 92 años en su departamento de Recoleta e investigan cómo murió

Mientras la Fiscalía dispuso actuaciones bajo la carátula de averiguación causales de muerte, una vecina relató haber percibido un fuerte olor a gas en el edificio y no ver hacía días a las residentes del departamento intervenido

El hallazgo de una mujer de 92 años sin vida y otra de 95 en estado de desorientación dentro de un departamento en pleno Recoleta activó un operativo policial y judicial este martes por la tarde. La alerta surgió tras un llamado al 911 realizado por el encargado del edificio, ubicado sobre la avenida Las Heras al 2100, quien advirtió que una vecina del quinto piso no respondía a los insistentes llamados en su puerta. El episodio concentró la atención de autoridades, peritos y vecinos, a la espera de la confirmación oficial sobre las causas del fallecimiento.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, al arribar al lugar, el personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad tomó contacto con el denunciante y notificó de inmediato al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo de Santiago Vismara, cuya Secretaría Única encabeza el fiscal Fusatti.

Tras la autorización judicial, los Bomberos de la Ciudad intervinieron y franquearon el acceso a la vivienda. Dentro del departamento, se constató que una de las residentes, de 92 años, yacía sin signos vitales en uno de los dormitorios, mientras que en otra habitación se halló a una mujer de 95 años, desorientada pero con vida.

El equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó poco después y certificó el deceso de la primera mujer. Según fuentes policiales, la segunda ocupante fue trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia con diagnóstico de “desorientación”.

La intervención judicial continuó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, bajo la dirección del fiscal Basser y la Secretaría Única de la fiscal Cirigliano, que ordenó el inicio de actuaciones caratuladas como “averiguación causales de muerte”.

Aunque trascendió que una fuga de gas podría estar ligada al hecho, esa hipótesis aún no fue confirmada por los investigadores. De acuerdo con el SAME, una vecina había advertido la ausencia de las mujeres durante varios días y un intenso olor a gas en el quinto piso, versión que coincidió con la narrada por la agencia Noticias Argentinas. Sin embargo, la investigación judicial no confirmó por el momento la relación entre el posible escape y el fallecimiento, por lo que el equipo forense trabaja para determinar el origen y las circunstancias precisas del caso.

Mientras tanto, el edificio de Las Heras al 2100 permaneció bajo resguardo policial durante las tareas de peritaje y en tanto se aguarda el resultado de las diligencias ordenadas por las autoridades judiciales.

Dos personas fueron halladas sin vida por inhalación de monóxido de carbono tras un incendio en Mendoza

La destrucción abarca el living y la cocina-comedor, el resto del inmueble quedó parcialmente afectado

Un incendio en una vivienda del departamento de Junín, en la provincia de Mendoza, terminó con la vida de dos personas por inhalación de monóxido de carbono. El episodio se desencadenó en una casa ubicada sobre calle Joaquín V. González, donde las llamas avanzaron de manera veloz y devastadora.

Según detalló el medio regional El Sol, el aviso ingresó cerca de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre el fuego en el domicilio. Marcos Segundo Ríos Lencinas, de 80 años, y Ramona Raquel Maure, de 60, se encontraban en el interior de la vivienda al momento del incendio. Personal de la Comisaría 19° y dotaciones de Bomberos de Junín y Rivadavia arribaron rápidamente, ingresaron al inmueble y rescataron a ambos ocupantes. De inmediato iniciaron maniobras de reanimación, mientras aguardaban la llegada de los equipos médicos.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, las víctimas no lograron sobrevivir a la exposición al monóxido de carbono, según confirmó el personal del Servicio de Emergencias Coordinado. Según las primeras pericias, los dos habitantes fallecieron por un síndrome inhalatorio, resultado directo de la inhalación del gas tóxico liberado durante el incendio.

La magnitud del fuego provocó daños estructurales severos en la propiedad, con destrucción total de sectores como el living y la cocina-comedor, mientras que las habitaciones y el baño sufrieron daños parciales.

La intervención de Policía Científica y de la Unidad Investigativa fue clave para realizar peritajes en el lugar y recabar indicios que permitan reconstruir la secuencia de hechos. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Junín, que buscará establecer cómo se originaron las llamas y si existieron factores adicionales en el desenlace.